Россия обыграла финнов на Евро-2021. Но без провалов вновь не обошлось

Мужская сборная России по волейболу впервые на Евро-2021 заработала три очка за матч, в четырёх сетах обыграв сборную Финляндии. Но игра в Тампере вновь получилась непростой: никак не могут наши парни провести всю игру в одном ритме. И в матче с финнами тоже случались провалы.
После поражения от Турции и тяжелейшей победы над Нидерландами исход игры с Финляндией сложно было предсказать. Да, с одной стороны вице-чемпион Олимпийских игр, топ-команда, которая в каждом турнире претендует на самые высокие места. Но с другой стороны хозяева, которых набился поддерживать полный зал. И абсолютно заряженные на борьбу. Плюс финский тренер сборной России Туомас Саммельвуо.
Финны вышли на игру с россиянами не просто уверенными в собственных силах, но и совершенно не испытывавшими ни страха, ни пиетета перед сильным соперником. И в первом сете показали, что вполне могут не просто играть на равных, но и выигрывать. У нашей сборной лучше дела обстояли в атаке, но невысокие (по сравнению с игроками сборной России) финские волейболисты превзошли наших на блоке, в подаче, в качестве приёма и делали меньше ошибок.
Причём россияне на старте уверенно повели, но соперники очень быстро отыгрались, а затем ушли вперёд. В середине сета разница в счёте держалась в 3-4 очка, и в итоге так наши парни и не отыгрались.
Во втором сете сборная России словно проснулась и вынесла соперника с площадки. Наконец-то заработала подача, качественнее стала игра на блоке, а преимущество в атаке было просто подавляющим. Но многое шло от приёма – наши ребята приспособились к подачам соперников и доводили гораздо лучше, чем во втором сете. Даже абсолютное отсутствие ошибок со стороны финнов им не помогло, хозяева набрали только 15 очков.
Но такое развитие событий было и в первом матче со сборной Турции. А чем всё закончилось, лучше не вспоминать. Третий сет складывался для российской команды очень легко. На подачах Ивана Яковлева и Игоря Кобзаря сборная России заработала комфортное преимущество 10:6, но в одной расстановке всё растеряла. На подаче Саули Синкконена финская команда заработала пять очков подряд и вышла вперёд.
Никому из соперников не удавалось оторваться в счёте, шла абсолютно равная игра. Финны не проиграли нам на блоке, вновь превзошли на подаче, набрали всего на очко меньше в атаке, но чуть больше ошибались. Одна из ошибок и стала ключевой. На сетболе Микка Эско вывел на атаку Никласа Сеппянена, который попытался попасть по рукам наших блокирующих, но мяч пролетел, никого не задев, и мимо рук, и мимо площадки.
Судьи поначалу показали очко в пользу сборной Финляндии, и тогда счёт становился бы равным – 24:24, но после двух видеоповторов – судейского и со стороны сборной России партия осталась за нашими парнями.
В четвёртом сете финны отдали всё, что у них было, но сил у хозяев совсем не осталось. Хотя они и творили какие-то чудеса в защите, поднимая мёртвые мячи, но их блок перестал успевать за российскими волейболистами, да и подача у наших была просто выбивающая. Не сказать, конечно, что победа получилась убедительной, но три очка есть три очка. Самым результативным в составе российской команды стал Егор Клюка, раскочегарившийся примерно с середины второго сета.
Впереди у сборной России матчи с Испанией и Северной Македонией. В этих играх и с составом можно экспериментировать, и всё равно добиваться побед в трёх партиях. Таков объективно уровень соперников.
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