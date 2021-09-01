Итальянские волейболистки растерзали сборную России. А наши девушки только улыбались

Женская сборная России без борьбы проиграла команде Италии четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. Наши девушки улыбались, когда итальянки начали форменное избиение во второй партии. Вместе с волейболистками улыбался и главный тренер российской команды Серджо Бузато. Улыбки были красивыми. Игра – ужасной. Похоже, четвертьфиналы любых турниров становятся для сборной России непреодолимым барьером.

Как-то анализировать то, что произошло в четвертьфинале, даже смысла нет. Если по цифрам, то матч продолжался всего 67 минут. 44:26 – это разница забитых мячей в атаке. 5:1 – эйсы. 9:6 – очки на блоке. Но гораздо более показательны другие цифры. 10 процентов позитивного приёма у либеро Дарьи Пилипенко. У остальных принимающих дела обстояли чуть лучше, но совсем не блестяще. Печально, что не было ни одного игрока с надёжным приёмом и хорошей доводкой. Пусть даже не в матче, а хотя бы в отдельно взятой партии.

Наши связующие вынуждены были пасовать из каких-то невообразимых позиций. Но и когда доводка всё-таки прорезалась, ни Евгения Старцева, ни Полина Матвеева не могли отдать быстрые и удобные передачи, которые бы итальянки не просчитывали. Не пошло вообще ни у кого. Разве что Елизавета Котова, которую Бузато долгое время не выпускал на площадку, сумела и в атаке себя проявить, и на блоке.

Если в первой партии казалось, что вся борьба ещё впереди, ничего сверхъестественного в сборной Италии нет, то во второй всё стало ясно. При счёте 3:3 на подачу – совсем не такую, как у Арины Федоровцевой – вышла Алессия Орро и началось… Началось просто избиение. Орро подавала не убойно, но наши девушки внезапно просто встали. Ни приёма, ни блока, ни атаки, ни подстраховки – ничего. Вообще ничего.

Орро ушла с подачи только тогда, когда сама ошиблась. Счёт к тому времени был уже 16:3. Бузато улыбался и делал замены. Выходившие на площадку игроки тоже улыбались, как и остальные, и продолжали наблюдать за происходившим на площадке. Улыбки у россиянок красивые, претензий тут быть никаких не может. Вот только игры не было. Совсем не было. И тот нервяк, который накрыл команду, ничем невозможно было снять. Даже улыбками. Итальянские волейболистки растерзали сборную России.

Восемь очков за партию – это что-то запредельное даже для нынешней сборной России, которая собралась из тех волейболисток, которые захотели играть за национальную команду на чемпионате Европы. То есть не тех, кого хотел видеть главный тренер, а тех, кто согласился сыграть. И даже на полную заявку таковых не набралось. В третьей партии было немногим лучше – 15 очков. И то часть из них тогда, когда итальянки уже совсем расслабились.

Можно многое списать на отсутствие опыта, но отсутствие желания бороться этим точно не объяснишь. К сожалению, к самому важному матчу на Евро-2021 сборная России оказалась совершенно не готова. Ни ментально, ни физически. Повод ли такая игра расставаться с главным тренером?

Фото: eurovolley.cev.eu

Результаты говорят, что не стоит этого делать. В Рио-де-Жанейро, на Евро-2019, в Токио и на Евро-2021 сборная России доходила до четвертьфинала. Причём на континентальном чемпионате – экспериментальным составом, без отказавшихся лидеров. Тех самых, которые сами просили назначить Серджо Бузато главным тренером.

Итальянский специалист дал шанс нашим юным волейболисткам, да и не только юным, а просто молодым, о которых мало кто знал ещё год назад. И добился того же, что и с признанными звёздами. Его поставили в условия, когда обновление сборной случилось вынужденно, никаких других вариантов не было. И Бузато выдал тот же самый результат.

Выводы можно делать любые. Главное, чтобы они не были основаны на эмоциях. Конечно, хотелось бы видеть сборную России в медалях, но до старта турнира это казалось чудом. На этот раз чуда не произошло. От мужской сборной на только-только стартовавшем чемпионате Европы болельщики вправе ждать медалей без всякого чуда.