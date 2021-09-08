«Не надо говорить, что Ашрам испугалась». Израилю просто неинтересна борьба с Россией

Почему же олимпийская чемпионка и вся её команда пропустят чемпионат мира, где выступят сёстры Аверины?

На днях стало известно, что вся сборная Израиля по художественной гимнастике пропустит чемпионат мира, который пройдёт с 27 по 31 октября в Японии. Не выступит на турнире и чемпионка Олимпиады-2020 Линой Ашрам, в скандальном финале победившая россиянок Авериных.

Почему? В России принято считать, что Ашрам испугалась нового противостояния с нашими девушками. Но, может быть, всё проще, и израильтянам вообще безразлична борьба с нами?

«Линой испугалась»

В России в справедливость победы Линой Ашрам на Олимпиаде почти никто не верит. Поэтому пропуск чемпионата многие связывают со страхом израильской команды проиграть Авериным, что могло бы в очередной раз поставить олимпийскую победу израильтянки под сомнение.

Чемпионат мира мог дать Авериным шанс взять частичный реванш за Олимпиаду, однако из-за отсутствия действующей олимпийской чемпионки увидеть интересную борьбу сильнейших спортсменок не удастся. Пропуск чемпионата Линой Ашрам не только лишает её возможности доказать справедливость своего олимпийского золота, но и возможную победу россиянок сделает несколько неполноценной – главной конкурентки и обидчицы же не будет.

«Всё это шито белыми нитками. В то, что это не связано со скандалом на Играх, я не верю, и тут не может быть никаких разговоров. Это конец начала и начало конца. Ведь чемпионат мира, как и Олимпиада, является основным соревнованием года. Все ретировались, в федерации Израиля уже много лет идут распри и бесконечные скандалы», — приводит слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой «РБК-Спорт».

«Думаю, что они испугались. Второй раз повторить то, что было на Олимпиаде, точно не выйдет. Наверное, было ожидаемо, что сборная Израиля снимется. Они могут объяснять как угодно, но говорить, что устали, будут отдыхать, когда находятся в хорошей форме… Гимнастке такого уровня ничего не стоит отдохнуть, потренироваться и выступить. Можно ли понять Ашрам, которая уже выиграла главный турнир в карьере? Мне это непонятно», – сказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова.

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«Легче нашим спортсменкам не стало, сложнее — тоже. Самый главный соперник девочек — они сами. Но неприезд израильтянок не меняет ситуации, нужно выходить и делать свою работу, нас учили не смотреть на конкурентов, всегда нужно ориентироваться на себя.

Было бы интересно увидеть борьбу Авериных и Ашрам — это первые соревнования после Олимпиады, как их рассудят. Я предполагаю, что Линой испугалась. Если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и ещё раз доказывать свой статус выступлением. Испугалась, что так просто не получится, выступление со зрителями, никому не понравилась ситуация на прошедшей Олимпиаде.

Была история — Ирина Александровна Винер рассказывала, что девочки звонили ей после Олимпиады и говорили, что хотят завершить карьеру, она им сказала, что так заканчивать нельзя, нужно выступить на чемпионате мира, вся страна болеет за них и ждёт их выступления. После этих слов девушки вернулись и активно тренируются, когда они объявили о своём участии — Линой снялась», – так отреагировала серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

«Не хотят – не приезжают»

Но если отбросить ощущение обиды за Олимпиаду, то можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. В израильских СМИ пропуск чемпионата объясняют внутренними проблемами федерации художественной гимнастики Израиля и проблемами внутри команды. Сообщается, что некоторые девушки завершили карьеру после Игр в Токио, есть трудности с формированием тренерского штаба. В сущности, на чемпионат мира практически некого везти. Зачем туда ехать?

И действительно: неужели целая сборная команда готова сняться ради того, чтобы Ашрам, не дай бог, не проиграла сильным конкуренткам из России? Но даже если проиграет – что будет? У неё сразу отнимут олимпийское золото? Нет, конечно! Так что не стоит искать здесь теории заговора.

На данном этапе Израилю неинтересна борьба с Россией. Они выиграли главный старт пятилетия и теперь вплотную занялись подготовкой новой команды, не обращая внимания на чемпионат мира.

Да и вообще в пропуске чемпионатов мира после победы на Олимпиаде ничего необычного тоже нет. Мужская сборная России по спортивной гимнастике, которая представляла страну в Токио и выиграла золото в командном первенстве, также пропустит чемпионат мира, который пройдёт с 18 по 24 октября. В художественной гимнастике такое тоже случалось.

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«Не очень понимаю озабоченность данным вопросом. Израиль и Ашрам снялись – это их проблемы. Нам нужно поменьше обращать внимание на конкурентов и заниматься собой. Наша задача – выиграть этот чемпионат, вернуть России звание сильнейших в командном первенстве и в абсолютном. Но мы также должны понимать, что главный старт – Олимпиада. И наша задача на грядущем чемпионате мира подготовить базу для Парижа, чтобы три года провести в подготовке, чтобы вернуть звание олимпийских чемпионок.

Не надо говорить о том, что израильтянки устали или испугались, повторюсь, – это их проблемы! Хотят – приезжают, не хотят – не приезжают. Нам должно быть по барабану, есть они или нет, там будет хватать соперниц, которых нам нужно обыгрывать. Если вспомним, то мы в командных соревнованиях проиграли Болгарии», – прокомментировал Дмитрий Губерниев.

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«После Олимпиады многие уходят в реабилитацию. Это решение Линой Ашрам и сборной Израиля. Не надо ничего обострять. Я прошёл три Олимпиады. Выступать после главного старта в жизни — все остальные соревнования уходят на второй план.

Не надо говорить, что она испугалась. Конечно, мы хотели победы нашим сёстрам. Ирине Александровне нужно устроить матчевую встречу между нашей сборной и сборной Израиля, собрать профессиональных судей и решить, кто сильнее. Почему нет?» — четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов так прокомментировал решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Не надо искать подводных камней в решении сборной Израиля. Олимпиада наложилась на чемпионат мира, хотя всё должно было пройти в разные два года. На Играх все выкладываются на 200%, сил может не хватать. Это нормально.

Я жажду увидеть сестёр Авериных на пьедестале. А кто будет рядом, кто там будет соперничать — не так важно. Самое главное — видеть наших девчонок. Думаю, Ашрам просто взяла отдых», – предположила двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

А вы верите, что пропуск командой Израиля чемпионата мира не связан с олимпийским скандалом?

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