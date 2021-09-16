Россия одолела США в финале шахматной Олимпиады. Яркое продолжение принципиальной дуэли

Как Россия — Канада в хоккее

В командных турнирах по шахматам, пожалуй, нет в наши дни более яркой вывески, чем матч Россия – США. По сути, это как Россия – Канада в хоккее. За океаном чёрно-белая игра тоже имеет могучие традиции: первый некоронованный чемпион Пол Морфи, переехавший в США, первый шахматный король Вильгельм Стейниц, учившийся и живший в Штатах, непобедимый многие годы, третий чемпион мира Хосе-Рауль Капабланка, многолетний соперник первого советского чемпиона Михаила Ботвинника Самуэль Решевский и, наконец, повергнувший в одиночку советскую шахматную машину гений-одиночка, 11-й чемпион мира Роберт Фишер.

В командных соревнованиях дуэль была ещё более принципиальной. Да, советские игроки разгромили американцев в послевоенном радиоматче (1945 год) со счетом 15,5:4,5 (участникам матча даже передали похвалу Сталина!), но дальше случались отдельные срывы. То американские студенты сенсационно одолеют советскую дрим-тим с Борисом Спасским во главе, да ещё и в Москве, то на шахматных Олимпиадах поставят неожиданные подножки. Так случилось, например, в 1986 году, когда чемпион мира Гарри Каспаров сенсационно уступил молодому Яссеру Сейравану, а это поражение повлекло за собой и проигрыш всего матча.

Тем не менее до распада СССР отечественная сборная и выигрывала почти все важные старты, несмотря на отчаянное сопротивление соперников, и выглядела явным фаворитом. Ситуация изменилась с открытием границ: команда США оказалась укомплектована эмигрантами из России и уже на чемпионате мира 1993 года нанесла нашей сборной болезненное поражение и заняла первое место. В итоге тренер российской команды, известный гроссмейстер Юрий Разуваев получил разнос на собрании федерации и, несмотря на весь свой огромный авторитет, оказался снят с поста. Холодная война тогда закончилась, но эмоциональный накал оставался. Тем не менее 90-е и нулевые в шахматных командных турнирах – это, скорее, борьба за первенство дружин с постсоветского пространства: России, Украины, Армении, Азербайджана.

Фото: ruchess.ru

Как миллионер помог американцам

Ситуация коренным образом изменилось, когда за шахматы в США взялся миллионер Рекс Синкфилд. Мечтая о доминации своей команды, он поспособствовал переезду в Штаты таких звёзд, как Фабиано Каруана (Италия), Леньер Домингес (Куба), Уэсли Со (Филиппины). В его родном Сент-Луисе стал постоянно бывать легендарный чемпион Гарри Каспаров, который и встречался с игроками команды США в тренировочных турнирах, и подтягивал американскую молодёжь. В США начали функционировать многочисленные шахматные гранты – благодаря им на поддержку местной звезде Хикару Накамуре выдвинулся талантливый Сэм Шенкленд. Благодаря огромной поддержке шахмат в американских вузах туда буквально хлынула европейская и азиатская молодёжь. На первые места в американских чемпионатах стали выдвигаться яркие игроки с восточными корнями.

Результаты не заставили себя долго ждать – сборная США выиграла Олимпиаду-2016 и финишировала второй после китайцев в 2018-м, а россияне никак не могли преодолеть своеобразный рок. Они постоянно оказывались в тройке, но никак не могли выиграть с 2002 года, когда в последний раз команду возглавлял Каспаров. Некоторым утешением оказался разгром американцев 4:0 на чемпионате мира 2017 года в Ханты-Мансийске, но там звёздно-полосатые прислали молодой состав на «обкатку» и не привезли всех грандов.

У России тоже есть звёзды

С российской стороны дать бой американцам взялся возглавивший национальную федерацию и институт мужской сборной известный шахматный меценат Андрей Филатов. На помощь команде и её тренерам бросили все ресурсы, в стране появилось новое поколение звёзд: Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев, которые должны были заменить завершившего карьеру Владимира Крамника и его современников.

Но коронавирус отложил противостояние «по гамбургскому счёту», которое подогревалось весьма непростой мировой политической повесткой. Шахматная Олимпиада состоится лишь в 2022 году в Москве, а последние два года лидерам чёрно-белого мира пришлось состязаться в Интернете и на так называемых гибридных площадках, когда каждый играет из своего клуба под надзором судей. Да и то пока не совсем понятно – смогут ли все собраться в 2022 году, ведь на Кубок мира в Сочи из-за пандемии не доехали многие известные игроки.

Олимпиада в Интернете

ФИДЕ во главе с Аркадием Дворковичем уже второй год проводит так называемую онлайн-олимпиаду, причём делает это в любопытном формате – две мужские доски, две женские, одна юношеская и одна девичья. Похоже на советские Спартакиады и не зря – отец президента ФИДЕ известный арбитр Владимир Дворкович десятилетиями судил подобные турниры.

Конечно, такой формат всегда на руку командам с более «глубокими» составами – надо иметь сильных женщин, подрастающих юниоров. В первой Олимпиаде по Интернету американцы оказались на вторых ролях, а финале сошлись россияне и индийцы. Всё завершилось скандалом: Россия вела в счёте, но тут пропала связь и Аркадий Дворкович принял решение вручить два комплекта золотых наград, что вызвало обоснованное возражение тех, кто лидировал.

Американские сенсации

В 2021 году организация и связь оказались блестящими, но не обошлось и без ложки дёгтя. Наложились по срокам супертурниры в Ставангере (последний элитный старт перед битвой Карлсен – Непомнящий) и Сент-Луисе. В итоге Россия сражалась без Непомнящего с Карякиным, а американцы – без Каруаны, Со, Накамуры и Домингеса. Напомню, поставить на отдельный матч можно было любых двоих мужчин.

Если россияне имели возможность хорошей замены – чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, блиставший в интернет-серии Карлсена Владислав Артемьев, многократный чемпион мира по блицу Александр Грищук, полуфиналист Кубка мира Владимир Федосеев, то казалось, что у США теперь шансов немного. Но звёздно-полосатые со своей молодёжкой весь турнир просто творили чудеса. Выйдя в нокаут из «группы смерти», они потом чудом вытащили матч с Казахстаном (у наших южных соседей фантастически сильны все женские доски) – у их соперников на родине даже разразился скандал с обычным для таких случаев вопросом «кто виноват?» Потом американцы, проиграв 1:5 первый матч, сумели перевернуть картину боя против индусов, которых вёл вперёд сам экс-чемпион мира Вишванатан Ананд. Сначала отыгрались, а потом и валидольно выиграли в дополнительное время.

Фото: ruchess.ru

Есть победа России!

Перед финалом Россия, в заявке которой значились: мужчины Александр Грищук, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Владимир Федосеев, женщины Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Валентина Гунина, юниоры Андрей Есипенко, Володар Мурзин и юниорки Полина Шувалова, Лея Гарифуллина (капитан команды – гроссмейстер Александр Мотылев) выглядела явных фаворитом. О чём можно говорить, если даже на юношеской доске у россиян играет Есипенко, который побеждал Карлсена, а также помог в полуфинале обыграть такой сильный Китай! Сложнее всего, пожалуй, было капитану, которому нужно было решить, кто же из этих звёзд всё-таки будет играть отдельный матч.

Сборная России выиграла первый поединок 3,5:2,5 – победили Александра Горячкина и Владислав Артемьев, но упорные соперники из США и тут сумели размочить счёт. В ответном сражении американцы вновь попытались сотворить камбэк – их талантливый молодой игрок Эвондер Лян с дебюта начал крушить позицию Есипенко. Однако, в отличие от «поплывших» в такой момент индийских шахматистов, наши не сломались – выиграли Александра Горячкина и Лея Гарифуллина. Есть большая победа!

Несмотря на торжество и радость от золотых наград, расслабляться рано. Летом 2022 года в столицу России приедет сильнейший состав американцев. И женщины мужчинам уже не помогут, они будут сражаться отдельно в своём турнире. Противостояние продолжается!