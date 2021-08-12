Украинскую соперницу Ласицкене звали в Россию. Но разве у нас Могучих будет лучше?

В скандале, разгоревшемся вокруг совместного фото украинки Ярославы Могучих и россиянки Марии Ласицкене на Олимпиаде, есть одна интересная, почти незаметная деталь.

Татьяна Степанова, тренер Ярославы, призналась в том, что получала предложения о переезде в Россию. То есть Могучих и Ласицкене могли бы стать соотечественницами. Да и круто же: заполучить в сборную юную, талантливую и уже имеющую опыт побед спортсменку.

Круто, да не совсем. Могучих проще пережить хейт на родине, чем переезжать в Россию. Мы ничего не можем предложить ей, кроме гарантированного пропуска Олимпиады-2024.

«Мы остались»

Тренер Степанова в интервью «Суспільне» рассказала, что получала предложения о работе из целого ряда стран, в том числе Германии, Австрии, Кипра и России.

«Однако мы здесь (на Украине. — Прим. «Чемпионата»). Мы остались и будем выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», — подчеркнула Степанова.

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Она говорит не «я», а «мы». Так что, скорее всего, речь идёт о предложении и тренеру, и спортсменке. Да, было бы круто, чтобы за сборную России выступали две лучших прыгуньи мира, чемпионка и бронзовый призёр Олимпийских игр, победитель и серебряный призёр чемпионата мира. Но что может получить Могучих в России? Практически ничего, кроме денег.

Ведь сборной России сейчас просто нет. Есть десять нейтральных спортсменов, которые могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира. И есть нейтральные спортсмены – их почти 150, которые могут выступать и на других международных стартах. Вот и всё. И даже у героини Олимпиады-2020 Марии Ласицкене возникли проблемы с получением визы в США, где её хотят видеть на этапе «Бриллиантовой лиги».

Переход легкоатлета практически из любой страны в Россию сейчас невозможно представить. Тем более, с учётом обязательного трёхлетнего карантина. Чтобы кто-то на полном серьёзе был готов получить кучу проблем и запрет на выступление на международных стартах? Да ну, это полная ерунда. А то, что Ярославу Могучих сейчас хейтят на Украине… Проще пережить это, чем бесконечно чувствовать себя изгоем в мировой лёгкой атлетике.

Судьба спортсмена

Да, Могучих сейчас непросто. За счастливое фото с нашей Машей Ласицкене в Токио 19-летнюю Могучих на родине просто затравили. Только за то, что две спортсменки, которые относятся друг к другу с огромным уважением, обнялись после завершения соревнований. Да ещё и с флагами!

Нет смысла пересказывать то, что писали агрессивные подписчики. Таких полно везде. Они не знают, что такое уважение к соперникам, да и просто уважение. Достаточно самого факта нахождения рядом спортсменов (номинально военнослужащих) России и Украины, чтобы ополчиться на ту, которую до Олимпиады те же самые «комментаторы» возносили до небес.

Но дело не только в подписчиках. Последовали агрессивные и даже оскорбительные высказывания от министерства обороны Украины и некоторых политиков.

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Вряд ли всё случившееся может положительно повлиять на юную спортсменку. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт, бившийся в одной команде с россиянином Станиславом Поздняковым за олимпийское золото в сабле в 1992-м, признал, что существует опасность смены Ярославой спортивного гражданства. Чтобы не слышать в свой адрес диких оскорблений. Но такое происходит сплошь и рядом. И Россия – не исключение.

Достаточно вспомнить, как до финала на 200 м брассом в Токио хейтеры в соцсетях оскорбляли нашу юную звёздочку Евгению Чикунову. Она так расстроилась, что заняла четвёртое место, а после заплыва не могла сдержать слёз.

Ну а Могучих… Пройдёт ещё неделя, и про скандал забудут. Она будет спокойно выступать дальше. А если сможет обыграть Ласицкене на крупном старте – снова станет героем.

Такова судьба спортсмена. Особенно в политических играх.