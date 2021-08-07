Сергей Карякин остался без Кубка мира по шахматам. Но его подстраховали девушки

«Золотые девочки»

В российских шахматах, как и во многих игровых командных видах спорта, порой случается, что женщины в критический момент выручают мужчин. Так часто бывало с 2014 года, когда Федерацию шахмат России возглавил крупный бизнесмен и большой поклонник чёрно-белой игры Андрей Филатов. Пока в мужских шахматах на очередном чемпионате мира, Европы или шахматной Олимпиаде росла смена, женщины под руководством известного гроссмейстера Сергея Рублёвского завоевывали очередное золото. Филатов даже начал называть команду «золотые девочки» с тех пор, как команда в один из сезонов выиграла сразу все три главных командных шахматных трофея.

Вот и сейчас шахматисты-мужчины выступили на Кубке мира неплохо, но на финише не хватило красивого завершения. Восходящая звезда отечественной школы Андрей Есипенко дал бой чемпиону мира Магнусу Карлсену, в 1/8 финала вышли классики Александр Грищук и Пётр Свидлер, Владимир Федосеев прорвался в полуфинал и его уже прочат в «забойщики» сборной, а Сергей Карякин вышел в финал и обеспечил себе участие в турнире претендентов (Ян Непомнящий там сыграет, даже если не сумеет одолеть Карлсена в очном матче в конце 2021 года). Но победы болельщики не дождались. А у женщин она состоялась.

Карлсен выиграл «замес»

Но сначала – о развязке у мужчин. Владимир Федосеев в матче за третье место вышел биться с Магнусом Карлсеном с открытым забралом, но чемпион мира сбросил с себя груз неудач полуфинала и провел два фантастических поединка. В обоих он в лучших традициях Тиграна Петросяна жертвовал качество за доминирование своих фигур на доске. До поры петербургский гроссмейстер держал равновесие, но потом сдавался под натиском сильнейшего шахматиста мира. В таких случаях легко советовать, а что-то сделать на месте Федосеева трудно. Однако, возможно, россиянину стоило действовать более строго и придерживаться примерно такой тактики, которую исповедовал в полуфинале Ян-Кшиштоф Дуда: исключительная надежность в обороне и игра от своих возможных «голевых» моментов.

На практике же Карлсен в жутком «замесе» выиграл обе партии и по итогам турнира даже прибавил восемь пунктов рейтинга. И ещё больше укрепился на первой строчке рейтинг-листа ФИДЕ, несмотря на третье место: 2855 баллов у Магнуса, по 2799 – у Дин Лиженя и Каруаны, 2792 – у Непомнящего. Володе же всё соревнование, безусловно, можно занести в актив, хотя его фанатам после выхода в полуфинал явно хотелось чего-то большего. Карлсен же за выигрыш у россиянина получил специальный приз «За лучшую партию турнира».

«Поражения никогда не сломают»

Финал тоже не оправдал чаяний российских болельщиков. Конечно, Сергей Карякин имел более значительный опыт игры в нокаут-турнирах по сравнению со своим оппонентом – молодым и очень талантливым польским гроссмейстером. Он выходил в полуфинал турнира еще в далёком 2009-м, а в 2015 году выиграл финал у соотечественника Петра Свидлера. У Дуды же за плечами не имелось столь ответственных соревнований.

Похоже, что штаб россиянина намеревался перевести борьбу в шахматный овертайм – на дополнительные партии с укороченным контролем. Белыми Карякин действовал без особых амбиций, и встреча быстро завершилась вничью. Такая аккуратная тактика принесла ему успех в важных матчах против Владислава Артемьева и Максима Вашье-Лаграва – в игре до последней ошибки Сергей действовал безукоризненно. Но в ответном поединке против Дуды коса нашла на камень – Ян-Кшиштоф продемонстрировал отличную домашнюю подготовку, получил устойчивый позиционный перевес, потом в нужный момент разменял ферзей и приступил к материальным завоеваниям. Итого – 1,5:0,5, и Кубок мира отправляется в Польшу.

Учитывая, что оба финалиста вышли в турнир претендентов, а в главном матче разыгрывался лишь денежный приз, оба штаба соперников отреагировали на итоги противостояния достаточно спокойно. «Что ж, идём дальше… Только вперед, несмотря ни на что. Никакие поражения и невзгоды никогда не сломают! Let it be!» — подбадривал в соцсетях себя и подопечного менеджер Сергея Кирилл Зангалис. Дуда же в заключительном слове на закрытии Кубка мира отметил очень теплое отношение к себе местных сочинских и вообще российских болельщиков – никакие обострения политических отношений с Польшей не отразились на шахматном празднике.

Победа на стороне опыта

А женщины, действительно, подстраховали мужчин-шахматистов. В финале в женском Кубке мира сразились две россиянки – участница матча на первенство мира 2020 года Александра Горячкина и чемпионка мира 2008 года Александра Костенюк. В это схватке победа оказалась на стороне опыта: в крайне нервной первой партии победу сумела вырвать Костенюк, которая потом с позиции силы зафиксировала мир во втором поединке и взяла трофей. Маленьким утешением для Александры-младшей стал приз за лучшую партию турнира – за выигрыш у болгарской экс-чемпионки мира Антуанеты Стефановой.

Отмечу, что в женский турнир претенденток, на котором Костенюк и Горячкина попробуют прорваться на матч с чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, вышла ещё одна наша соотечественница – Екатерина Лагно.

О турнире претендентов думать рано

Итак, Кубок мира на Красной Поляне завершен. Лучшие из российских спортсменов ещё имеют шансы побороться за претендентские путёвки в серии Гран-при ФИДЕ и большой отборочной «швейцарке» Grand Swiss. Но просто не будет – практически вся элита мировых шахмат, не слишком удачно сыгравшая в Сочи, будет бороться за оставшиеся вакансии. Впереди вторая онлайн-Олимпиада, в которой действующие победители россияне и индусы после достаточно спорного прошлогоднего решения президента ФИДЕ о вручении двух комплектов золотых медалей, попробуют выяснить, кто же является лучшей командой современности.

И наконец, с 24 ноября с 16 декабря в Дубае в матче за мировую корону сойдутся норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. И пока матч за звание чемпиона мира не сыгран, о следующем претендентском турнире думать рано!