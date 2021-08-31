Российские волейболистки намучились в матче с белорусками. Но всё же выиграли

Сборная России сломила сопротивление сборной Беларуси в упорнейшем матче в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женских команд. 25 собственных ошибок, практически полное отсутствие атак первым темпом, слабая игра центральных блокирующих — и всё равно победа. Но в четвертьфинале 1 сентября соперник будет гораздо сильнее. За выход в полуфинал россиянки сыграют с командой Италии.

Конечно, никто и не ждал, что матч с Беларусью окажется проходным. Команда Станислава Саликова и Константина Ушакова на групповом этапе отметилась умением вытаскивать почти проигранные матчи, раз за разом проявляя характер. И в матче со сборной России белоруски нисколько не тушевались.

В первом сете они играли лучше. В атаке у сборной Беларуси было больше разнообразия. Их связующая задействовала и первый темп, и края, и на пайп отдавала передачи. А наши девушки слишком много ошибались. Слишком много. Когда команда совершает 12 ошибок за партию, практически невозможно взять сет. Но россиянки умудрились это сделать.

Во многом благодаря подаче Арины Федоровцевой, которая за два подхода сделала девять подач, большинство из которых выбивали соперниц с приёма, трижды её подачи завершались эйсами. Ну и немного везения было на нашей стороне. Особенно во время последней подачи Екатерины Ениной, когда мяч попал в трос и перевалился на сторону белорусок. Все соперницы отошли от сетки в ожидании подачи под заднюю линию, и никто не успел поднять мяч.

У сборной России вообще не работал первый темп. Не работал толком и блок. Хотя в начале партии Елизавета Котова дважды здорово сыграла в центре сетки, но затем центральные блокирующие как-то потерялись при выполнении своих прямых обязанностей. Енина просто не успевала даже руки поднять, а основную работу на блоке делали крайние нападающие.

Во второй партии было уже чуть лучше. И первый темп иногда прорезался, особенно когда у сетки была Юлия Бровкина. И количество собственных ошибок уменьшилось в два раза. И в атаке эффективность выросла за счёт замен — в диагональ вместо Анны Лазаревой встала Татьяна Кадочкина, а в доигровку вышла Ирина Капустина. Именно она в итоге и стала лучшей в нашей команде. Попытки белорусок выбить её с приёма ни к чему не привели, а в атаке она показала более 60 процентов эффективности.

Но всё это уже по итогам матча. А после достаточно убедительной победы во втором сете была безуспешная погоня за соперницами в третьем. Попытки Серджо Бузато поменять игру заменами ни к чему не привели. Белоруски великолепно атаковали первым темпом — Надежда Столяр и Надежда Владыка были просто неудержимы, Анастасия Горелик здорово играла в диагонали. Да и в приёме соперницы прибавили. Бузато просил подопечных рисковать, но перелома не случилось.

А в четвёртом сете россиянки сначала догоняли, потом уверенно вели, а затем придумали драматичную концовку. Сами. При счёте 24:19 наша сборная просто «поплыла» на подаче Анастасии Горелик. Оставалось выиграть одно очко. Только лишь сняться с приёма. Но тут мяч буквально стал валиться из рук наших волейболисток. Когда белоруски были в шаге от того, чтобы сравнять счёт и перевести игру на больше-меньше, Евгения Старцева сделала то, что могла сделать и раньше — отдала передачу на отлично действовавшую Капустину. Ирина забила решающий мяч так, словно делала это сотни раз в составе национальной команды.

Впереди четвертьфинал с Италией. Командой гораздо более мощной, чем сборная Беларуси. Но и наша сборная может играть гораздо сильнее.