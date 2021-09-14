«Я ни в кого не плевал». Скандальный матч России и Польши на чемпионате мира по волейболу

14 сентября в польском городе Гданьск состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы по волейболу между сборными России и Польши. Семь лет назад матч этих команд на чемпионате мира запомнился грандиозным скандалом. 12 тысяч польских болельщиков освистали российский гимн и оскорбляли наших парней. Российские волейболисты тоже в долгу не остались.

Но тогда сборная России проиграла и лишилась шансов на медали.

«Расстрел» из автомата

Российская команда тот турнир провела слабо. Подопечные Андрея Воронкова ехали в Польшу с намерением побороться за медали, но остались только пятыми. Практически каждый матч нашей сборной сопровождался оскорбительными выкриками с трибун, но это были отдельные эпизоды, которые не привлекали к себе особого внимания.

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Хотя в матче со сборной Германии российского доигровщика Алексея Спиридонова настолько замучили выкрики с трибун, что после одного из шикарных розыгрышей он повернулся к трибунам и сделал жест, словно стреляет по ним из автомата. Именно так он ответил на крики про Крым и прочие политические лозунги. После этого эпизода свист в его адрес просто не затихал. Как и вообще в адрес сборной России.

Фото: Piotr Hawalej/Getty Images

Полторы минуты свиста

Матч со сборной Польши в «финале шести» был для сборной России решающим в борьбе за полуфинал. Перед этой игрой россияне не смогли противостоять бразильцам, но всё равно надежда на продолжение борьбы оставалась. Нужна была победа в трёх или четырёх партиях.

Но случилось не просто поражение, а поражение со скандалом. Когда на площадку переполненной 12-тысячной арены вынесли российский флаг, трибуны зашлись свистом. Но это были цветочки по сравнению с тем, что началось во время исполнения гимна. Весь стадион свистел полторы минуты не умолкая.

Целый сектор болельщиков оказался в центре внимания, поскольку они во время российского гимна дружно подняли таблички с надписью на русском. На этих табличках было написано «До свидания» – недвусмысленный намёк на то, что сборная России после матча точно не будет претендовать на медали.

Поражение и скандал

Наши ребята проиграли два сета и лишились шансов на полуфинал. Но затем выиграли две партии и перевели игру в тай-брейк. И всё же подпортить настроение ни соперникам, ни их болельщикам не получилось. Поражение в пяти сетах выбросило сборную России из борьбы за награды чемпионата мира.

И началось. С трибун в адрес наших парней неслись обидные выкрики, и ребята просто не выдержали. Блокирующий Артём Вольвич, который играет в сборной России и сейчас, и либеро Артём Ермаков показали трибунам средние пальцы. Спиридонов, по утверждению польских журналистов, плюнул в болельщиков. Эту информацию позже подтвердил и тогдашний депутат Европарламента Марек Матушевский.

«Я стоял после матча у ограждения, которое отделяет зрителей от игровой площадки. И тут вдруг Алексей Спиридонов, за которым водится много скандалов, плюнул в лицо фанатов. Я не сдержался и показал ему «жест Козакевича», поведение волейболиста было просто недопустимо. В толпе раздавались разные голоса, но я не слышал оскорбительных слов в адрес игрока. Не было ничего, что могло его спровоцировать», – утверждал Матушевский.

Фото: Piotr Hawalej/Getty Images

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«После игры с поляками интернет буквально гудел – будто бы я в кого-то плюнул. Так вот: понятия не имею, откуда пошла эта волна грязи! Местные болельщики были очень агрессивно настроены и демонстрировали в наш адрес неприличные жесты, грубили. Но при чём здесь какой-то плевок?! Это просто бред! Заявляю со всей ответственностью: я ни в кого не плевал…» – подчеркнул после игры Спиридонов.

Длительное разбирательство инцидентов привело к тому, что Алексей был дисквалифицирован на два матча, но уже после чемпионата мира. Который, кстати, выиграли поляки.

«Не знаю, как бы я себя повёл в такой ситуации»

После неудачи на чемпионате мира Андрей Воронков был уволен с должности главного тренера, а этот пост вновь занял Владимир Алекно, под руководством которого сборная России выиграла Олимпиаду-2012. Он занял сторону Спиридонова в том конфликте.

«Не знаю всех подробностей, потому что сам там не был, своими глазами случившегося не видел и с Алексеем на эту тему не разговаривал, но уверен, что обвинять во всём его одного несправедливо. Его совершенно точно спровоцировали. Не знаю, как повёл бы себя я, если бы во время исполнения гимна России зал начал бы свистеть. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы в моём присутствии допустили выпады в адрес России», — говорил Алекно польским журналистам.

Конечно, не факт, что в четвертьфинале чемпионата Европы ситуация повторится. Но то, что арена будет яростно поддерживать поляков, – несомненно. Лучшим ответом в такой ситуации всегда является победа. Поболеем за наших парней. Ведь если они победят, то вопреки всему.

Матч Польша – Россия на Евро-2021 начнётся в 21.30 по московскому времени.