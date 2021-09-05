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Чемпионат Европы по волейболу – 2021: мужская сборная победила Нидерланды – обзор матча, результат

В шаге от катастрофы. Что происходит со сборной России на чемпионате Европы?
Александр Говоров
Мужская сборная победила Нидерланды
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Российские волейболисты после успеха на Олимпиаде неприятно удивляют на европейском первенстве.

Кошмарный старт

Мужская сборная России по волейболу кошмарно стартовала на чемпионате Европы. Наши волейболисты меньше месяца назад едва не выиграли Олимпиаду-2020 в Токио и вообще считаются главными фаворитами любого турнира. А тут на европейском первенстве в первом же матче россияне умудрились проиграть откровенно слабой сборной Турции.

У подопечных Туомаса Саммельвуо действительно были некоторые проблемы с составом. России не смогли помочь Максим Михайлов и Виктор Полетаев, но в целом набор игроков позволяет нашей команде претендовать на победу на Еввро-2021. На медали – как минимум. Поражение от Турции со счётом 1:3 выглядело просто нелепо. В одном из сетов наши парни вели со счётом 18:14, а потом взяли и проиграли – 21:25. Даже в женском волейболе такое случается редко.

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Никаких проблем с настроем

На сборную России вылилось много критики после встречи с Турцией. Надо признать, во многом критика была заслуженной. Второго подряд провала не понял бы никто. И вспоминали бы успешное выступление на Олимпийских играх? Большой вопрос. Если бы Россия не вышла из группы на чемпионате Европы, у Саммельвуо возникли бы большие проблемы.

Россияне, понимая это, вышли на игру с Нидерландами с хорошим настроем. Голландцы выиграли первые два матча на турнире, однако их уровень объективно и близко не соответствовал уровню сборной России. Наши парни в первом сете сразу взялись за дело. Соперник ни разу за партию не вёл в счёте. 10:6, 15:9, 18:11 – у Нидерландов не было ни единого шанса.

В игре с Турцией большие претензии были к связующему Кобзарю. Игорь и впрямь допускал немало ошибок и далеко не всегда чувствовал, куда и зачем пасовать. С голландцами проблем в стартовом сете не возникло. Егор Клюка гораздо увереннее стал действовать на позиции диагонального, Волков вспомнил, что был одним из лучшим блокирующих на Олимпиаде в Токио. И всё пошло-поехало. Россия сделала всё легко и непринуждённо – 25:13.

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Неожиданный провал во втором сете

Но начало второй партии получилось для подопечных Саммельвуо не слишком удачным. Голландцы повели со счётом 6:3, но ощущения паники в стане россиян не было. Подача Дмитрия Волкова помогла россиянам набрать пять очков подряд. Счёт из 4:7 превратился в 9:7 в нашу пользу. Тренерскому штабу сборной Нидерландов пришлось брать тайм-аут.

Надо признать, что он сработал на сто процентов. Голландцы собрались, а у россиян, наоборот, игра внезапно полностью разладилась. В итоге преимущество соперников дошло до пяти мячей – 16:11. Это было очень серьёзно. При счёте 18:12 в пользу сборной Нидерландов главный тренер россиян Саммельвуо взял свой тайм-аут в надежде навязать борьбу в концовке партии. Не получилось. Голландцы спокойно довели сет до победы – 25:19. И пришлось начинать всё заново.

ЧЕ-2021 (м). Группа C. 3-й тур
04 сентября 2021, суббота. 17:30 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Россия

Победа, от которой не радостно

В начале третьего сета сборная России снова собралась и начала показывать, что является претендентом на медали чемпионате Европы. Россияне повели со счётом 8:3, наконец-то игра на приёме стала адекватной, а уж в атаке нашей команде что-то противопоставить могут две-три сборные в мире. Нидерланды – точно не в их числе. Россияне держали преимущество в пять-шесть мячей на протяжении большей части партии. В концовке голландцы немного приблизились в счёте, но глобально что-то изменить не смогли – 25:21 в пользу сборной России.

В четвёртой партии всё шло к тому, что наши волейболисты спокойно доведут матч до победы. Наши волейболисты вели в счёте до середины сета, а потом случилось что-то непонятное. Голландцы захватили инициативу, а сборная России была к этому абсолютно не готова. Наши парни полностью провалили концовку и проиграли партию – 21:25.

Судьбу противостояния пришлось решать на тай-брейке. И тут у наших волейболистов возникли трудности. При счёте 14:10 сборная Россия едва не упустила преимущество. Победа всё же осталась за бригадой Саммельвуо, однако большой радости она не принесла. Наша команда была в шаге от катастрофы. Дальше с такой игрой добиться чего-то серьёзного не получится. После успеха на Олимпиаде россияне неприятно удивляют на европейском первенстве.

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