Шахматы в Антарктиде запретили из-за трагедии на советской станции. Правда или легенда?

Два полярника поиграли в шахматы с фатальными последствиями. Якобы после этого чёрно-белую игру запретили даже в космосе.

Шахматы, как кажется, – один из самых безопасных видов спорта. Пока в одних дисциплинах атлеты лупят друг друга по лицу, надрываются, чтобы поднять и метнуть что-то тяжёлое, или куда-то несутся на бешеной скорости, шахматисты могут разве что отсидеть себе что-нибудь.

Но не всё так просто. В Советском Союзе по легенде шахматы были признаны источником опасности и были запрещены, например, на исследовательских станциях в Антарктиде или в космосе.

А виной тому – фатальный конфликт после шахматной партии. По крайней мере, такова популярная версия.

На кону – титул лучшего шахматиста континента?

Легенда такова: в 1959 году на исследовательской станции Восток, основанной два года назад, случилось чрезвычайное происшествие. Два полярника играли в шахматы, но по ходу партии так рассорились, что один участник игры лишил своего соперника жизни.

Этот инцидент упоминается в ряде англоязычных источников, в частности в книге «Правовой режим Антарктики» 1988 года. Но нигде нет ни точной даты инцидента, ни имён и фамилий (или хотя бы какой-то информации об участниках конфликта). Причём расходятся и детали: где-то говорится о летальном исходе, где-то – только о нападении. Где-то фигурирует ледоруб, а где-то – топор. А порой пишут, что шахматисты сильно повздорили, потому что на кону стоял титул лучшего игрока континента.

Русскоязычные источники никакой новой информации не дают. В советских газетах, понятное дело, такую историю никто бы не напечатал, но и после развала СССР никто из полярников на пенсии поразительными откровениями о засекреченной трагедии не делился.

Инцидент якобы имел серьёзные последствия. Шахматы были признаны опасным развлечением для людей в замкнутых пространствах и были запрещены на полярных станциях. Где-то пишут, что запрет распространялся и на другие подобные объекты: подводные лодки или космические корабли.

Шахматы у полярников не отбирали!

Может быть, бывшие советские подводники или полярники ещё раскроют какие-то секреты, но никаких подтверждений запрета на игру в шахматы на закрытых объектах найти не удалось.

Не секрет, что в таких местах у людей порой возникают психологические проблемы. И без соблюдения строгих правил не обойтись. Например, на военных объектах нельзя играть в азартные игры. Но шахматы к таковым не относятся. Доска и фигуры были почти в любой комнате отдыха.

Космонавтам в Советском Союзе в шахматы играть было можно. В июне 1970 года даже состоялся первый матч «Космос – Земля», в котором принимал участие экипаж космического корабля «Союз-9». Противостояние завершилось ничьей. Обошлось без нервных потрясений.

Полярники в 70-е годы вообще устраивали настоящие чемпионаты между станциями. В 1978 году первый антарктический турнир выиграла команда станции «Новолазаревская». Полярники с «Востока» также играли и стали пятыми. Более того, во втором чемпионате работники «Востока» играли в сложнейших условиях – после пожара на электростанции – и стали при этом вторыми!

Да и в настоящее время в шахматы на российских полярных станциях играют. И будут играть. Даже при наличии современной техники и качественной связи полярники нет-нет, но берут в руки фигуры.

Так что запрет шахмат в Антарктиде – это не более чем любопытная легенда.