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Волейбол, чемпионат Европы (женщины), четвертьфинал Италия – Россия – 3:0, отчёт о матче

Итальянские волейболистки растерзали сборную России. А наши девушки только улыбались
Андрей Шитихин
Волейбол, ЧЕ женщины, Италия – Россия – 3:0, отчёт
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К улыбкам претензий нет. Но побороться можно было?

Женская сборная России без борьбы проиграла команде Италии четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. Наши девушки улыбались, когда итальянки начали форменное избиение во второй партии. Вместе с волейболистками улыбался и главный тренер российской команды Серджо Бузато. Улыбки были красивыми. Игра – ужасной. Похоже, четвертьфиналы любых турниров становятся для сборной России непреодолимым барьером.

ЧЕ-2021 (ж). 1/4 финала
01 сентября 2021, среда. 18:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Россия

Как-то анализировать то, что произошло в четвертьфинале, даже смысла нет. Если по цифрам, то матч продолжался всего 67 минут. 44:26 – это разница забитых мячей в атаке. 5:1 – эйсы. 9:6 – очки на блоке. Но гораздо более показательны другие цифры. 10 процентов позитивного приёма у либеро Дарьи Пилипенко. У остальных принимающих дела обстояли чуть лучше, но совсем не блестяще. Печально, что не было ни одного игрока с надёжным приёмом и хорошей доводкой. Пусть даже не в матче, а хотя бы в отдельно взятой партии.
Наши связующие вынуждены были пасовать из каких-то невообразимых позиций. Но и когда доводка всё-таки прорезалась, ни Евгения Старцева, ни Полина Матвеева не могли отдать быстрые и удобные передачи, которые бы итальянки не просчитывали. Не пошло вообще ни у кого. Разве что Елизавета Котова, которую Бузато долгое время не выпускал на площадку, сумела и в атаке себя проявить, и на блоке.

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Если в первой партии казалось, что вся борьба ещё впереди, ничего сверхъестественного в сборной Италии нет, то во второй всё стало ясно. При счёте 3:3 на подачу – совсем не такую, как у Арины Федоровцевой – вышла Алессия Орро и началось… Началось просто избиение. Орро подавала не убойно, но наши девушки внезапно просто встали. Ни приёма, ни блока, ни атаки, ни подстраховки – ничего. Вообще ничего.

Орро ушла с подачи только тогда, когда сама ошиблась. Счёт к тому времени был уже 16:3. Бузато улыбался и делал замены. Выходившие на площадку игроки тоже улыбались, как и остальные, и продолжали наблюдать за происходившим на площадке. Улыбки у россиянок красивые, претензий тут быть никаких не может. Вот только игры не было. Совсем не было. И тот нервяк, который накрыл команду, ничем невозможно было снять. Даже улыбками. Итальянские волейболистки растерзали сборную России.

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Восемь очков за партию – это что-то запредельное даже для нынешней сборной России, которая собралась из тех волейболисток, которые захотели играть за национальную команду на чемпионате Европы. То есть не тех, кого хотел видеть главный тренер, а тех, кто согласился сыграть. И даже на полную заявку таковых не набралось. В третьей партии было немногим лучше – 15 очков. И то часть из них тогда, когда итальянки уже совсем расслабились.

Можно многое списать на отсутствие опыта, но отсутствие желания бороться этим точно не объяснишь. К сожалению, к самому важному матчу на Евро-2021 сборная России оказалась совершенно не готова. Ни ментально, ни физически. Повод ли такая игра расставаться с главным тренером?

Фото: eurovolley.cev.eu

Результаты говорят, что не стоит этого делать. В Рио-де-Жанейро, на Евро-2019, в Токио и на Евро-2021 сборная России доходила до четвертьфинала. Причём на континентальном чемпионате – экспериментальным составом, без отказавшихся лидеров. Тех самых, которые сами просили назначить Серджо Бузато главным тренером.

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Итальянский специалист дал шанс нашим юным волейболисткам, да и не только юным, а просто молодым, о которых мало кто знал ещё год назад. И добился того же, что и с признанными звёздами. Его поставили в условия, когда обновление сборной случилось вынужденно, никаких других вариантов не было. И Бузато выдал тот же самый результат.

Выводы можно делать любые. Главное, чтобы они не были основаны на эмоциях. Конечно, хотелось бы видеть сборную России в медалях, но до старта турнира это казалось чудом. На этот раз чуда не произошло. От мужской сборной на только-только стартовавшем чемпионате Европы болельщики вправе ждать медалей без всякого чуда.

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