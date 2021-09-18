Рано расслабились. Россия провалила концовку матча с Гватемалой, но удержала победу

18 сентября сборная России по мини-футболу провела в Каунасе заключительный матч группового этапа чемпионата мира – 2021. Наша команда, одержав победы в двух стартовых матчах, досрочно вышла в плей-офф турнира, но всё равно играла с более слабой Гватемалой на победу.

И если первый тайм не вызвал вообще никаких вопросов – всё было классно. То в концовке матча россияне едва сдерживали натиск уступающего в классе соперника. Если бы гватемальцы были поточнее в завершающей стадии атак, а наш вратарь не спасал, всё могло бы закончиться печально.

Почти безупречный тайм

Сборная России начала матч уверенно, осознавая свою мощь и статус фаворита. И уже на второй минуте забила гол: Робиньо с боковой линии отдал верховую передачу на Афанасьева, и тот в одно касание с лёта вколотил мяч в ворота. Теперь можно было чувствовать себя ещё спокойнее!

Гватемала, пропустив мяч, смогла чуть отодвинуть игру от своих ворот, но много добиться не сумела. Был моменту у Агилара, хорошо пробившего верхом, да и всё. Но своим прессингом гватемальцы создавали немало проблем сборной России. Подопечные Скоровича порой выходили в атаку с трудом. Особенно сложно поначалу было «тюменской», третьей четвёрке, в двух первых матчах чемпионата мира получавшей немного шансов. Но Скорович решил дать парням игровое время и заодно держать высокий игровой темп, а потому выпустил Милованова, Антошкина, Абрамовича и Асадова уже на седьмой минуте. Их смена была непростой, и когда уже показалось, что Гватемала перехватила инициативу и надо менять квартет, пока не случилось чего-то неприятного, Россия забила. Абрамович пролетел по левому флангу и сыграл на набегающего Асадова – 2:0.

А дальше гватемальцы стали уставать. Робиньо и Афанасьев с углового чуть не забили брат-близнец первого гола, но выручил вратарь. А на 13-й минуте очередной роскошный стандарт россиянам удалось реализовать: Ромуло навесил с углового, а Абрамов укротил мяч ударом в угол – 3:0.

На последних минутах соперник совсем остался без сил и перешёл на игру дальними передачами. Как ни странно, это позволило создать пару неприятных моментов у ворот Путилова. Но наш голкипер был на месте. Россияне тоже атаковали, но без лишнего рвения. Кажется, всё и так было уже ясно.

Россия отбилась

После перерыва Замтарадзе сменил в воротах сборной России Путилова. В начале тайма у Георгия не то чтобы совсем не было работы, но геройствовать ему не приходилось. Чего не скажешь о его визави Вильяме Рамиресе, которого игроки сборной России изрядно потерзали: то Робиньо опасно бил, то Ромуло с Абрамовым едва не вколотили красивый мяч после очередного стандарта.

А потом внезапно случился пенальти в ворота сборной России. Мяч попал сначала в грудь, а потом в руку Ромуло, стелившегося в подкате в своей штрафной. Судьи долго смотрели повтор и совещались, но в итоге решили – шестиметровому быть. И Альварадо вколотил мяч в сетку – 1:3.

Забитый гол гватемальцев чуть приободрил, но россияне всё равно играли значительно сильнее. И четвёртого гола не пришлось долго ждать. Наши поддавили, спровоцировали суету и суматоху в штрафной соперника, и Антошкин, красиво положив соперника на замахе, забил – 4:1.

Казалось, надо бежать и добивать соперника. Но россияне то ли решили поберечь силы, то ли просто рано расслабились – и инициативу перехватила Гватемала. После удара Агилара с лёта Замтарадзе совершил первый классный сейв. Через пару минут был второй: Антошкин потерял мяч прямо перед воротами, и Альварадо бил метров с пяти. Потом Агилар зарядил в штангу, и через минуту он же стрелял в дальний нижний угол – и как наш габаритный вратарь сумел сложиться?

Вообще, если бы Замтарадзе не спасал, а гватемальцы были чуть поточнее в завершающей стадии атак, то всё могло бы обернуться неприятным результатом. Концовку матча сборная России провела слабо, но победу удержала. Поэтому будем верить, что просто экономила силы для плей-офф, куда пробилась с первого места. Первый матч навылет команда Скоровича сыграет 22 сентября.