«Могла сделать по-честному». Россиянку, обидевшую гимнасток Авериных, уберут от судейства

В российской художественной гимнастике продолжает полыхать пламя.

Россиянку Наталью Кузьмину, возглавлявшую профильный технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG), уберут от судейства. Дело в том, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила об отзыве кандидатуры соотечественницы с выборов на следующий олимпийский цикл. Кузьмина должна была переизбираться на конгрессе, который пройдёт в ноябре.

«Она на Олимпиаде сотворила гадость»

Коротко напомним то, что всем уже известно. На Олимпиаде-2020 в Токио израильтянка Линой Ашрам с потерей предмета обошла россиянку Дину Аверину, в выступлении которой серьёзных ошибок не было. Российская сторона оспаривала результаты спортсменов и подавала протесты на работу судей. В ответ технический комитет FIG, который и возглавляет Кузьмина, признал работу судей на Олимпиаде-2020 удовлетворительной, с чем российская федерация по художественной гимнастике не согласна. После этого Россия отозвала кандидатуру Кузьминой.

Кузьмина – заслуженный человек в отечественной художественной гимнастике. Она была последним главным тренером сборной СССР, под её руководством были добыты золотые медали Олимпиад в Сеуле и Барселоне. С 1992 года Наталья работает в Японии, а международным спортивным чиновником в художественной гимнастике она впервые стала в 1994 году.

«Кузьмина уже 26 лет не работает в России, живёт в Японии. Она должна сделать для России что-то хорошее, особенно с новой программой. Нам нужно готовить новые кадры, которые будут работать в новом составе, – пусть она попробует подготовить молодых девушек», – так Винер Усманова объяснила своё решение в беседе с корреспондентом РБК.

«Послали в FIG письмо, и спустя три часа FIG опубликовал новый состав на выборы. Кузьминой там нет, Россия сняла её кандидатуру. Замены у нас нет, потому что мы в мае подавали её кандидатуру, ещё до Игр, а она потом на Олимпиаде сотворила такую гадость. И сейчас мы сняли её кандидатуру, потому что без неё лучше, чем с ней, потому что никто бы не посмел сделать то, что она сделала», – это другой комментарий, для «РИА Новости», более яркий и эмоциональный.

Новый кандидат – Канаева

Вместо Кузьминой кандидатом на пост главы технического комитета FIG от России году может стать Евгения Канаева – единственная в истории художественной гимнастики двукратная олимпийская чемпионка в многоборье, а также 17-кратная чемпионка мира.

Однако кандидатом Канаева сможет стать только в 2024 году, так как технический комитет избирается на олимпийский цикл. Таким образом, на пост президента технического комитета FIG по художественной гимнастике на ближайшие три года никто из россиян претендовать не будет.

«Мы в Париже подберём кандидатуру в техком — видимо, Канаеву. Она сейчас активно занимается английским языком. Также, возможно, подадим кандидатуру в комиссию спортсменов — кого-нибудь из сестёр Авериных. Может, кто-то ещё у нас появится. Заканчивает Анастасия Близнюк, может, её поставим, если она не пойдёт на четвёртую Олимпиаду. У нас есть хорошие варианты».

Всего в FIG существует шесть технических комитетов, каждый из которых несёт ответственность за решение вопросов по своей дисциплине (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, спортивная аэробика и паркур). Каждый комитет состоит из президента и ещё шести членов, которые избираются конгрессом FIG.

Это может помочь России?

Можно предположить, что в ситуации со скандалом на Олимпиаде в Токио Кузьмина оказалась между двух огней. С одной стороны – российская федерация художественной гимнастики, которая и выдвигала её на пост президента, с другой – мировое сообщество по художественной гимнастике, которое в случае выгодного для России решения могло обвинить Кузьмину в предвзятости.

В любом случае в следующем олимпийском цикле президентом технического комитета никто из россиян точно не будет. Но ничего страшного в этом нет – сильнейшие спортсмены будут побеждать все зависимости от того, кто занимает пост президента в FIG.

В любом случае к Наталье Кузьминой после Олимпиады возникли разумные вопросы. Если всё было справедливо, то ей как президенту стоило инициировать разбор ситуации. Вероятно, Ирину Винер-Усманову непросто убедить в её неправоте, но общественность была бы на стороне судей, если бы поняла, как и почему было принято судьбоносное решение. Ну а если судьи допустили ошибку в отношении наших спортсменок, и президент эту ошибку прикрыла, – то, действительно, зачем российской стороне бороться за такого кандидата на этот пост?

И речь не о том, что президент из России должен за уши тащить российских спортсменов к золоту. Чиновник такого ранга должен хотя бы урегулировать ситуацию. Но и этого не произошло. Всё выглядит так, что Кузьмина обидела россиянок и не захотела извиняться или объясняться.

«Могла бы сделать всё по-честному»

Ситуацию с отзывом кандидатуры Кузьминой прокомментировала серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина.

«Я не говорю, что она была обязана пересмотреть оценки – но с другой стороны, почему бы и нет? Она как глава технического комитета и представитель России могла бы сделать всё по-честному, а не испугаться, что на неё набросится весь мир.

Конечно, Ирина Александровна не могла это так оставить. Но эта ситуация всё равно ничего не изменит. Она просто сделала Кузьминой такую «ответочку». Однако, по сути, это ничего не меняет.

И неизвестно, к лучшему ли, что теперь в техническом комитете не будет ни одного представителя России. Но Ирине Александровне виднее. Она же сказала, что если представитель России так поступил, то какая разница, есть он там или нет?» – приводит слова Батыршиной «Газета.Ru».