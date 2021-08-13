Шахматные сеансы вслепую — уникальный феномен. Как шахматисты держат всё в голове?

Шахматы вслепую — уникальный спортивный феномен. Выдающиеся игроки способны без труда побеждать на одной доске, совсем не глядя на неё. Но особый шик — это сеансы одновременной игры вслепую. Вот уже более 150 лет, с тех пор как подобные шоу обрели популярность, почитатели чёрно-белой игры задаются вопросом: как же гроссмейстеры это делают?

Как они удерживают в голове десяток партий одновременно? Ну вот как?!

Игра вслепую от скуки

Откровенно говоря, игра на одной доске вслепую для сильного игрока сложнее обычной партии, но не является чем-то выдающимся. Может же каратист в темноте надавать по ушам хулигану? Или токарь примерно выточить деталь в сумерках? Или гонщик Формулы-1 гнать машину через тоннель с погасшими фонарями? Ведь очень многое в жизни профессионалов делается на рефлексах, на типичных ситуациях, отработанных годами тренировок. Так и в шахматах, где одни и те же дебюты, типичные позиции из середины игры и канонические, расписанные в учебниках окончания, могут встречаться достаточно часто. Я и сам в молодости неоднократно практиковал игру вслепую на одной доске для развития пространственного мышления.

Другое дело — сеанс вслепую!

Сразу несколько досок в голове шахматиста! Куча разных позиций и ряд задач одновременно! Как все это упомнить? Ответ на такой вопрос даст далеко не каждый профессионал, а многие сильные игроки и даже чемпионы мира считали подобные эксперименты попросту вредными для здоровья. Но из века в век находились гении, поражавшие своих современников.

Первым несколько партий вслепую стал играть ведущий шахматист XVIII века Франсуа-Андре Филидор — великому французу, провозгласившему принцип «пешка — душа шахмат», скучно было сражаться с коллегами, и он проводил целые дни в размышлениях о том, какую же дать им фору. То пешку и ход, то коня, а в какой-то момент Филидор придумал сеансы вслепую, и французские вельможи просто в обморок попадали от восторга.

Разумеется, вслепую играл некоронованный шахматный владыка из-за океана Пол Морфи. Большой популярностью пользовались сеансы игры вслепую от Михаила Чигорина и Иоганна Цукерторта — исторические соперники Вильгельма Стейница играли в острокомбинационном стиле, много жертвовали и в таких партиях создавали симпатичные матовые жемчужинки.

Один против 48

Настоящий фурор с сеансами вызвал в своё время гениальный американец Гарри Нельсон Пильсбери — тот вслепую одновременно играл в шахматы, шашки и ещё пару раздач в карты! Именно при Пильсбери (на стыке XIX и XX веков) такие сеансы стали невероятно прибыльным мероприятием! Жаль, что Пильсбери, который вполне мог сместить с трона Эммануила Ласкера, очень рано ушёл из жизни. Считается, что на супертурнире в России он злоупотреблял посещением бань, причём делал это не в одиночестве, а потому заразился венерическим заболеванием, от которого в скором времени и скончался.

В дальнейшем большие сеансы вслепую давали очень многие: Дьюла Брейер, Рихард Рети, Мигель Найдорф, Джордж Колтановский, Михаил Таль — даже по советскому телевидению! Есть легенда, что от напряжения сеанса одновременной игры вслепую мастер Янош Флеш чудесным образом вылечился от заболевания мозга, хотя врачи ставили ему смертельный диагноз. Увы, долгожителем Флеш всё равно не стал — погиб в автокатастрофе.

Одно время в мире даже существовал супертурнир по игре вслепую (параллельно играли и рапид). Эту идею голландскому миллионеру Йоопу ван Оостерому подсказал известный гроссмейстер Лев Полугаевский. Турнир носил имя дочери миллионера и чемпиона мира по переписке, в нем играли все сильнейшие, кроме Гарри Каспарова и Анатолия Карпова, относившихся к «Амберу» как к чему-то несерьёзному. Однако после тяжелого инсульта ван Оостером с 2011 года перестал проводить соревнование, а вскоре ушёл из жизни.

Специально для книги рекордов Гиннесса разработаны специальные правила для таких сеансов: какой квалификационный состав соперников должен собраться, какие условия игрового процесса, сколько процентов очков должен набрать сеансёр. В настоящий момент рекордсменом являлся американец Тимур Гареев (родился в Узбекистане и прекрасно говорит по-русски, часто бывает в России), который в 2016 году сразился сразу против 48 соперников. Во время сеанса Гареев крутил педали велотренажёра — это усиливало кровоснабжение головного мозга.

«Чемпион мира не вскрывает горькой правды»

Поистине великим вкладом в историю игры вслепую отметился первый русский чемпион Александр Алёхин. В свое время Александру Александровичу требовалось не только обыграть непобедимого Хосе Рауля Капабланку, но и преодолеть «золотой вал» — самому собрать астрономическую сумму на призовой фонд. И эмигрировавший из России Алёхин поехал на гастроли в Америку, где давал множество коммерческих сеансов и сеансов вслепую. Однако Алёхин не был бы собой, если остановился бы на финансовом и спортивном успехе. Он не только осуществил один из самых легендарных вояжей, но и написал несколько статей, в которых оставил подсказки-рекомендации для потомков: как же играть вслепую на нескольких досках?

Кстати, если вы смотрели известный фильм «Белый снег России», то там Алёхин в его киновоплощении даёт сеанс вслепую на 32 досках офицерам вермахта и громит всех. В реальности русский титан играл на 32 досках на мероприятии в Чикаго, причём четыре партии проиграл и девять свёл вничью — борьба оказалась очень упорной. В советской довоенной периодике подобные выступления бывшего белогвардейца и эмигранта жёстко клеймились, а символом советской шахматной школы Алёхин стал только после смерти.

«Жаль, что чемпион мира не вскрывает до конца всей горькой правды. Он мог бы ещё поведать, какого нервного напряжения требует одновременная игра вслепую. И если видеть в слепых шахматах главным образом «средство пропаганды», то что в них можно усмотреть ещё? Не средство ли наживы? Ведь «слепой» сеанс как эффектное зрелище для многих зевак на Западе расценивается высоко. В противовес Америке, благоволящей к слепым шахматам, у нас они, по выражению Алёхина, «запрещены законом». Жалеть об этом не приходится. Советскому шахдвижению не под стать сомнительные «средства пропаганды», отдающие вредным трюкачеством», — цитата из заметки в шахматной газете «64» от 1931 года.

«Играющий не пытается воспроизвести всю доску»

Разумеется, после Второй мировой войны отношение к игре вслепую в СССР изменилось. Кстати, по настоянию своего тренера Игоря Бондаревского Борис Спасский много играл, не глядя на доску, перед финальным матчем претендентов с Михаилом Талем. И таки одолел рижского кудесника шахмат, выйдя на чемпионский бой с Тиграном Петросяном.

Так что же писал про процесс игры вслепую Алёхин?

«Наибольшая часть умственной работы проделывается с помощью так называемой логической памяти; это значит, что играющий не пытается воспроизвести перед своими глазами всю доску с её белыми и чёрными клетками, белыми и чёрными фигурами, как полагает большинство непосвящённых, но он припоминает только какой-нибудь характерный ход, конфигурацию части доски… Так играю я, так играют, насколько мне известно, все мастера игры вслепую. Зрительная память призывается на помощь только тогда, когда в особо критический момент нужно проверить положение, выяснить возможное заблуждение и т. п.

Что касается каких-либо мнемотехнических схем, то я никогда ими не пользовался. Крайне важно быстро покончить с отдельными партиями и таким образом сократить их число. Ещё непосредственно перед началом каждого значительного выступления я набрасываю себе простой план, подразделяя общее число досок на отдельные дебютные группы».

Научно изучавший вопросы психологии и мышления в шахматах гроссмейстер Николай Крогиус подтверждал мнение Алёхина: «О смысловом характере запоминания свидетельствуют также опыты по воспроизведению расположения фигур на доске, которые я проводил во время сеансов одновременной игры. Место фигуры, как правило, определялось по логической нити воспоминаний. Например, возникало затруднение в определении положения пешки — на b2 или b3? Поскольку король расположен на d2 и ранее грозил шах конём на c4, то было легко вспомнить об отражении этой угрозы ходом b2-b3».

Нужны годы тренировок

Нынешний рекордсмен Тимур Гареев, наоборот, использует в своих сеансах мнемоническую технику «дворца памяти», представляя себе каждую партию комнатой во дворце: «Всё перед глазами: я иду на кухню и вижу гроздь бананов», — ходам соответствуют абстрактные образы.

Так что же делать, если вы не прошли специальную подготовку мнемониста?

Алёхин рекомендует не пытаться держать в голове картинки всех позиций, а «выкручивать» каждую в нужный момент по логической цепочке ходов, концентрироваться на самом важном участке доски в ней (позиция короля, атакующие его фигуры и т.д.). Если среди ваших соперников есть явно более слабые игроки, постарайтесь обыграть их как можно быстрее, чтобы резко сократить количество досок. И обязательно набросайте план по дебютной стратегии, чтобы получить знакомые, простые для восприятия сеансёра позиции с ясным планом действий.

Но и для выполнения этих действий нужны годы тренировок, чтобы поразить достаточно избалованную в наши дни публику! Тимур Гареев в рекордном сеансе из 48 партий проиграл шесть, а семь свёл вничью, хотя уровень его противников был даже ниже, чем подготовленных учеников детско-юношеской спортивной школы. Дело это действительно очень тяжёлое!