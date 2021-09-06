Израильская гимнастка испугалась Авериных? Почему Ашрам не поедет на чемпионат мира

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Линой Ашрам из Израиля не выступит на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Пропуск соревнований в Израильской федерации гимнастики объясняют весьма туманно: «По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — сообщает ТАСС.

Таким образом, Дина и Арина Аверины, проигравшие Линой на Олимпиаде в Токио не смогут взять у израильтянки реванш, а сама Ашрам не получит шанс поставить точку в спорах о справедливости её победы на Играх. Неужели олимпийская чемпионка просто испугалась россиянок?

Новые правила

В победу израильской спортсменки на Олимпиаде, действительно, поверить было сложно. До Токио на протяжении 25 лет российские гимнастки никому не давали и шанса на олимпийское золото. Да и в пятилетнем олимпийском цикле равных Дине Авериной не было. Однако на Олимпиаде-2020 произошло то, чего не ждал никто. За, казалось, безукоризненное выступление россиянки судьи поставили более низкие оценки, чем за программу Ашрам, допустившей ошибку.

В России такой результат вызвал резкую критику, однако некоторые эксперты связали победу Ашрам с новой системой оценок: «Тут сыграли введённые в 2016 году правила. С учётом оценки сложности выступления падение ленты, что допустила Линой, снижает оценку на 0,7-1,0 балла. Раньше, по прежним правилам, падение автоматически выбивало человека из гонки за медали. Нынче не так, новые правила заточены под как можно более высокий уровень конкурентности», — объясняла результат Венера Зарипова, ученица Ирины Винер-Усмановой, многократная чемпионка СССР, которая последние 30 лет живёт в Израиле.

Ашрам испугалась?

Учитывая все споры о победе Ашрам на Олимпиаде, решение о пропуске чемпионата мира кажется странным. Для Линой турнир мог стать шансом доказать, что победа на Олимпиаде была совсем не случайной. Более того, на чемпионате мира по художественной гимнастике – 2019 Ашрам выиграла шесть медалей, и на ЧМ в Японии у неё были все шансы завоевать ещё несколько наград.

Неужели Линой испугалась, что на чемпионате мира с той же самой программой, но при другой работе судей она может проиграть россиянкам? Если бы это случилось, то говорить о ее «нечестной победе» стали бы ещё больше. Но в случае победы вопрос о справедливости Олимпиады был бы закрыт раз и навсегда.

После Олимпиады Аверины сообщили о своих планах выступить на чемпионате мира. И нет сомнений, что после обидного проигрыша на Олимпиаде к соревнованиям они подойдут очень серьёзно и вновь докажут, что именно они – сильнейшие в мире.

Но неужели сама израильская спортсменка не верит в свою победу? Ранее в интервью она говорила, что чувствует себя «на одном уровне» с россиянками.

«Ранее на соревнованиях мне удавалось время от времени побеждать россиянок. Я понимала, что представляю для них некоторую угрозу, и чувствовала, что нахожусь с ними на одном уровне. Я сделала то, что должна была сделать. Я принесла результат и достижение Израилю, это самое главное», — приводит слова Ашрам «Матч ТВ».

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«На мажорной ноте»

При этом личный тренер израильтянки Елена Копыленко и вовсе рассказала о возможном завершении Ашрам спортивной карьеры.

«Насколько я знаю, Линой хотела закончить её на мажорной ноте. Думаю, что выше олимпийского золота ничего быть не может. Не думаю, что она захочет выступать дальше, понимая: любая потеря предмета будет смаковаться всеми», — приводит слова Копыленко «Р-Спорт».

Сама Линой Ашрам ещё на пресс-конференции в Токио говорила о необходимом перерыве.

«Буду ли выступать в Париже в 2024 году? Сначала сделаю перерыв, отдохну, а потом начну думать о своём будущем. Посмотрим, к чему это меня приведёт», — сказала гимнастка на пресс-конференции».

Если так, то решение выглядит вполне оправданным. Победа на чемпионате мира действительно не будет круче олимпийского золота. А поражение может быть очень болезненным.

Чемпионат пропустит вся сборная

Стоит обратить внимание и на то, что в самом заявлении Израильской федерации гимнастики персонально об Ашрам ничего не говорится. Судя по заявлению, на чемпионат не поедет вся команда Израиля, а не только олимпийская чемпионка Ашрам, да и сама спортсменка никаких заявлений об отказе от чемпионата пока не делала.

В некоторых израильских СМИ пропуск чемпионата мира всей израильской командой объясняется внутренними проблемами федерации, связанными с уходом некоторых из тренеров сборной и несформированным новым тренерским штабом. Также говорится, что гимнастки, которые выступали в Токио, объявили о завершении карьеры, а новая команда ещё не сформирована. Именно поэтому на чемпионате мира мы не увидим не только Линой Ашрам, но и всю сборную Израиля.

Действительно ли дело только в проблемах сборной или сомнительная для многих победа Ашрам сыграла свою роль, до конца непонятно. В любом случае красивой борьбы между Ашрам и Авериными на чемпионате мира мы, к сожалению, не увидим. Пропуск соревнований израильской командой лишает Линой шанса отстоять свою олимпийскую победу, а Аверины остаются без возможности взять хотя бы частичный реванш за поражение в Токио.