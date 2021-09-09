Ласицкене была на грани поражения. Но триумфально завершила сложнейший сезон

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла финал «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, как и на Олимпиаде-2020 опередив украинку Ярославу Могучих и австралийку Николу Макдермотт. И вновь, как и в Токио, россиянка была на грани поражения на начальной для себя высоте. А потом взлетела так, как не взлетали в этом сезоне ни соперницы, ни она сама. Вот как она это делает?!

Нынешний сезон для Ласицкене – сплошная история преодоления, которая завершилась так, как обычно написано в книгах про героев. Невероятной победой на Олимпиаде и вишенкой на торте – красивейшим выступлением в финале «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе.

Про то, как Маша билась за Олимпиаду в Токио, на флажке восстановилась от повреждения задней поверхности бедра, а уже на самих Играх билась с планкой на высоте 1,95 м (в квалификации) и 1,96 м (в финале) написано много. Победа в Швейцарии получилась не менее красивой и драматичной.

После Токио Мария Ласицкене выступила на трёх этапах «Бриллиантовой лиги», победив в Лозанне и став второй в Париже и Брюсселе. Причём проигрывала она как раз тем спортсменкам, с которыми рубилась на Играх – Могучих и Макдермотт.

В Цюрихе, где соревнования проходили не на стадионе, а на улице на специально уложенном покрытии, тройка лидеров мирового сезона вновь устроила настоящее шоу. И вновь Маша была на грани поражения. Высоту 1,96 м она преодолела лишь с третьей попытки, тогда как её соперницы были просто безупречны до высоты 2,01 м включительно.

Россиянка предоставила соперницам возможность бороться с планкой на этой высоте, а сама её пропустила, решив сосредоточиться на 2,03 м. И взяла эту высоту с первой попытки. Австралийка дрогнула, не сумев сделать больше ни одного удачного прыжка. А вот украинка легко преодолела те же 2,03 м и осталась первой.

Но 2,05 м Могучих не покорились. Она сделала две неудачные попытки, затем перенесла планку на 2 см выше, но с тем же результатом. Ласицкене же прыгнула 2,05 м со второй попытки, захватила лидерство и установила новый рекорд турнира. Маша тоже штурмовала высоту 2,07, но тоже неудачно. После второй попытки она завершила соревнования, поаплодировала зрителям и призналась, что присутствие болельщиков придаëт соревнованиям особый драйв.

Могла ли Ласицкене на кураже прыгнуть на 2,07 м? Кажется, для этого олимпийской чемпионке не хватило успешного прыжка Могучих. Если бы Ярослава взяла высоту 2,05, соревнования могли завершиться рекордом России. Ведь Маша прыгает тем лучше, чем сложнее для неё ситуация. Ни одна из её великих побед на Олимпиаде и трёх чемпионатах мира не давалась Ласицкене легко – все в упорной борьбе. И вот очередная победа, триумфальное завершение сложнейшего сезона. Маша ещё выступит на выставочном турнире в Берлине 12 сентября, но это уже просто шоу, удовольствие для неё и болельщиков.

Мария Ласицкене – главная героиня легкоатлетического сезона. Как минимум для России. Спасибо за всё, Маша. За невероятную силу воли, мужество, умение всегда находить мотивацию и говорить правду. Просто величайшая.