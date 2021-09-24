«Давайте видеть героев в тех, кто ими является». Что такое Специальная олимпиада?

С 8 по 10 сентября в Казани прошел восьмой международный форум «Россия — спортивная держава», в рамках которого состоялся круглый стол совместно с благотворительным фондом В. Потанина по теме «Спорт и общество. Спорт как ресурс социальных изменений». О том, что такое социальный спорт, о создании инклюзивного общества в России и подписании соглашения о партнёрстве со Специальной олимпиадой мы поговорили с генеральным директором благотворительного фонда Владимира Потанина Оксаной Орачевой.

«Специальная олимпиада — это очень важная история»

– Оксана Ивановна, поздравляю вас и благотворительный фонд Владимира Потанина c подписанием соглашения о партнерстве со Специальной олимпиадой. Расскажите о роли вашего фонда?

– Спасибо за поздравления. Наш совместный со Специальной олимпиадой проект «Инклюзивный спорт для всех» – это большая многосоставная инициатива, рассчитанная на три года. Одна из задач, которую мы ставим перед собой, – это появление юнифайд-команд в 15 регионах страны (так называются объединённые команды атлетов с интеллектуальными особенностями и без). На грантовые средства фонда будут созданы 80 новых инклюзивных школ, в которых люди с особенностями интеллектуального развития смогут тренироваться и улучшать физическую форму наравне с другими. Это своего рода доказательство того, что совместная спортивная деятельность вполне возможна и полезна для всех. Вторая задача связана с обучением. Недавние исследования показали, что в России серьёзный дефицит знаний о том, как строить тренерскую работу с ненормотипичными людьми. А от наличия профессиональных кадров, умеющих работать с самыми разными категориями спортсменов, зависит развитие спортивной отрасли. И речь идёт не только о Специальной олимпиаде, но о социальном эффекте в масштабе всей страны.

– Как фонд и Специальная олимпиада нашли друг друга?

– Специальная олимпиада – международная благотворительная организация, которая, как и фонд Потанина, является членом Европейского центра фондов (European Foundation Centre). На площадках ассоциации мы регулярно встречаемся и обмениваемся опытом, узнаём, что происходит в разных странах. У нас хорошие дружеские отношения. В 2019 году благотворительный фонд Владимира Потанина запустил лидерскую программу обмена совместно с EFC, в ней принимали участие и представители международной Специальной олимпиады.

В тот момент мы только задумывались о запуске новой благотворительной программы, посвящённой социальному спорту. Так и родилась идея партнёрского проекта со Специальной олимпиадой. Важно, что по времени это совпало с проведением крупнейшего спортивного события здесь, в России. Это прекрасная возможность познакомить широкую аудиторию с ценностями социального спорта и показать, как всё работает.

– Изначально Всемирные зимние игры Специальной олимпиады должны были проходить не в России. Как наша страна получила это событие?

– Действительно, Специальную олимпиаду должен был принимать Стокгольм, но в начале 2020 года стало понятно, что там она не состоится. После этого международная организация Special Olympics стала изучать, сможет ли наша страна провести это событие. В числе городов-претендентов оказалась Казань, которая выразила готовность принять у себя Игры, несмотря на то что времени на подготовку было меньше, чем обычно.

Фото: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

«Наши спортсмены должны быть героями на равных»

– Мы представляем, как выглядит классическая Олимпиада или Паралимпийские игры. А как проходит Специальная олимпиада, есть ли на ней зрители? Вы сами были на подобном мероприятии?

– Ещё нет, я знакома со Специальной олимпиадой по рассказам коллег и прессе. Главная особенность, которая сразу становится заметной – Игры объединяют всех. Это настоящий праздник для самых разных людей: и для участников, и для тех, кто рядом. Это история дружбы и любви. Я рада, что Специальная олимпиада пройдёт в России, потому что нам не хватает такого события, и это позволит всем взглянуть на жизнь совсем под другим углом.

– Как будет транслироваться Специальная олимпиада? И будет ли?

– Пока информации нет. Но я думаю, что для всех журналистов это станет темой и корпоративной, и личной социальной ответственности. Это шанс переломить в себе какие-то предубеждения. По-другому просто не получится. Ведь главная задача Всемирных зимних игр Специальной олимпиады состоит в том, чтобы помочь обществу принять людей с особенностями интеллектуального развития.

– Вы говорили о том, что нам нужны герои для появления чётких нравственных ориентиров. Нужно ли делать героями атлетов Специальной олимпиады?

– Сложный вопрос. Давайте попробуем по-другому: мы видим, насколько наши герои-спортсмены – победители Олимпийских игр – втягиваются в социальную жизнь и начинают заниматься социальными проектами, будь то поддержка детского спорта, благотворительные фонды или какие-то другие истории. Часть героического образа, если мы так это называем, сегодня предполагает, что спортсмен, кроме преодоления себя и достижения высоких результатов, является ещё и частью общества. И в этом смысле участники Специальной олимпиады тоже герои. Но, наверное, важно, чтобы общество это приняло безоговорочно.

Это серьёзный вопрос, и вряд ли путь к решению будет простым. Но давайте видеть героев в тех, кто ими является.

– В рамках Специальной олимпиады фонд станет реализовывать особую образовательную программу. Каким образом будет проходить обучение специалистов?

– Обучение будет организовано в Казани, на базе Казанского университета физической культуры, спорта и туризма. Около двух тысяч специалистов из различных регионов России будут учиться по программе Специальной олимпиады для продвижения инклюзивного спорта. Непосредственно программой занимается Специальная олимпиада, но при этом и университет не ограничивается только своими преподавателями, а привлекает лучший опыт и для подготовки курсов, и для их проведения. Я уверена, что эффект от этого обучения распространится не только на те две тысячи человек, которые его пройдут, но и на студентов самого университета, преподавателей. То есть будет и прямой эффект для тех, кто непосредственно будет учиться по этим программам, и отложенный – в городе и регионе. И отложенный эффект коснётся большего числа людей, чем мы можем предположить сейчас.

– Во время любого крупного спортивного события параллельно идёт серьёзная работа волонтёрской организации. У Спецолимпиады будет такое движение?

– Конечно. Спецолимпиада уже активно привлекает на свои мероприятия волонтёров, в том числе и тех атлетов, кто не участвует в соревнованиях. И я уверена, что в Казани, где проводится много крупных мероприятий, волонтёрство хорошо развито.

«Увеличили грантовый фонд до 100 млн рублей. Поддержали 83 проекта»

— Фонд Владимира Потанина 20 лет успешно реализует проекты в сфере образования, культуры, науки, филантропии, а спорт появился совсем недавно. Что за проект «Сила спорта»?

– «Сила спорта» – это наша новая благотворительная программа, и она появилась совершенно не случайно. Более пяти лет назад мы разрабатывали новое стратегическое видение, изучали, что фонд сделал за 15 лет работы, смотрели, куда двигаться дальше. Именно тогда спортивная проблематика была выделена как одно из направлений для разработки.

Почему мы к этому пришли? За последние 22 года программы фонда оказали преображающее воздействие на среду. Мы всегда поддерживали и поддерживаем тех, кто неравнодушен, кто хотел бы меняться сам и помогает меняться другим. При этом рассматриваем сферы нашей деятельности как инструменты, которые позволяют, собственно, таким людям появляться. Если мы говорим об университетах и студентах, то хотим, чтобы у них формировалось чувство личной социальной ответственности, чтобы они брали на себя решение конкретных социальных проблем, причём необязательно вселенского масштаба, это могут быть и какие-то локальные вопросы. Но чтобы люди не ждали, что кто-то будет делать это за них.

Мы выделили для себя инструменты, с помощью которых мы можем решать социальные проблемы через то же образование и культуру. В частности, в фокусе нашей поддержки музейных программ лежит концепция музея как общественного института, который взаимодействует с сообществами и заметен на уровне региона. Точно так же мы рассматриваем благотворительность как очень важный элемент этой конструкции и хотим, чтобы формировалась личная социальная ответственность.

Так мы выявили, что понимание спорта как важного социального инструмента имеет право на жизнь. Социальные проекты такого рода есть в России, было важно проверить, что есть и соответствующая среда, и накопленный международный опыт. И в прошлом году мы запустили программу «Сила спорта», которая построена так же, как и любая другая наша программа. На первый грантовый конкурс мы получили более 900 заявок, и нам даже пришлось увеличились грантовый фонд. Оказалось, что тема поддержки социального спорта чрезвычайно востребована.

– О каком размере гранта идёт речь?

– Грантовый фонд мы подняли до 100 миллионов, 83 проекта уже получили поддержку. Это достаточно много для пилотного конкурса.

– Это уже выделенные гранты?

– Да, проекты уже в работе, хотя и находятся в разной степени реализации. Интересно, что эти проекты из самых разных мест и регионов. Речь идёт, к примеру, о сельских школах, где нет больших возможностей заниматься спортом, и мегаполисах, решающих проблему гармонизации городской среды. Порадовало, что, помимо стандартных тем про реабилитацию и адаптацию, были проекты, связанные с другими группами. К примеру, с пожилыми людьми, которые возвращают себе социальную и физическую активность с помощью спорта. Обратите внимание, какое яркое название придумали авторы проекта – «Бабушкин воркаут». Понятно, что речь не о спортивных достижениях, это, скорее, клуб по интересам.



Во всех наших программах открытый грантовый конкурс – ключевой элемент. Второй основной момент – всё, что связано с возможностями для обучения, обменом опытом и профессиональным развитием. Для нас важно, чтобы люди развивались за пределами проекта, общались на конференциях. И для этих целей мы проводим конкурс на поддержку профессиональной мобильности «Спортивный десант», который позволяет организовать образовательную траекторию с поездками по обучению до полугода. Посмотрим, что из этого получится.

Также мы создаём площадки для обмена опытом. В этом году при поддержке Министерства спорта России мы провели онлайн-конференцию «Спорт и общество. Открытый разговор», и я надеюсь, что она станет ежегодной. Там можно будет обсуждать не спорт высоких достижений и его коммерциализацию, а именно социальный аспект физической активности. Кроме этого, мы выделяем зоны для дальнейшего развития, поддерживаем интересные исследования, масштабные пилотные проекты. К примеру, наше сотрудничество со Специальной олимпиадой может стать модельным по технологии того, как можно работать с разными категориями людей, чтобы общество было более толерантным.



Интересно, что мы долго пытались придумать название не самой программы, а феномена, о котором мы говорим. Это вроде бы и не спорт, и не физкультура в чистом виде. И вот как-то прижилось понятие «социальный спорт». Мы говорим уже не про инклюзию или другие сложные термины — слово «социальный» понятно всем.

– Есть первые результаты проекта «Сила спорта»?

– О глобальном социальном эффекте говорить рано, но уже можно заметить, что подобные проекты стали более видимыми. Раньше многие даже не задумывались над социальным эффектом, вернее, не думали в этом направлении. А наш вклад в том, что мы смогли раскачать тему, привлечь внимание, получить живой отклик. Это признак востребованности. Привлекая внимание к таким проектам, мы помогаем им развиваться.

«Социальный спорт — это про то, что рядом»

– Получается, вас можно назвать первопроходцами в социальном спорте?

– В России много фондов, которые поддерживают спортивные инициативы. Например, фонд «Искусство, наука и спорт», программы «Добрый лёд» и направление «Шахматы» Фонда Тимченко. В рамках корпоративной социальной ответственности крупные компании поддерживают много спортивных проектов. Но мы постарались показать, что это не просто спортивный проект, не просто здоровье, о котором все говорят, это важно для территории – она развивается, это важно для какой-то социальной группы – она по-другому начинает себя ощущать. Иными словами, мы предложили посмотреть на эту деятельность под другим углом.

– Вопросами инклюзии обычно начинают заниматься люди, которые соприкоснулись с этим вопросом через членов своих семей или ближайшего окружения. Как мы можем изменить отношение общества к этому вопросу?

– Программа, которую мы запустили, должна помочь изменить отношение социума к вопросу инклюзии. Люди будут про это знать, больше видеть в повседневности, а СМИ – об этом рассказывать. Только не в жалостливом ключе и не упирая на историю подвига. Социальный спорт – это же про то, что рядом, что близко, до чего можно спокойно дотронуться. Показывая такие истории, мы сможем изменить отношение общества, но это очень длинный путь. Чтобы его хоть чуть-чуть укоротить, нужны такие события, как Специальная олимпиада.

– Какое будущее у Специальной олимпиады в России, у проекта «Сила спорта»? Сколько должно пройти времени, чтобы вы не только предположили, но и увидели результаты вашей работы?

– Программа только началась, она долгосрочная и пока не предполагает конечной точки. Её, как и любую благотворительную программу, сложно измерить, потому что её эффекты не поддаются обычному количественному обсчёту. Сложно понять, как и что изменилось и, самое главное, – какой вклад внесли в это изменение именно мы. Конечно, периодически проводятся специальные исследования о том, какую роль играет фонд в тех сферах, в которых он работает, насколько наши программы, конкурсы и проекты влияют на ситуацию. Думаю, что после пяти лет можно будет сделать определённые выводы. Может быть, потребуется значительно больше времени, но это как с образованием, эффект здесь отложенный.