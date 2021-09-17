Поблажка для американцев? Зачем ВАДА хочет отменить наказание спортсменов за марихуану

Осенью 2021 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) задумалось не об ужесточении правил и расширении списка запрещённых веществ. А о смягчении. Вот только смягчение это весьма своеобразно: ВАДА хочет отменить наказание для спортсменов, пойманных на марихуане.

Российским спортсменам от этого ни холодно ни жарко – в нашей стране курение травки запрещено законом. А вот, например, американская звезда лёгкой атлетики Ша'Карри Ричардсон пропустила Олимпиаду, потому что сдала допинг-пробу со следами марихуаны. На этом же попадался и великий американский пловец Майкл Фелпс!

Неужели чиновники ВАДА делают поблажку для США?

А есть ли спортивное преимущество?

Ещё недавно в случае, если в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы каннабиса, его могли дисквалифицировать на четыре года. Однако с недавних пор правила ВАДА изменились. Если спортсмен сможет доказать, что употребление препарата не повлияло на его спортивный результат, наказание составит всего лишь три месяца. А если он признаёт свою вину и готов пройти программу реабилитации, то наказание и вовсе сокращается до одного месяца.

Если рассматривать вопрос сугубо со стороны достижения спортивного результата, ничего удивительного в этом нет. Согласно исследованиям, никаких преимуществ в скорости и силе марихуана не даёт. Скорее, наоборот, затормаживает и уменьшает выносливость спортсмена. Но при этом может влиять на его психоэмоциональное состояние.

При этом марихуану в допинг-пробах спортсменов находят довольно часто и, похоже, наказывать за употребление наркотического вещества, которое не даёт видимых преимуществ, ВАДА больше не хочет.

В некоторых странах, в числе которых и США, употребление марихуаны легализовано. Поэтому для американцев наказание спортсмена за это кажется странным. Для них это что-то вроде наказания за следы алкоголя в крови после выпитой банки пива.

Как американская звезда пропустила Олимпиаду

Самая нашумевшая из свежих историй – месячная дисквалификация одного из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша'Карри Ричардсон за несколько недель до Олимпиады в Токио.

Спортсменка сдала положительный допинг-тест после одного из национальных стартов. Ша'Карри была одной из главных претенденток на олимпийское золото в беге на 100 м в Токио, однако из-за дисквалификации важнейший старт сезона ей пришлось пропустить.

После этой истории в Антидопинговом агентстве США в очередной раз отметили, что с наказанием за употребление марихуаны не согласны. Неужели ВАДА готово просто подстроиться под США?

Поблажка для США

Да, спортивных преимуществ употребление марихуаны не даёт. Однако выступление спортсмена, употребившего каннабис, может быть небезопасно. Препарат влияет на координацию и реакцию, что может повлечь за собой травму спортсмена или его соперников.

Более того, употребление наркотического вещества никак не соответствует духу спорта и совсем не похоже на пропаганду здорового образа жизни. А разве не это является одной из основных задач профессионального спорта? Видимо, уже нет.

К тому же в подавляющем большинстве стран мира употребление каннабиса запрещено законом. Поэтому изменение статуса марихуаны в спорте скорее похоже на поблажку именно для США и нескольких других стран, где выдающихся спортсменов значительно меньше: например, Канады, Индии или Уругвая.

«Спортсмены начнут умирать как мухи»

Неудивительно, что в России новость о возможной легализации марихуаны восприняли негативно. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал подобное решение ВАДА «вредительством в отношении профессионального спорта».

«Если глобально, то я за всё хорошее и против всего плохого. В ряд плохого я как раз отношу любые наркотические вещества. Будь они лёгкие или тяжёлые – абсолютно все. По поводу каннабиса – конечно же, я против того, чтобы его легализовали. Под предлогом толерантности ВАДА организовало ранее так называемые терапевтические исключения. И всё это превратилось в вакханалию. То есть некоторые хитрые спортсмены стали злоупотреблять этими моментами и завоёвывать медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Думаю, это уже ни для кого не секрет.

И вот следующая глупость, которую пытаются внедрить, – каннабис. Даже больше – это вредительство в отношении профессионального спорта. Через некоторое время они легализуют ещё что-то более тяжёлое. И таким образом потом все запрещённые препараты легализуют, и спортсмены начнут умирать как мухи», – приводит слова Дмитрия Васильева «Матч ТВ».