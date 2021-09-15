И пришёл спаситель. Сборная России по мини-футболу с трудом обыграла узбеков на ЧМ-2021

Сборная России по мини-футболу уверенно разобралась с Египтом, забив сопернику девять безответных мячей в стартовом матче на чемпионате мира — 2021 в Литве. Подопечные Сергея Скоровича пять лет назад в Колумбии заняли второе место, уступив в финале команде Аргентины. Вот и сейчас россияне приехали на мировое первенство с задачей взять медали.

Для этого, конечно же, необходимо было побеждать сборную Узбекистана в матче второго тура группового этапа. Соперник квалифицировался на чемпионат мира без отбора как одна из трёх лучших команд континента по рейтингу. Всё дело в сложной эпидемиологической обстановке в Азии, которая не позволила провести все запланированные турниры. По азиатским меркам сборная Узбекистана весьма неплоха, но до уровня российской команды ей очень далеко. Тем удивительнее было то, что матч получился весьма напряжённым.

Странное начало

Подопечные Скоровича с самого начала принялись создавать момент за моментом. За первые две минуты россияне могли забить как минимум три гола. Узбекистан спасали штанга, вратарь и неточность наших парней. К чести соперников, они выдержали стартовое давление и даже несколько раз ответили опасными атаками.

Сборная России немного затаилась и показалось, что даже начала немного нервничать. Пошли неточные передачи и довольно грубые фолы. Так, капитан нашей команды Сергей Абрамов жёстко влетел в ногу одному из форвардов сборной Узбекистана. А тем временем прошла уже практически половина первого тайма, а счёт в игре так и не был открыт. Россияне играли слишком медленно, вяло перекатывали мяч на чужой половине и лишь изредка пробовали бить по воротам. Да и то почти все удары блокировались игроками сборной Узбекистана.

Шедевр Робиньо и нервы Скоровича

И тут шедевр сотворил наш российский бразилец Робиньо. Он прорвался к воротам соперника, остановился, подбросил мяч вверх и с лёта пробил точно в сетку – 1:0. Не сразу было понятно, что именно сделал Робиньо, но на повторе все увидели, какое мастерство продемонстрировал всем натурализованный россиянин. Через пару минут Артём Ниязов удвоил преимущество сборной России, красиво пяткой замкнув прострел с углового – 2:0.

За шесть минут до перерыва Узбекистан едва не отыграл один мяч. Наши героически отбились, в одном из эпизодов вытащив мяч с линии ворот. Подопечные Скоровича действовали крайне нестабильно – то включались и создавали множество моментов, то уходили в тень и отдавали инициативу сопернику. Вряд ли это была тренерская установка. Скорович заметно нервничал на скамейке и призывал своих ребят успокоиться.

Надо признать, что в концовке тайма россияне вновь напомнили всем о том, что являются фаворитами турнира. Узбекистан неистово спасали вратарь и каркас ворот. Соперник должен быть благодарен за то, что ушёл на перерыв, уступая всего лишь с разницей в два мяча.

Узбекистан шокировал россиян

Начало второго тайма озадачило сборную России. Узбекистан всё же сумел забить и сократить отставание до минимума – 1:2. Следующие несколько минут подопечные Скоровича выглядели абсолютно потерянными. Соперник создал как минимум три великолепных момента, чтобы сравнять счёт. Россиянам просто везло, что мяч летал в сантиметрах от ворот. Команда более высокого уровня едва ли простила бы наших ребят в такой ситуации.

На восьмой минуте тайма стало совсем плохо. Узбекистан здорово разыграл угловой и всё-таки выровнял положение – 2:2. На трибунах присутствовала большая группа болельщиков из бывшего союзного государства, которые явно оживились во второй половине встречи. Футболисты из Узбекистана выглядели довольными, а россияне, казалось, были шокированы происходящим.

Спаситель Ниязов

Сборной России нужен был спаситель. И им оказался Артём Ниязов, который в течение одной минуты забил дважды и сделал счёт 4:2. В итоге – хет-трик Артёма, который, вне сомнений, был лучшим игроком встречи в составе россиян. В оставшиеся минуты Узбекистан попытался что-то изменить, но казалось, что для них главным было не пропустить ещё больше, чем забить.

Дело в том, что в этой группе многое решит разница забитых и пропущенных мячей. У Узбекистана она была «-3», а тот же Египет проиграл России со счётом 0:9. В любом случае эти проблемы и переживания не должны заботить нашу сборную, которая уже почти вышла в плей-офф.