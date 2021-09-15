«Подходит судья — и велит снять штаны». Каким был великий советский рекордсмен Юрий Седых

В пригороде Парижа от сердечного приступа скончался легендарный советский легкоатлет Юрий Седых. Ему было всего 66 лет. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, рекордсмен мира в метании молота, достижение которого держится с 1986 года. То есть к результату 86,74 м никто не может приблизиться уже 35 лет! Этот удивительный рекорд является также национальным сразу для двух стран — России и Украины.
Битва в Штутгарте
Чемпионат Европы 1986 года в Штутгарте на «Некарштадиум» вошёл в историю феноменальным соперничеством двух советских метателей молота — Юрия Седых и Сергея Литвинова. Их битва на протяжении многих лет отодвинула результаты с 80 метров на запредельный уровень. По нынешним временам этот уровень недостижим ни для кого.
В той самой битве за золото чемпионата Европы был установлен рекорд, который держится до сих пор. И вряд ли будет побит в обозримом будущем. Седых приехал в ФРГ в статусе рекордсмена мира, двукратного олимпийского чемпиона. В Таллине 22 июня 1986 года на союзных соревнованиях он метнул молот на 86,66 м. И это уже было феноменально!
Литвинов же приехал, чтобы стать первым в истории молотобойцем, метнувшим снаряд за 87 м. На тренировках перед турниром ему удавались такие броски. Сергей и захватил лидерство после первой же попытки — 85,74 м. Седых уступал почти два метра. Но у Литвинова, желавшего выжать максимум, следующие пять попыток совсем не получились. Седых же только начал разгоняться.
Ведь первая его попытка и была худшей. Сейчас с результатом 83,94 он спокойно выиграл бы Олимпиаду. В дальнейшем Юрий выдал просто феноменальную серию бросков. Лидером он стал после четвёртой попытки, оказавшейся рекордной. Заполненный стадион провожал молот после броска Седых гулом, а затем замер, ожидая результата.
86,74 м — новый мировой рекорд! Зрители устроили овацию советскому спортсмену. Ведь на их глазах творилась история. Но Седых на этом не остановился. Его следующая попытка — 86,68 (и тоже выше прежнего достижения), а заключительная — 86,62. Такой серии в истории метания молота не было никогда. И это достижение, установленное 30 августа 1986 года, держится уже 35 лет. И ещё будет держаться!
Интересно, что это одновременно лучшее достижение и России, и Украины. Седых родился в Новочеркасске, но переехал в Киев. Свои Олимпиады в 1976 и 1980 годах он выиграл, будучи киевлянином, а затем переехал в Москву и до момента отъезда в СССР выступал за ЦСКА.
«Том и Джерри» и злополучные штаны
Седых действительно был феноменом, как и его соперник Литвинов. Он стал олимпийским чемпионом в 21 год, за 10 лет до своего выдающегося рекорда. Но легко мог пропустить финал Олимпиады в Монреале, потому что… засмотрелся мультфильмом «Том и Джерри», диковинным по тем временам для советского парня.
Как рассказывал сам Седых в интервью «Спорт-экспрессу», получилось всё случайно. Зашёл в комнату отдыха утром, вставил кассету и завис. На финал его отправил толкатель ядра Александр Барышников, который в поисках Седых заглянул в ту самую комнату. На пробные попытки Юрий опоздал, но это не помешало ему выиграть.
В Монреале Седых победил своего «играющего» тренера Анатолия Бондарчука, который тогда завоевал бронзу, а в Мюнхене — золото. А ведь ни золота, ни бронзы вообще могло не быть. И дело не только в американских мультиках. В квалификации Седых и Бондарчук вышли в сектор в спортивных штанах, тогда как по регламенту были положены шорты.
«Раньше мы везде метали в штанах. Не знаю почему, но так было принято. А тут в квалификации ко мне подходит судья — и велит снять их. Шорт с собой, естественно, не было. Объясняю ему, а он показывает брошюру, в которой указана официальная форма всех команд. У сборной СССР — шорты и майка. Бондарчук, к слову, тоже был в одних штанах. Думали, снимут. И тут, на счастье, мимо проходит Леонид Хоменков — первый вице-президент ИААФ…» — признался Седых в том же интервью «Спорт-экспрессу» в 2015-м.
Ситуацию удалось решить в пользу советских молотобойцев. Тогда и началась эра Седых.
Он был удивительным спортсменом. Не самым могучим, но очень техничным. Он запомнился миру метателем с бородой, а перед Олимпиадой в Москве сбрил её, оставив только усы. Он мог бы попасть и на Игры-1992 в Барселону, набрав отличную форму, но на отборе, который внезапно перенесли, уступил конкурентам. А затем вместе с женой, рекордсменкой мира в толкании ядра Натальей Лисовской уехал во Францию, чтобы в Россию уже не вернуться.
- 15 сентября 2021
-
13:20
-
13:17
-
12:46
-
12:25
-
11:33
-
11:27
-
11:13
-
11:09
-
10:19
-
10:02
-
08:55
-
08:45
-
00:33
- 14 сентября 2021
-
23:32
-
23:03
-
22:07
-
21:50
-
18:43
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:09
-
14:03
-
13:31
-
13:25
-
13:12
-
12:52
-
11:18
-
10:59
-
10:23
-
09:49
-
09:32
-
09:13
-
09:07
-
09:02