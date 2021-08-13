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Олимпиада-2020, волейбол (мужчины): доигровщик сборной России Ярослав Подлесных подвёл итоги Олимпийских игр

«Тетюхин рассказывал о победе над Бразилией в финале Олимпиады. И я вспомнил его слова»
Георгий Горностаев
Доигровщик сборной России по волейболу Ярослав Под
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Доигровщик сборной России по волейболу Ярослав Подлесных – о двух камбэках команды в Токио, серебре и даже шпагате главного тренера.

На Олимпиаде в Токио сборная России по волейболу вышла в плей-офф с первого места в группе, а в полуфинале подопечные Туомаса Саммелвуо обыграли бразильцев, уступая семь очков в третьем сете при счёте 1:1. В финале Россия почти повторила знаменитый финал Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. Одним из творцов камбэка стал доигровщик Ярослав Подлесных, который после выхода на площадку дважды помог команде вернуться в игру.

По возвращении Ярослав рассказал «Чемпионату», как ему помогли воспоминания Тетюхина о финале Игр-2012, почему он не считает себя героем и даже о шпагате главного тренера.

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«Не считаю, что я герой матча с Бразилией»

– Ярослав, Олимпийские игры в Токио позади. Вы – с медалью. Как ощущения?
– Это первая Олимпиада, непередаваемые эмоции, если честно. Начиная с того момента, как мы туда приехали, и заканчивая тем, как вернулись в Россию. Такое крупное событие раз в четыре года проводится, а в этот раз пришлось пять лет ждать. До сих пор эмоции непередаваемые.

– В целом довольны серебром?
– Да, конечно. После матча были разные мысли. Сначала расстроились, потому что чуть-чуть не хватило. А потом, когда задумываешься и понимаешь, что это был финал Олимпийских игр, гордишься этой медалью. Она заслужена по делу.

Фото: РИА Новости

– Долго расстраивались после поражения?
– Нет, не очень. Я от себя гнал эти мыли. В тот день французам повезло больше. Мы им поаплодировали. Я старался радоваться этой награде и радуюсь до сих пор.

– Отвлекали мысли о Лондоне? Там был похожий сюжет, и вот словно его повторение. Тогда проиграли бразильцам в группе и уступали в финале 0:2. Здесь также уступили Франции на групповом этапе, и с 0:2 сделали 2:2 по сетам, потом даже повели…
– Интересный сюжет был. Если бы у нас получилось выиграть, я думаю, это было бы очень круто в плане этой истории. Да, это не бразильцы, но всё равно. Будем настраиваться на Олимпиаду в Париже. Дай Бог, чтобы все были здоровы, и мы снова отобрались на Игры.

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– По ходу группового этапа вы получали не так много игровой практики. Как удавалось держать себя в форме, чтобы стать одним из героев полуфинала?
– Мне помогал настрой. Я чувствовал поддержку родных и близких, был на связи с партнёрами по «Динамо». Да, я немного играл, но мне хотелось большего. Мне кажется, всем этого хочется. Я постоянно разминался, делал какие-то упражнения. Я знал, что в любой момент могу выйти на площадку. Волнение ушло через пару розыгрышей.

– После матча с Бразилией о вас очень много говорили. Сергей Тетюхин в интервью сказал: «Ярик вышел на подачу и сделал то, что должен делать настоящий мужик», да и интервью Игоря Кобзаря разлетелось по интернету. Не давило это в дальнейшем?
– Нет, это никак не давило. В команде мужики поддержали. Многие говорят, что я герой матча, но я так не считаю. Всё равно мы это сделали командой. Да, я хорошо держал подачу, но опять же, у нас кто-то смягчал на блоке, кто-то удачно атаковал. Прежде всего, это командная работа.

– Не сравнивали ли вас с Сергеем Тетюхиным? Тогда в Лондоне всё началось с его подач.
– Такого не было. Кстати, про Сергея Юрьевича… Когда играл в Белгороде, а он был действующим игроком, мы собирались командой, и я спрашивал, какие эмоции были в тот момент в матче с Бразилией. Он мне привёл пример, как какой-то чемпионат играли, он вышел в конце, подал подачу, а команда другая взяла тайм-аут. После тайм-аута он вышел и подумал: «Я подачу подам, чтобы не ошибиться». Он подал, её приняли, обратно забили, а у соперника вышел игрок, который подал два эйса, и игра закончилась. И в матче с бразильцами, когда он сделал эйс, взяли тайм-аут. Он говорил: «У меня в тот момент была только одна мысль – мощная подача». Вот и я думал о том же самом, когда вышел после тайм-аута Бразилии. Вспомнил слова Сергея Юрьевича.

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«Хотелось привезти медаль дочке, чтобы она выросла и гордилась»

– С какими мыслями выходили на площадку в финале после камбэка с Бразилией?
– У меня уже мыслей не было об игре с бразильцами, потому что это совсем другой матч. На финал против Франции был запредельный настрой, а каких-то глобальных мыслей не было. Понятное дело, думаешь о том, как сделать свою работу чисто и выполнить все установки тренера, чтобы был результат.

– Незадолго до Олимпиады у вас родилась дочь. Успели её увидеть перед отъездом?
– Да, конечно.

– Была дополнительная мотивация благодаря этому событию в жизни?
– Конечно, была. Хотелось привезти медаль дочке, чтобы она потом выросла и гордилась.

Фото: РИА Новости

– Видел фото, как вы в первый же день гуляете с ней. Ближайшие несколько дней всё внимание будет уделено ей?
– Да. Я с ней много времени провёл. Но также будет и в следующие дни. Нам дали немного отдохнуть перед сборами для подготовки к чемпионату Европы. Сейчас всё время буду проводить с дочкой.

– Как планируете отдыхать?
– Дома буду. Обычно я всегда отдыхаю в кругу семьи.

– Как вам, в целом, атмосфера Олимпийских игр в отсутствии зрителей? Мешало или всё-таки немного помогло, что нет излишнего давления трибун?
– Плохо, что болельщиков нет, потому что с ними идёт двойная мотивация, даже когда болеют против тебя. Это, наоборот, подстёгивает. Когда побеждаешь противника на его площадке, сразу в зале такая тишина… Понятно, это украшает матч, когда полный зал, тем более на Олимпийских играх. Очень жаль, что пока зрителям нельзя присутствовать на матчах.

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– В одном из интервью вы говорили, что в 2020 году пропустили бы Олимпийские игры из-за травмы. Получается, пандемия сыграла на пользу?
– Да, уже говорил и говорю, что пандемия – это, безусловно, плохо. Но в моём случае это сыграло на руку. Я травмировался в марте 2020-го и выбыл на полгода, ничего не делал. И, соответственно, я бы никуда не поехал. Я травмировался, а через месяц объявили, что Олимпийские игры переносятся. У меня настроение приподнялось, и я понял, что есть шанс попасть в сборную и поехать на Игры. В «Динамо» серьезно отнеслись к вопросу моего восстановления после травмы, очень благодарен за это руководству клуба и медицинскому штабу. Сезон у нас получился удачным, мы победили в чемпионате и Кубке России, а также Кубке Европейской конфедерации волейбола. Благодарен главному тренеру «Динамо» Константину Брянскому, всему тренерскому штабу и партнерам по команде за тот прогресс, которого удалось достичь за минувший год.

– Как жилось в условиях пузыря?
– В пузыре было отлично. В деревне царила классная атмосфера. Были спортсмены из разных стран. Некоторые шли на соревнования, включали колонку и танцевали, пели песни. Круто было посмотреть на все это.

– Получается, город Токио даже не посмотрели? Или была какая-то автобусная экскурсия?
– Мы смотрели только тогда, когда на автобусе ездили в тренировочный зал. От деревни до зала нужно было ехать 45-50 минут.

– Что дарили в последний день от Олимпийского комитета?
– Памятный сувенир. С одного края фотография игрока, а на другом две медальки: на одной написано «Призёр Олимпийских игр», на второй – символика Олимпиады. Ещё значки есть. Классные подарки, обязательно повешу их где-то на видном месте.

– Удивлены были, когда Туомас Саммелвуо сел на шпагат? Знали о его способностях?
– То, что он сделал это именно там – крутой момент, мы все удивились. Но что он так умеет, я знал, мы три года работали в «Кузбассе», и он нам демонстрировал свои возможности.

«Ловил себя на мысли, что не хочется на тренировку идти»

– Расскажите о встрече в Москве.
– Встретили очень круто, я даже не представлял, что так могут встретить. Мы вышли с самолёта, был оркестр. Прошли сразу к автобусам без крыши, и поехали по Москве к Кремлю. Там люди нас встречали, все машины сигналили. Очень крутая была атмосфера, мурашки по телу пробегали.

– Вернёмся к Тетюхину. Вы, как и он, начинали связующим и переквалифицировались в доигровщика. Почему решили сменить амплуа?
– Да, возвращаясь к тому, сравнивают нас или нет. В этом иногда сравнивают, что тоже начинал связующим и стал доигровщиком. Это было моё решение. Для меня позиция связующего стала неинтересной. Ловил себя на мысли, что мне не хочется даже на тренировку идти, потому что не кайфую в этом амплуа. И я решил сменить позицию, потому что считаю, что прогресс идёт от желания. Если ты хочешь на этой позиции играть и развиваться, у тебя должны быть огромное желание и мотивация. У меня, когда был связующим, такого не было. А после перехода в доигровку я до сих пору имею огромное желание прогрессировать, отрабатывать элементы, учиться чему-то новому.

– В детстве был выбор между другими видами спорта? Почему выбрали именно волейбол?
– У меня был огромный выбор, чем я только не занимался. Лёгкая атлетика, карате, борьба, футбол, волейбол, в баскетбол пытался играть, в большой теннис. Меня зацепил волейбол и всё. Когда я ещё стал матчи по телевизору смотреть, отбросил всё на второй план и начал целенаправленно волейболом заниматься. Это было примерно в шестом классе.

Фото: РИА Новости

«Я хочу своим примером донести, что всё реально»

– В Пятигорске тогда не было профессиональной команды. Как удалось попасть в «Союз-СКА»?
– Да, там и сейчас нет профессиональной команды. Набиралась команда 1995 года и младше, а я 1994-го, и меня не хотели брать. Но моя первый тренер Татьяна Валентиновна Воробьёва постоянно звонила тому тренеру и говорила: «Заберите у меня его, он тренируется с утра до вечера». Я приходил на тренировки с младшей группой, оставался со средней, потом был наш возраст, и после нас ещё мужики приходили играть вечером. И я оставался, с мужиками играл.

– Как отреагировали родители? Нужно было переезжать в другой город.
– Я постоянно говорю родителям спасибо за то, что они никак не препятствовали. Сказали – «Давай, сынок, дерзай». Они видели, как я отношусь к спорту, видели моё стремление, желание. Когда папа сходил на мои соревнования, то сразу сказал, что из меня получится хороший спортсмен.

– После Олимпиады что-то вспоминали с родителями из детства? Как выбрали волейбол или переехали в другой город?
– Мы ещё не успели обстоятельно пообщаться, по телефону с родителями не наговоришься. Когда я домой приезжаю, то можем сидеть до пяти утра и общаться. Правильно вы говорите, мы вспоминаем эти моменты. Многие считали, что невозможно из станицы попасть в профессиональный спорт. Я хочу своим примером донести, что всё реально. Чтобы посмотрели другие дети, другие спортсмены, которые начинают и которые не родились в Москве или Петербурге. Всё возможно — главное иметь огромное желание, стремление и мечтать об этом.

– После завершения карьеры не планируете открыть свою школу или проводить турнир в родном городе?
– Школа – это глобально. Мне кажется, любому спортсмену, который отдаёт жизнь какому-то виду спорта, хочется открыть свою школу. Но сейчас я об этом особо не думаю. А вообще, было бы интересно организовать какие-то турниры для молодых спортсменов.

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