«Мы знаем, что правы». Новый протест России на результаты гимнасток-художниц на Олимпиаде

Скандал в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020, кажется, закончится не скоро.

Международная федерация гимнастики признала судейство на Олимпиаде в Токио справедливым и непредвзятым. Более того, представители FIG заявили, что они довольны работой судей на Играх.

Но Ирина Винер-Усманова заявила, что Всероссийская федерация художественной гимнастики не оставит открытым вопрос о справедливости судейства на Олимпийских играх — 2020.

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Также новый, дополнительный протест от лица российской стороны по вопросам судейства направил Василий Титов, первый вице-президент Международной федерации гимнастики.

Хотя олимпийское золото Дине Авериной никто уже не даст.

«У нас есть доказательная база нарушений»

В четверг, 19 августа, Международная федерация гимнастики в официальном заявлении утвердила результаты соревнований на Олимпиаде-2020. Израильская спортсменка Линой Ашрам осталась с золотой медалью, россиянка Дина Аверина — с серебром. Как говорится в заявлении, технический комитет не выявил предвзятости или ошибок в работе судей на турнире в Токио.

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«Другого ответа мы не ожидали. Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос, поскольку ответ FIG был бы дан сразу на Олимпийских играх, когда произошла несправедливая оценка, которая всколыхнула весь мир.

Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим (Международной федерации гимнастики), мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования, которые были на Олимпиаде. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения», — приводит слова Винер-Усмановой «РИА Новости».

«Отказ предоставить протоколы выставления оценок»

Российская сторона возмущена тем, что Международная федерация гимнастики не предоставила объективного и детального анализа конкретных судейских решений и по сути ограничилась заявлением о том, что все судьи на Олимпийских играх отработали без ошибок.

«Параллельно с публикацией заявления в адрес Олимпийского комитета России поступило письмо с пояснениями за подписью Генерального секретаря FIG, господина Николаса Буомпана. Важно отметить, что, помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме чётко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами ещё в Токио — 7 и 8 августа.

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Позиция Международной федерации гимнастики по итогам этого официального заявления понятна и даже, наверное, объяснима. Однако в ней полностью отсутствуют аргументированные ответы на вопросы, с которыми я как глава делегации ОКР обращался в FIG и МОК», — цитирует официальный сайт ОКР Андрея Конокотина, руководителя делегации Олимпийской команды России в Токио.

Многократные протесты

В Токио многократная чемпионка мира россиянка Дина Аверина стала второй. Её сестра Арина Аверина заняла четвёртое место. А золото, несмотря на потерю ленты во время выступления, выиграла Линой Ашрам из Израиля.

В групповых упражнениях команда России также осталась на втором месте, уступив по баллам девушкам из Болгарии. Таким образом, впервые за 25 лет россиянки остались без олимпийского золота в художественной гимнастике.

Во время выступления гимнасток на Олимпиаде сразу несколько команд подавали протесты на оценки, что говорит о несогласии с работой судей не только с российской стороны.

В групповых соревнованиях после пересмотра оценок россиянок в упражнениях с тремя обручами и булавами девушкам добавили 0,300 балла. Однако россиянки всё равно остались на втором месте с отставанием 1,400 балла от команды Болгарии. Запрос на пересмотр оценки за упражнения с мячами отклонили.

Одним из самых ярких и драматичных моментов Олимпиады стало второе место Дины Авериной. Она идеально выполнила упражнения с лентой, но судьи решили чуть иначе. Тогда протест российской стороны был отклонён, и Аверина уступила израильтянке.

«Правила D3 написаны, будто под Ашрам»

Ряд экспертов связывает проигрыш Авериной с новой системой оценок. Венера Зарипова, ученица Ирины Винер-Усмановой, многократная чемпионка СССР, которая последние 30 лет живёт в Израиле, считает, что свою роль сыграли новые правила, а также оценки за риски и мастерство.

«Тут сыграли введённые в 2016 году правила. С учётом оценки сложности выступления падение ленты, что допустила Линой, снижает оценку на 0,7-1,0 балла. Раньше, по прежним правилам, падение автоматически выбивало человека из гонки за медали. Нынче не так, новые правила заточены под как можно более высокий уровень конкурентности.

Раньше потеря стоила дорого, но сейчас её можно отыграть и выиграть, если на D3 у тебя больше, чем у остальных. Действующие правила D3 написаны, будто под Линой Ашрам. Даже с потерей ленты она это всё восполнила на D3 и D4. Чисто психологически Линой Ашрам было легче. После потери снаряда она собралась, вышла и сделала остальные три вида стабильно и без потерь, что сыграло в конечном счёте немаловажную роль», — объясняла Зарипова.

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Россия долгие годы являлась бессменным лидером в мировой художественной гимнастике. Возможно, недостаточный уровень конкуренции действительно негативно сказывался на развитии и популяризации вида спорта. И казалось, что новые правила создаются для того, чтобы прекратить череду побед российских гимнасток.

С одной стороны, победа Ашрам показала спортсменкам всего мира, что не только у россиянок, но и у них есть шанс на победу, а скандалы вокруг художественной гимнастики из-за судейства на Олимпиаде вызвали бурное обсуждение результатов и повысили популярность спорта.

В то же время, справедливо ли то, что от всего этого должны страдать действительно сильнейшие в мире российские гимнастки, которые весь олимпийский цикл были лидерами соревнований и уверенно шли к золоту пять лет?

«Ничего не поменяешь и медали не вернёшь»

В любом случае ждать пересмотра олимпийских результатов и перехода золотой медали к Дине Авериной бессмысленно. Все протесты российской стороны, скорее, являются делом «достоинства и чести» и связаны с нежеланием повтора подобной ситуации в будущем, о чём заявила Ирина Винер.

«Думаю, что олимпийский комитет доведёт это дело до конца. Если это не закончить, то люди поймут, судьи, которые не очень честные, поймут, что можно договариваться и делать всё, что хочешь, независимо от того, что происходит на площадке. Конечно, это нужно довести до конца. К сожалению, ничего не поменяешь и медали не вернёшь. Это нужно для того, чтобы подобного больше не было и не входило в правило или в привычку. Ради достоинства и чести».