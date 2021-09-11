Футбол, в котором можем! Станет ли Россия победителем чемпионата мира по мини-футболу?

12 сентября в Литве стартует чемпионат мира по мини-футболу, где сборная России намерена получить исторический титул. Совсем недавно россияне стали чемпионами мира по пляжному футболу и теперь у нас есть шанс добавить к этому победу в ещё одной разновидности самой популярной игры. Мини-футбол – это футбол, в котором мы можем и умеем побеждать!

«Верю, что всё получится»

Наша команда уже дважды становилась призёром мировых первенств. В 1996 году россияне стали третьими, а на прошлом чемпионате мира дошли до финала, где в решающем матче в драматичной борьбе уступили сборной Аргентины со счётом 4:5. На этом турнире Россия намерена не просто повторить, но и превзойти своё достижение пятилетней давности. В наших парней верит бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко.

«Российский мини-футбол известен своими достижениями, с начала 1990-х годов клубами и сборными командами было завоевано множество наград. Радует, что есть стабильность, что продолжаем держать высокую планку. Знаю многих ребят из сборной, прекрасно знаком с тренером Сергеем Скоровичем, с патриархом российского мини-футбола Семеном Андреевым. Верю, что у них все получится», – приводит слова Мутко ТАСС.

Бразильцы как родные

В 2000-х сборная России проводила активную кампанию по натурализации бразильских игроков. Надо признать, что это как минимум не пошло во вред. А, если говорить откровенно, то наша команда стала сильнее. Практически на каждом крупном турнире россияне были в призах. Далеко не всем болельщикам нравился такой подход к формированию состава, однако со временем многие бразильцы стали для российского зрителя родными.

Робиньо, Эдер Лима и Ромуло попали в состав нашей сборной и на этот чемпионат мира. Скорее всего, это последнее мировое первенство в их карьере, поэтому они наверняка захотят уйти красиво. Есть в составе россиян и блистательный Сергей Абрамов, который провёл отличный сезон в «Синаре». Есть интересный нападающий Руслан Кудзиев, да и в целом состав нашей сборной выглядит очень мощно и сбалансированно.

Вечно серебряные

Главным тренером уже более 10 лет является Сергей Скорович. Его главной задачей будет решить проблему финалов. При нём Россия трижды играла в решающих матчах на чемпионатах Европы и один раз на чемпионате мира. И проиграла их все. Если парни пробьются в финал на ЧМ-2021, хочется надеяться, что Скорович наконец-то сделает работу над ошибками.

Главные соперники России

Пожалуй, главной силой в мировом мини-футболе остаётся Бразилия, хотя совсем уж безоговорочным фаворитом она не является. Бразильцы хоть и являются пятикратными чемпионами мира, но вполне могут допустить осечку. Скажем, на прошлом мировом первенстве они не попали в финал. Традиционно сильна будет команда Испании, побеждавшая на ЧМ в 2000 и 2004 году. Действующий чемпион Европы Португалия наверняка навяжет борьбу соперникам.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и действующих чемпионов мира аргентинцев и бронзовых призёров ЧМ-2021 сборную Ирана. Теоретически удивить могут ещё несколько команд, но круг главных претендентов на награды ограничивается пятью-шестью сборными.

С кем сыграем в группе

На чемпионате мира сыграют 24 сборные, которые будут поделены на шесть групп по четыре команды в каждой. За победу дают три очка, за ничью – одно, за поражение – ноль. В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие по дополнительным показателям сборные, которые финишируют на третьих местах месте.

Сборная России попала в группу с Узбекистаном, Египтом и Гватемалой. На первый взгляд, не самый сильные соперники, однако египтяне обожают играть с сильными соперниками и «кусают» их до последней минуты. В Гватемале довольно активно развивают мини-футбол, там очень интересная команда. Тем не менее, фаворитом в борьбе за второе место является Узбекистан.

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Первое место, конечно же, все эксперты отдают сборной России. Любой другой результат будет считаться сенсацией. При этом первое место не гарантирует комфортную сетку: в плей-офф мы можем попасть на Аргентину уже в четвертьфинале или на Бразилию в полуфинале. Хотя оставим просчёт раскладов для большого футбола. Подопечные Скоровича способны обыграть любого соперника и выбирать удобные варианты едва ли будут.

Под олимпийским флагом

К слову, наша команда выступит на чемпионате мира-2021 под названием RFU (Российский футбольный союз) и под флагом Олимпийского комитета России. Причина всё та же – санкции ВАДА. А герб России на футболках заменит надпись «Наши парни». В такой же форме и с такими же исходными данными выступала сборная России по пляжному футболу на прошедшем недавно ЧМ в Москве. Чем там всё закончилось, вы наверняка помните.