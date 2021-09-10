Непомнящий уступил Карлсену. Но поражение россиянина в Ставангере — это не страшно

Чемпион против претендента. Дважды!

В сентябре в норвежском Ставангере проходит традиционный супертурнир — чуть ли не последний старт с участием хозяина поля и чемпиона мира Магнуса Карлсена перед его защитой титула в матче с россиянином Яном Непомнящим. Интригу проходящего соревнования подогревает как раз то, что в битве шести гроссмейстеров лучший шахматист планеты лицом к лицу сражается с претендентом. Причём дважды, так как Ставангер проводят в два круга.

Также в турнире участвуют экс-претендент россиянин Сергей Карякин, недавно занявший второе место в Кубке мира, номер два Норвегии Арьян Тари, ведущий венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт и Алиреза Фируджа — гений Востока с очень интересной судьбой. Юноша с семьёй уехал из Ирана, обосновался во Франции и теперь может встречаться за доской с израильскими шахматами, не опасаясь религиозных запретов.

Формат Ставангера — один из самых любопытных в мировых супертурнирах. Организаторы борются со столь нелюбимыми болельщиками ничьими — фактически в каждом матче вечера должен быть выявлен победитель. Если партия закончилась вничью, то играется «Армагеддон» — 10 минут у белых против 7 минут у чёрных, и ничья здесь в пользу чёрных. Выигрыш в «основное» время даёт 3 очка, победа на армагеддоне — 1,5, а проигрыш в этой дополнительной партии — всего очко. Если проиграл в главной партии, то очков совсем не получаешь.

Непомнящий опоздал на турнир

Соревнование началось с того, что из-за проблем с визой Ян Непомнящий опоздал на турнир. К счастью, по жребию он в первом туре встречался с Сергеем Карякиным, и партнёр претендента по сборной благородно согласился сыграть партию в выходной день. Хотя, конечно, такой график может выйти россиянам боком — конкуренты будут спокойно отдыхать и набираться сил.

Несмотря на очень боевой состав (Фируджа и Раппорт имеют репутацию настоящих тореадоров), ничьих в основное время оказалось непривычно много, и большинство партий на радость публике участники заканчивали дрожащими руками на последних секундах в армагеддоне. Настоящим королём здесь оказался Карлсен — чемпион мира не выиграл ни одной партии в основное время, зато собрал все бонусы в 1,5 очка в дополнительных встречах. Причём неважно, играл он белыми или чёрными! Но лидерство Магнусу захватить не удалось, так как Раппорт взял по 3 очка у Тари и Фируджи, значительно оторвавшись от преследователей.

Россиянин просчитался

Перед волнующей премьерой схватки чемпиона и претендента Карлсен и Непомнящий шли в догоняющих за лидером — Ян был сильнее в «Армагеддонах» против тех же Фируджи и Тари.

Основная партия закончилась спокойной ничьей. Россиянин удивил соперника, разыграв Берлинский вариант Испанской партии, который у него встречается крайне редко. После известных и несколько избитых ходов в эндшпильной табии с чёрным королём на е8 Карлсен попытался применить микроусиление, которое оказалось очень чётко встречено соперником — получилась классическая гроссмейстерская ничья.

Судьба партии решалась в поединке с укороченным контролем, где вновь белыми фигурами руководил Карлсен. Не став ввязываться в теоретическую дискуссию, норвежец фианкеттировал обоих своих слонов, разыграв на долгую борьбу Рети — дебют популярный среди тех, кто не хочет сильно учить теорию. Увы, на выходе из дебюта Непомнящий допустил неточность, не сумел жёстко уравнять, а потом просчитался в поисках контригры.

М. Карлсен (Норвегия) – Я. Непомнящий (Россия)

Белые контролируют линию «а», что определяет их преимущество, но после верного 21...eхd4 22.Схd4 Схd4 23.eхd4 Kf6 чёрные могут упорно сопротивляться. Скорее всего, издалека Непомнящий рассчитывал на

21...e4 22.Ce2 Kхc5? 23.Cb4 Ka6 — чёрные отдают свою ладью f8, но рассчитывают в ответ изловить ладью соперника. Однако после 24.Cхf8 Cхf8 Магнус ответил 25.Лхb7! Фхb7 26.Фхa6, и чёрные не могут менять ферзей из-за того, что белая проходная ринется в ферзи. Но в противном случае они теряют важную пешку «с». Карлсен технично реализовал своё преимущество, вслед за пешкой с6 забрав и её соседку d5, а потом сломив сопротивление визави, несмотря на внешние ничейные тенденции «разноцвета».

Рано унывать

Неприятный удар, но унывать российским болельщикам пока рано. Поражение Яна Непомнящего — это не страшно. Во-первых, формат турнира экспериментальный, и в матче на первенство мира армагеддон — это крайний случай, когда огромное количество основных и дополнительных партий закончились с равным счётом. Ни в одном матче за мировую корону до молниеносных партий не доходило, игрался только рапид: Крамник — Топалов (2006), Карлсен — Карякин (2016) и Карлсен — Каруана (2018). Во-вторых, в турнирной партии Ян легко сделал ничью чёрными и теперь во втором круге может белыми попробовать реализовать преимущество своей подачи.

Да, Карлсен сильнее всех играет в блиц, что показал тот же матч с Андреем Есипенко на Кубке мира, но ведь в классику бой за корону состоится с совсем другим контролем и регламентом. И здесь у Непомнящего безусловно будут большие шансы. Главное — так не просчитываться.

А пока в Ставангере Яну предстоит непростое, принципиальное испытание в «русском дерби» и совсем скоро — повторный бой с норвежским чемпионом. У Раппорта целых 8,5 очков, у Карлсена — 6, в активе Непомнящего и Карякина — по 4. Россиянам надо догонять.