Победа на домашнем песке. Как сборная России в третий раз выиграла чемпионат мира

После фантастического полуфинала чемпионата мира по пляжному футболу, в котором Россия победила Швейцарию, отыгравшись со счётом 3:5 в самой концовке и добившись успеха в серии пенальти, казалось, что нашу команду уже ничего не сможет остановить на пути к третьему титулу.
В решающем матче на домашнем чемпионате мира нашей команде предстояла встреча с японцами. Эти две сборные уже пересекались на групповом этапе, и тогда россияне просто уничтожили соперника. Оставалось повторить этот трюк во второй раз на глазах у болельщиков, подвести которых было просто нельзя. Победить в плей-офф мощных испанцев и швейцарцев в плей-офф и потом проиграть слабым японцам в финале – это был бы крах.
Предсказуемое начало
Подопечные Михаила Лихачёва активно начали встречу. Собственно, по-другому при поддержке практически полных трибун в «Лужниках» было нельзя. Не поняли бы. Но при этом россияне сохраняли осторожность и не лезли вперёд без оглядки. Японцы отвечали неподготовленными ударами с дальних позиций, которые не представляли вообще никакой опасности.
На четвёртой минуте сборная России открыла счёт. Фёдор Земсков после передачи Антона Шкарина поразил ворота соперника. Фёдор мог забить и второй мяч буквально через минуту, но японцев выручил вратарь. Был отличный шанс у Алексея Макарова, однако его удар со штрафного с близкой дистанции получился не слишком удачным.
Вторую половину первого периода не происходило ровным счётом ничего интересного. Были споры с судьями, друг с другом, но до каких-то внятных моментов дело до доходило. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу сборной России.
Судья опять свистит… в пользу России
Начало второго периода стало крайне неприятным для подопечных Лихачёва. Наши пропустили уже на 3-й секунде, но сумели тут же восстановить разницу в счёте в свою пользу. Крашенинников реализовал удар со штрафного – 2:1. Эти два гола немного расшевелили игру, потому что смотреть на то, что происходило на песке в первые 12 минут, было откровенно скучно.
Вскоре после этого россияне забили ещё один раз. И снова со штрафного. На этот раз отличился Андрей Новиков. Стоит признать, что судьи в обоих случаях давали довольно спорные свистки в пользу нашей команды. Но ведь штрафные ещё надо было реализовать! До окончания второго периода японцы и россияне успели обменяться забитыми мячами. На второй перерыв Россия ушла при счёте 4:2 в свою пользу. Оставалось просто довести дело до итоговой победы.
Заслуженный успех
Самым ярким эпизодом третьего периода, пожалуй, стала композиция певицы Максим «Знаешь ли ты», которую включили на стадионе и которую пели все зрители на трибунах. Яркого футбола было очень мало, да и вообще было странно наблюдать за тем, как всё спокойно проходит в решающем матче чемпионата мира. Казалось, что японцы и не хотели бороться за титул чемпионов. То ли силы покинули их, то ли психологически они надломились.
Последние 12 минут мирового первенства в Москве были похожи на обычный товарищеский матч. В конце Юрий Крашенинников отправил пятый мяч в ворота сборной Японии и подвёл окончательный итог – 5:2. Сборная России по пляжному футболу в третий раз в своей истории стала чемпионом мира и сделала это абсолютно заслуженно, выиграв все матчи турнира!
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