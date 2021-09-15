«Подходит судья — и велит снять штаны». Каким был великий советский рекордсмен Юрий Седых

В пригороде Парижа от сердечного приступа скончался легендарный советский легкоатлет Юрий Седых. Ему было всего 66 лет. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, рекордсмен мира в метании молота, достижение которого держится с 1986 года. То есть к результату 86,74 м никто не может приблизиться уже 35 лет! Этот удивительный рекорд является также национальным сразу для двух стран — России и Украины.

Битва в Штутгарте

Чемпионат Европы 1986 года в Штутгарте на «Некарштадиум» вошёл в историю феноменальным соперничеством двух советских метателей молота — Юрия Седых и Сергея Литвинова. Их битва на протяжении многих лет отодвинула результаты с 80 метров на запредельный уровень. По нынешним временам этот уровень недостижим ни для кого.

В той самой битве за золото чемпионата Европы был установлен рекорд, который держится до сих пор. И вряд ли будет побит в обозримом будущем. Седых приехал в ФРГ в статусе рекордсмена мира, двукратного олимпийского чемпиона. В Таллине 22 июня 1986 года на союзных соревнованиях он метнул молот на 86,66 м. И это уже было феноменально!

Литвинов же приехал, чтобы стать первым в истории молотобойцем, метнувшим снаряд за 87 м. На тренировках перед турниром ему удавались такие броски. Сергей и захватил лидерство после первой же попытки — 85,74 м. Седых уступал почти два метра. Но у Литвинова, желавшего выжать максимум, следующие пять попыток совсем не получились. Седых же только начал разгоняться.

Ведь первая его попытка и была худшей. Сейчас с результатом 83,94 он спокойно выиграл бы Олимпиаду. В дальнейшем Юрий выдал просто феноменальную серию бросков. Лидером он стал после четвёртой попытки, оказавшейся рекордной. Заполненный стадион провожал молот после броска Седых гулом, а затем замер, ожидая результата.

86,74 м — новый мировой рекорд! Зрители устроили овацию советскому спортсмену. Ведь на их глазах творилась история. Но Седых на этом не остановился. Его следующая попытка — 86,68 (и тоже выше прежнего достижения), а заключительная — 86,62. Такой серии в истории метания молота не было никогда. И это достижение, установленное 30 августа 1986 года, держится уже 35 лет. И ещё будет держаться!

Интересно, что это одновременно лучшее достижение и России, и Украины. Седых родился в Новочеркасске, но переехал в Киев. Свои Олимпиады в 1976 и 1980 годах он выиграл, будучи киевлянином, а затем переехал в Москву и до момента отъезда в СССР выступал за ЦСКА.

«Том и Джерри» и злополучные штаны

Седых действительно был феноменом, как и его соперник Литвинов. Он стал олимпийским чемпионом в 21 год, за 10 лет до своего выдающегося рекорда. Но легко мог пропустить финал Олимпиады в Монреале, потому что… засмотрелся мультфильмом «Том и Джерри», диковинным по тем временам для советского парня.

Новость по теме Победитель Олимпиады в Сеуле Сергей Литвинов скоропостижно скончался на сборе

Как рассказывал сам Седых в интервью «Спорт-экспрессу», получилось всё случайно. Зашёл в комнату отдыха утром, вставил кассету и завис. На финал его отправил толкатель ядра Александр Барышников, который в поисках Седых заглянул в ту самую комнату. На пробные попытки Юрий опоздал, но это не помешало ему выиграть.

В Монреале Седых победил своего «играющего» тренера Анатолия Бондарчука, который тогда завоевал бронзу, а в Мюнхене — золото. А ведь ни золота, ни бронзы вообще могло не быть. И дело не только в американских мультиках. В квалификации Седых и Бондарчук вышли в сектор в спортивных штанах, тогда как по регламенту были положены шорты.

«Раньше мы везде метали в штанах. Не знаю почему, но так было принято. А тут в квалификации ко мне подходит судья — и велит снять их. Шорт с собой, естественно, не было. Объясняю ему, а он показывает брошюру, в которой указана официальная форма всех команд. У сборной СССР — шорты и майка. Бондарчук, к слову, тоже был в одних штанах. Думали, снимут. И тут, на счастье, мимо проходит Леонид Хоменков — первый вице-президент ИААФ…» — признался Седых в том же интервью «Спорт-экспрессу» в 2015-м.

Новость по теме Умер легендарный советский легкоатлет Юрий Седых. Его мировой рекорд держится 35 лет

Ситуацию удалось решить в пользу советских молотобойцев. Тогда и началась эра Седых.

Он был удивительным спортсменом. Не самым могучим, но очень техничным. Он запомнился миру метателем с бородой, а перед Олимпиадой в Москве сбрил её, оставив только усы. Он мог бы попасть и на Игры-1992 в Барселону, набрав отличную форму, но на отборе, который внезапно перенесли, уступил конкурентам. А затем вместе с женой, рекордсменкой мира в толкании ядра Натальей Лисовской уехал во Францию, чтобы в Россию уже не вернуться.