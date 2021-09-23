Помните знаменитую сцену с Симбой? Зрители так же поднимают на руках детей, собак и даже пиво.

Как в мультфильме! Болельщики в США показывают сцену из «Короля льва» прямо на стадионе

В последнее время по социальным сетям разлетается видео с бейсбольного матча «Сиэтл Маринерс» в Вашингтоне, где сотни болельщиков на стадионе поднимают в воздух своих домашних животных под музыку из «Короля льва». Прямо повторение сцены с Симбой! Выглядит невероятно мило.

Всё дело в том, что у многих бейсбольных клубов в США есть очень милая традиция. В дни под названием «Bark in the park», болельщики могут прийти на матч с любимыми питомцами. Тысячи домашних животных вместе с хозяевами смотрят матчи любимых бейсбольных команд.

Но это не самое интересное. Во время игры проходит акция Simba Cam, когда зрители повторяют знаменитую сцену со львёнком из мультфильма «Король лев».

Simba Cam

В определённый момент на стадионе начинает играть музыка из диснеевского мультфильм, и тогда болельщики поднимают своих питомцев над головой. Сотни кошек и собак на мгновение становятся главными героями бейсбольного матча, а некоторых показывают на большом экране.

Традиция Simba Cam появилась ещё в 2014 году. Однако тогда на стадионе команды «Атланта Брэйвз» под музыку поднимали детей. Практически сразу эту акцию признали ещё более милой, чем привычную всем, в том числе и в России, Kiss Cam, история которой началась ещё в 80-х.

Всё началось с прозвища

Говорят, что изначально акция проводилась в честь одного из игроков «Атланты Брэйвз» Андрелтона Симмонса по прозвищу Симба. Позже традиция стала вирусной для всех бейсбольных команд США.

Акция становилась всё более популярной и постепенно болельщики по всей Северной Америке под песню Элтона Джона «Circle of Life» начали поднимать и своих домашних питомцев.

Но даже если домашнего питомца или ребёнка под рукой не оказалось, американские болельщики всё равно не отказывают себе в развлечении и поднимают вверх друг друга или пиво.