Забыть про Олимпиаду. Россия стартовала с победы на чемпионате Европы-2021

Европейский волейбол обладает удивительным календарём. И двух недель не прошло после окончания Олимпиады в Токио, как уже стартовал женский чемпионат Европы. Сербия, Румыния, Хорватия и Болгария примут 24 сборные, среди которых, конечно, и сборная России. Наши девушки здорово провели Игры в Японии, достойно бились с бразильянками в четвертьфинале.

На бумаге подопечные Серджо Бузато должны быть фаворитами. Однако большинство лидеров нашей команды получили отдых и не приехали на европейское первенство. Связующая Евгения Старцева и доигровщица Арина Федоровцева поведут за собой других девушек в поход за медалями. Возможны ли они? Конечно, но будет очень трудно. А начинать турнир российским волейболисткам предстояло матчем с Францией. Необходимо было забыть про Олимпиаду и начать жизнь с чистого листа.

Федоровцева решает

Несмотря на проблемы с составом, сборная России была фаворитом в противостоянии с француженками, которые не пробились на Олимпиаду-2020. Да и на европейском уровне у них нет таких уж больших достижений. Начало матча прошло в равной борьбе. Француженки умело пользовались тем, что у России, исходя из текущего состава, были большие проблемы с приёмом.

Так получилось, что Бузато пришлось формировать атакующий состав из доступных ему игроков. А с приёмом у многих из наших девушек не всё в порядке. Так, француженки дважды подряд целенаправленно подавали в Ксению Смирнову, которая допускала технические ошибки. Наши волейболистки при этом неплохо атаковали, чем компенсировали непорядок с защитой. В итоге никому из команд не удавалось оторваться более, чем на два мяча.

Большая нагрузка выпала на Федоровцеву. У Арины вообще получается максимально насыщенный сезон. Молодая россиянка не пропускает ни одного крупного турнира. В этой команде она является безусловным лидером. Именно на подаче Федоровцевой россиянки создали себе первый комфортный отрыв – 15:11. Именно этот рывок стал решающим в первой партии. Россия уверенно довела сет до победы – 25:19.

Провал во втором сете

Несмотря на не слишком выдающуюся игру на приёме, Ксения Смирнова была идеальна в атаке в первом сете – 100 процентов и семь очков. К ним добавились ещё три зачётных балла на блоке. К сожалению, не обошлось без травм. Юлия Бровкина ещё в середине стартовой партии ушла с площадки, и над ней колдовали врачи.

Начало второй партии вновь обозначило проблемы России на блоке, в результате чего француженки ушли немного вперёд — 5:3. Соперницы немного изменили тактику. Вместо бесконечных атак на силу они стали действовать разнообразнее, к чему россиянки были не готовы.

До середины партии ситуация не менялась. У француженок блистала Амели Ротар, которую, правда, наши часто оставляли на одиночном блоке, с котором она успешно справлялась. Когда счёт стал 10:14 в пользу Франции, стало тревожно. Бузато даже пришлось брать тайм-аут, чтобы встряхнуть подопечных. Однако это совсем не помогло. По большому счёту, россиянки доигрывали сет и готовились к следующей партии. Итог неутешительный – 14:25.

Переломный момент и первая победа

В начале третьей партии россиянки перезагрузились и вернули себе небольшое преимущество – 9:7. В этот момент наставник француженок Эмиль Руссо внезапно взял тайм-аут. Обычно при таком счёте тренеры редко берут паузу. Тем более в самом начале партии. Однако Руссо знал, на что шёл, и его тактика сработала. После этого его подопечные смогли изменить ситуацию и вышли вперёд – 10:9. Россиянкам опять пришлось всё начинать сначала.

Связующая сборной Франции грамотно читала игру. Когда надо, использовала первый темп. Когда пошла игра у доигровщиц, задействовала четвёртую зону. И вот уже счёт стал 13:10 в пользу француженок. К счастью, именно в этот момент сборная России вспомнила, что приехала на чемпионат Европы бороться за медали. Вторая половина третьего сета прошла при полном преимуществе подопечных Бузато. Закономерным итогом стала победа в партии – 25:20.



В четвёртом сете сборная России продолжила делать то, что приносило успех во второй половине третьего. У француженок не нашлось контраргументов против четвертьфиналисток Олимпиады. Российские волейболистки выиграли четвёртую партию со счётом 25:18, а вместе с ней и матч – 3:1. Команда Бузато стартовала на чемпионате Европы с победы. Первый шаг сделан. Наши волейболистки мучились два сета с Францией, но даже вторым составом оказались сильнее. В следующем поединке 22-го августа россиянки сыграют со сборной Азебрайджана.