Израильская гимнастка испугалась Авериных? Почему Ашрам не поедет на чемпионат мира

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Линой Ашрам из Израиля не выступит на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.
Пропуск соревнований в Израильской федерации гимнастики объясняют весьма туманно: «По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — сообщает ТАСС.
Таким образом, Дина и Арина Аверины, проигравшие Линой на Олимпиаде в Токио не смогут взять у израильтянки реванш, а сама Ашрам не получит шанс поставить точку в спорах о справедливости её победы на Играх. Неужели олимпийская чемпионка просто испугалась россиянок?
Новые правила
В победу израильской спортсменки на Олимпиаде, действительно, поверить было сложно. До Токио на протяжении 25 лет российские гимнастки никому не давали и шанса на олимпийское золото. Да и в пятилетнем олимпийском цикле равных Дине Авериной не было. Однако на Олимпиаде-2020 произошло то, чего не ждал никто. За, казалось, безукоризненное выступление россиянки судьи поставили более низкие оценки, чем за программу Ашрам, допустившей ошибку.
В России такой результат вызвал резкую критику, однако некоторые эксперты связали победу Ашрам с новой системой оценок: «Тут сыграли введённые в 2016 году правила. С учётом оценки сложности выступления падение ленты, что допустила Линой, снижает оценку на 0,7-1,0 балла. Раньше, по прежним правилам, падение автоматически выбивало человека из гонки за медали. Нынче не так, новые правила заточены под как можно более высокий уровень конкурентности», — объясняла результат Венера Зарипова, ученица Ирины Винер-Усмановой, многократная чемпионка СССР, которая последние 30 лет живёт в Израиле.
Ашрам испугалась?
Учитывая все споры о победе Ашрам на Олимпиаде, решение о пропуске чемпионата мира кажется странным. Для Линой турнир мог стать шансом доказать, что победа на Олимпиаде была совсем не случайной. Более того, на чемпионате мира по художественной гимнастике – 2019 Ашрам выиграла шесть медалей, и на ЧМ в Японии у неё были все шансы завоевать ещё несколько наград.
Неужели Линой испугалась, что на чемпионате мира с той же самой программой, но при другой работе судей она может проиграть россиянкам? Если бы это случилось, то говорить о ее «нечестной победе» стали бы ещё больше. Но в случае победы вопрос о справедливости Олимпиады был бы закрыт раз и навсегда.
После Олимпиады Аверины сообщили о своих планах выступить на чемпионате мира. И нет сомнений, что после обидного проигрыша на Олимпиаде к соревнованиям они подойдут очень серьёзно и вновь докажут, что именно они – сильнейшие в мире.
Но неужели сама израильская спортсменка не верит в свою победу? Ранее в интервью она говорила, что чувствует себя «на одном уровне» с россиянками.
«Ранее на соревнованиях мне удавалось время от времени побеждать россиянок. Я понимала, что представляю для них некоторую угрозу, и чувствовала, что нахожусь с ними на одном уровне. Я сделала то, что должна была сделать. Я принесла результат и достижение Израилю, это самое главное», — приводит слова Ашрам «Матч ТВ».
Фото: Getty Images
«На мажорной ноте»
При этом личный тренер израильтянки Елена Копыленко и вовсе рассказала о возможном завершении Ашрам спортивной карьеры.
«Насколько я знаю, Линой хотела закончить её на мажорной ноте. Думаю, что выше олимпийского золота ничего быть не может. Не думаю, что она захочет выступать дальше, понимая: любая потеря предмета будет смаковаться всеми», — приводит слова Копыленко «Р-Спорт».
Сама Линой Ашрам ещё на пресс-конференции в Токио говорила о необходимом перерыве.
«Буду ли выступать в Париже в 2024 году? Сначала сделаю перерыв, отдохну, а потом начну думать о своём будущем. Посмотрим, к чему это меня приведёт», — сказала гимнастка на пресс-конференции».
Если так, то решение выглядит вполне оправданным. Победа на чемпионате мира действительно не будет круче олимпийского золота. А поражение может быть очень болезненным.
Чемпионат пропустит вся сборная
Стоит обратить внимание и на то, что в самом заявлении Израильской федерации гимнастики персонально об Ашрам ничего не говорится. Судя по заявлению, на чемпионат не поедет вся команда Израиля, а не только олимпийская чемпионка Ашрам, да и сама спортсменка никаких заявлений об отказе от чемпионата пока не делала.
В некоторых израильских СМИ пропуск чемпионата мира всей израильской командой объясняется внутренними проблемами федерации, связанными с уходом некоторых из тренеров сборной и несформированным новым тренерским штабом. Также говорится, что гимнастки, которые выступали в Токио, объявили о завершении карьеры, а новая команда ещё не сформирована. Именно поэтому на чемпионате мира мы не увидим не только Линой Ашрам, но и всю сборную Израиля.
Действительно ли дело только в проблемах сборной или сомнительная для многих победа Ашрам сыграла свою роль, до конца непонятно. В любом случае красивой борьбы между Ашрам и Авериными на чемпионате мира мы, к сожалению, не увидим. Пропуск соревнований израильской командой лишает Линой шанса отстоять свою олимпийскую победу, а Аверины остаются без возможности взять хотя бы частичный реванш за поражение в Токио.
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