Россия обыграла финнов на Евро-2021. Но без провалов вновь не обошлось

Наши парни никак не могут провести хотя два подряд сета на одном уровне. Но хоть три очка заработали.

Мужская сборная России по волейболу впервые на Евро-2021 заработала три очка за матч, в четырёх сетах обыграв сборную Финляндии. Но игра в Тампере вновь получилась непростой: никак не могут наши парни провести всю игру в одном ритме. И в матче с финнами тоже случались провалы.

После поражения от Турции и тяжелейшей победы над Нидерландами исход игры с Финляндией сложно было предсказать. Да, с одной стороны вице-чемпион Олимпийских игр, топ-команда, которая в каждом турнире претендует на самые высокие места. Но с другой стороны хозяева, которых набился поддерживать полный зал. И абсолютно заряженные на борьбу. Плюс финский тренер сборной России Туомас Саммельвуо.

Финны вышли на игру с россиянами не просто уверенными в собственных силах, но и совершенно не испытывавшими ни страха, ни пиетета перед сильным соперником. И в первом сете показали, что вполне могут не просто играть на равных, но и выигрывать. У нашей сборной лучше дела обстояли в атаке, но невысокие (по сравнению с игроками сборной России) финские волейболисты превзошли наших на блоке, в подаче, в качестве приёма и делали меньше ошибок.

Причём россияне на старте уверенно повели, но соперники очень быстро отыгрались, а затем ушли вперёд. В середине сета разница в счёте держалась в 3-4 очка, и в итоге так наши парни и не отыгрались.

Во втором сете сборная России словно проснулась и вынесла соперника с площадки. Наконец-то заработала подача, качественнее стала игра на блоке, а преимущество в атаке было просто подавляющим. Но многое шло от приёма – наши ребята приспособились к подачам соперников и доводили гораздо лучше, чем во втором сете. Даже абсолютное отсутствие ошибок со стороны финнов им не помогло, хозяева набрали только 15 очков.

Но такое развитие событий было и в первом матче со сборной Турции. А чем всё закончилось, лучше не вспоминать. Третий сет складывался для российской команды очень легко. На подачах Ивана Яковлева и Игоря Кобзаря сборная России заработала комфортное преимущество 10:6, но в одной расстановке всё растеряла. На подаче Саули Синкконена финская команда заработала пять очков подряд и вышла вперёд.

Никому из соперников не удавалось оторваться в счёте, шла абсолютно равная игра. Финны не проиграли нам на блоке, вновь превзошли на подаче, набрали всего на очко меньше в атаке, но чуть больше ошибались. Одна из ошибок и стала ключевой. На сетболе Микка Эско вывел на атаку Никласа Сеппянена, который попытался попасть по рукам наших блокирующих, но мяч пролетел, никого не задев, и мимо рук, и мимо площадки.

Судьи поначалу показали очко в пользу сборной Финляндии, и тогда счёт становился бы равным – 24:24, но после двух видеоповторов – судейского и со стороны сборной России партия осталась за нашими парнями.

В четвёртом сете финны отдали всё, что у них было, но сил у хозяев совсем не осталось. Хотя они и творили какие-то чудеса в защите, поднимая мёртвые мячи, но их блок перестал успевать за российскими волейболистами, да и подача у наших была просто выбивающая. Не сказать, конечно, что победа получилась убедительной, но три очка есть три очка. Самым результативным в составе российской команды стал Егор Клюка, раскочегарившийся примерно с середины второго сета.

Впереди у сборной России матчи с Испанией и Северной Македонией. В этих играх и с составом можно экспериментировать, и всё равно добиваться побед в трёх партиях. Таков объективно уровень соперников.