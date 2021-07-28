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Кубок мира по шахматам — 2021: Есипенко едва не обыграл Карлсена, Карякин прорывается к финалу и другие результаты

Россиянин Есипенко чуть не обыграл Карлсена вновь! Но чемпион мира всё-таки взял реванш
Дмитрий Кряквин
Есипенко чуть не обыграл Карлсена в Сочи!
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Магнус рвётся к победе на Кубке мира в Сочи. Преградить ему путь могут Сергей Карякин и Владимир Федосеев.

Возвращение претендента Карякина

В Кубке мира на Красной Поляне наступила пора решающих матчей. Пока очень уверенно выглядит претендент на звание чемпиона мира — 2016 Сергей Карякин. После блистательного взлёта и фантастической схватки с Магнусом Карлсеном в Нью-Йорке гроссмейстер ушёл в тень, и порой его гораздо чаще видели на всяческих общественно-политических мероприятиях, нежели на шахматных турнирах. Публика, болевшая за Сергея в его чемпионском сражении, недоумевала — куда же пропал московский гроссмейстер с крымскими корнями? А на его место сразу же встали другие, более мотивированные российские герои.

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И вот Карякин вернулся! Еще в конце прошлого года подписал соглашение с новым спонсором и дал обещание — будет заниматься интенсивно и выложится на все 100%. Кубок мира — серьёзнейшее испытание, и тут на долю Сергея сразу выпали титанические нагрузки. В 1/16 ему противостоял Владислав Артемьев — 23-летний самородок из Омска, который сейчас живёт в Казани и выступает за команду Татарстана. Как и Карякин, Артемьев — человек без нервов, мастер тай-брейков и специалист по игре с быстрым контролем. Напомню, соперники играют матчи из двух партий (классика с большим контролем времени, рапид по 25 минут, рапид по 10 минут, блиц по 5 минут с добавлением времени на каждый ход) до победы одного из игроков в любом из мини-матчей, но если 4:4, то всё решает армагеддон.

После двух ничьих в классику Владислав быстро, буквально в 25 ходов выигрывает первую укороченную партию. Всё, Карякин сломлен? Но нет, как и в лучшие годы, «министр обороны» в решающий момент, вися на кончиках пальцев над пропастью, показывает удивительную стойкость духа и невероятный характер. Он «по заказу» в отличном стиле сравнивает счёт, а потом снова добивается победы — 3,5:2,5 в пользу Сергея!

Карякин рвётся к финалу?

Следом за Артемьевым в 1/8 финала соперником Сергея Карякина стал Максим Вашье-Лаграв — французский гроссмейстер долгое время занимал одну из первых позиций в рейтинг-листе ФИДЕ, а на турнире претендентов 2020-2021 годов один из немногих соперничал с Яном Непомнящим и нанёс победителю поражение в личной встрече. И в матче с Вашье-Лагравом мы впервые увидели за доской того самого Карякина — не только очень сильного, но и мудрого, расчётливого, идеально выбирающего время для наступления. В классических дисциплинах Сергей и начальных партиях рапида как хищник прерии выжидал, а во второй (короткий рапид по 10 минут) всеми силами пошёл вперёд — в первой партии Максим ценой героических усилий сумел устоять, а во второй Карякин буквально разметал оборону соперника.

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Теперь в четвертьфинале Сергей Карякин сыграет с экс-чемпионом США Сэмом Шенклендом, который выбил из борьбы россиянина Петра Свидлера, и в отсутствие Хикару Накамуры, Уэсли Со, а также после фиаско Фабиано Каруаны остаётся главной надеждой игроков под звёздно-полосатым флагом. Дуэль предстоит принципиальнейшая во всех смыслах!

Талант из России

Вышел в четвертьфинал и представитель Санкт-Петербурга Владимир Федосеев, что тоже очень приятно для российских болельщиков. Федосеев — ещё один большой талант из поколения Даниила Дубова и Владислав Артемьева. Очень сильный, но чуть менее распиаренный, нежели другие отечественные таланты. Становился призёром чемпионата Европы, а на чемпионате мира по рапиду как-то проиграл тай-брейк за «золото» Вишванатану Ананду. В Кубке мира 2017 года Владимир уже попадал в четвертьфинал, но дальше не прошёл, уступив Со. Сейчас судьба дала ему соперника послабее — иранец Амин Табатабаи, безусловно, является открытием чемпионата, но в их противостоянии 26-летний гроссмейстер с берегов Невы явно ходит в фаворитах пары.

Не будет лишним добавить, что в случае победного четвертьфинала Карякин и Федосеев встретятся в полуфинале, разыграв между собой путёвку в турнир претендентов 2022 года.

Есипенко едва не победил Карлсена. Опять!

В другой части турнирной сетки самой ожидаемой стала битва чемпиона мира Магнуса Карлсена против восходящей суперзвезды России, 19-летнего шахматиста из Новочеркасска Андрея Есипенко. В январе этого года Есипенко сенсационно разгромил Карлсена на супертурнире Вейк-ан-Зее — норвежец после такого удара выступил в турнире очень скромно, а Андрей занял почётное третье место. После чего попал на телеэкраны телевизоров, а в Ростове-на-Дону ему даже подарили просторную квартиру. Конечно, для скандинава взять реванш в этом матче являлось делом чести, но выиграть легко ему не удалось.

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В классику россиянин чётко парировал попытки соперника добиться преимущества и более того, в целом местами владел небольшой инициативой, демонстрируя мощнейшую дебютную подготовку своего штаба. В «длинный» рапид уже давил Карлсен, но Есипенко стоял как скала — 2:2. В первой партии короткого рапида Магнус применил сильную и новую идею, выйдя вперёд, но и в ответной встрече Андрей сразу же показал, что намерен взять решительный реванш. В один момент зрители и комментаторы схватились за голову — в цейтноте чемпион мира зевнул шах, после которого проигрывал ферзя или ладью! От такого поседеть на месте можно, но, упустив удивительный шанс, Есипенко не растерялся и планомерно дожал визави в окончании — 3:3!

Наверное, никто не ждал, что борьба Магнуса Карлсена с Андреем Есипенко окажется настолько упорной! Но впереди был блиц, в котором норвежец не просто лучший, а лучший с запасом, и пять раз выигрывал мировую «малую корону», причём два раза в последних розыгрышах.

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Андрею же, на мой взгляд, не хватило рядом мудрого и ушедшего совсем недавно так быстро и трагично от последствий коронавируса Юрия Дохояна. Наверняка тренер Дохоян дал бы в решающий момент подопечному важный совет, которых он некогда давал десятками и сотнями Гарри Каспарову и Сергею Карякину. В первой из блиц-партий Есипенко бился как лев, и его редуты пали лишь в сумасшедшей перестрелке на последних секундах. Второй же поединок в блиц показал, что силы покинули нашего бойца. Итоговый счёт — 3:5, но совершенно очевидно, что это далеко не последняя дуэль в противостоянии Карлсена с Есипенко, в которой время будет работать на российского спортсмена.

Магнус хочет выиграть свой первый Кубок мира

В четвертьфинале Карлсен сыграет с французом Этьеном Бакро, а соседнюю пару образуют поляк Ян-Кшиштоф Дуда и индийский гроссмейстер Сантош Видит. Магнус ни разу в жизни не брал Кубок мира, и это обстоятельство неплохо подстёгивает сильнейшего шахматиста мира. Я очень сильно удивлюсь, если он не выйдет победителем из этой части турнирной сетки.

Смогут ли российские гроссмейстеры прорваться в финал? Кому предстоит встретить в главном матче самого сильного игрока планеты? Вернулся ли Карякин всерьёз и надолго? И каковы амбиции Федосеева? Ответ на все эти вопросы дадут решающие матчи Кубка мира.

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