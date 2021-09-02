«Я не могу изменить того, что сделал». Как бывший террорист стал выдающимся чемпионом

Паралимпийские игры всегда демонстрируют множество невероятных историй преодоления, показывающих силу духа и фантастический характер людей. Однако биография 64-летнего испанца Себастьяна Родригеса, который приехал на свою очередную Паралимпиаду в Токио, выделяется даже на фоне историй всех остальных чемпионов.

Всё дело в том, что Родригес был террористом, мог принимать участие в убийстве людей и фактически был приговорён к пожизненному заключению. В тюрьме Себастьян лишился ног, его из жалости выпустили на волю. И он стал выдающимся чемпионом!

Терроризм и счастливое освобождение

Себастьян в 80-е годы был членом левой боевой террористической группировки в Испании, которая на протяжении длительного времени устраивала взрывы, перестрелки и нападения на граждан. По некоторой информации, Родригес даже участвовал в убийстве известного бизнесмена Рафаэля Падуры в книжном магазине в 1984 году. Себастьян был задержан в 1985-м и приговорён к 84 годам заключения, фактически, к пожизненному сроку.

Однако в 1990 году испанец устроил голодовку длиной в 432 дня. Он требовал, чтобы его бывших напарников посадили вместе с ним в камеру или хотя бы в одну тюрьму. Родригес был настроен серьёзно и отказывался от большинства приёмов пищи. Это вызвало необратимые процессы в его организме, в результате чего у него отнялись ноги и он стал инвалидом.

Уже в 1994 году Себастьяна освободили. Дело в том, что в Испании ввели закон, позволяющий отпускать заключённых с серьёзными проблемами со здоровьем. Очевидно, у Родригеса были именно такие, и представители судебной системы сжалились над инвалидом, который провёл в заключении уже десять лет. Судьба подарила человеку второй шанс.

Встал на путь истинный

Выйдя из тюрьмы, Себастьян решил начать новую жизнь. Так хотят сделать многие бывшие заключённые, но удаётся не всем. Родригесу удалось. Он занялся баскетболом на инвалидных колясках, но преуспел в плавании. Ему понадобилось шесть лет, чтобы пробиться на свою первую Паралимпиаду. В Сиднее-2000 Родригес выиграл сразу пять золотых медалей.

Его участие в Играх вызвало серьёзные споры в спортивном сообществе. Далеко не всем понравилась идея, что бывший террорист стал звездой спорта. В Паралимпийский комитет поступало множество звонков с требованием отобрать медали у Себастьяна, однако формально никаких правил спортсмен не нарушал. Он легально получил австралийскую визу, легально пересёк границу и легально одержал свои победы.

«Я пример того, как ошибки помогают вам чего-то достичь в жизни. Надеюсь, что моя ситуация поможет другим избежать этих ошибок. Конечно, я не являюсь образцом для подражания, я просто учусь на ошибках прошлого, живу настоящим и работаю на будущее. Любой человек вправе осуждать меня. Я не могу изменить того, что сделал. По прошествии времени я понял, что был не прав. Но это всё прошлом, и теперь я делаю всё, чтобы измениться к лучшем», — приводит слова Родригеса издание The Sydney Herald.

На Паралимпиаде в Токио Себастьян не смог добраться до медалей. Всё-таки солидный возраст даёт о себе знать: в 64 года сложно сражаться с более молодыми и активными соперниками. Но Родригес не унывает, он воспитывает дочку, обожает парусный спорт и даже не стесняется вести социальные сети и выкладывать фотографии.