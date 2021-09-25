«Дина Аверина себя победила — это главное!» Гимнастка Канаева — о скандале на Олимпиаде

Олимпиада в Токио завершилась уже несколько недель назад, однако о скандале, который случился в соревнованиях по художественной гимнастике, никто не забыл. Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева, которая приехала на Гран-при Формулы-1 в России в составе команды поддержки нашего пилота команды «Хаас» Никиты Мазепина (спонсором гоночного коллектива является «Уралкалий» — дочернее предприятие «Уралхима»), вспомнила, что происходило на Играх-2020, поддержала сестёр Авериных и подчеркнула, что доминирование России в художественной гимнастике не закончилось.

«Дина себя победила — это самое главное!»

– Евгения, на днях появилась информация о том, что Ирина Александровна Винер-Усманова предложила выдвинуть вас на пост главы техкома Международной федерации гимнастики после Олимпиады 2024 года. Как вы можете это прокомментировать?

– Это далёкое будущее, ещё три года впереди. Пока я работаю в прекрасном месте и очень счастлива.

– С эмоциональной точки зрения в какой момент вы поняли, что произошло в финале Олимпиады, что Дина Аверина проиграла Линой Ашрам?

– Она выиграла медаль! Она выиграла её своим выступлением, себя победила – это самое главное! Задача спортсменки – победить саму себя, и Дина свой последний вид сделала лучшим, выступила на разрыв аорты. Наши девочки – герои, потому что в нашем виде спорта пройти пять лет лидерами могут единицы. Они провели нереальную подготовку, прошли огромные испытания, дошли до Олимпиады и выступили более чем достойно – этим можно только восхищаться и благодарить за проделанную работу их самих и их тренеров. Тренер-то морально проходит то же самое, а иногда и больше, потому что он должен помогать спортсмену, чтобы он всё выдержал.

– Самым тяжёлым для сестёр Авериных был пятый год олимпийского цикла, который добавили жизненные обстоятельства? Насколько трудно быть лучшими ещё целый год?

– Я знаю, что сложности были не только на пятый год. А вообще у нас же дикая конкуренция. В начале олимпийского цикла ставка делалась на Сашу Солдатову, которая после Олимпиады в Рио-де-Жанейро была негласным первым номером. Но в спорте побеждает сильнейший, и Аверины отвоевали первенство и сохраняли его на протяжении пяти лет, не давая никому повода в себе усомниться. Да, был момент, когда Катя Селезнёва выиграла финал чемпионата мира с обручем, был момент, когда Лала Крамаренко своими успехами мотивировала Авериных двигаться вперёд, были и другие сильные девочки. И благодаря этой конкуренции мы сохраняем лидирующую позицию, благодаря нашему главному тренеру. Кто-то бы уже давно потух, устал нести на себе федерацию и сборную, но Ирина Александровна – это человек невероятной силы духа.

– На ваш взгляд, чего не хватило Дине на Олимпиаде, чтобы вообще ни у кого не было вопросов?

– Я смотрела соревнования по телевизору, болела всем сердцем за наших девочек и могу сказать, что они выступили очень достойно. Олимпиада закончилась, наша сборная начала новый путь, и команда настроена идти вперёд, побеждать снова. Такие испытания мотивируют на что-то большее, на что-то сверхъестественное, так что нам нужно просто перевернуть эту страницу так, чтобы девочек это ещё больше мотивировало. Нужно перевести весь этот негатив в позитив для себя.

– Как вы относитесь к тому, что Дину Аверину в России наградили как олимпийскую чемпионку?

– Я не вправе обсуждать это решение. Я очень счастлива, что наш президент, наши чиновники ценят наш вид спорта и видят, на каком высоком уровне много лет работает вся сборная. Художественная гимнастика – это один из видов спорта, который поглощает всё. Как говорится, кто посмел, тот и успел запрыгнуть в сборную, добраться до высокого уровня. И это выматывающий, колоссальный труд, когда ты находишься по 8-10 часов в зале, когда тренируешь каждый элемент до такой степени, чтобы он получился 10 раз из 10, когда делаешь по пять чистых прогонов программы подряд. Слава богу, что это ценят. И хочется, чтобы ценили больше и дали нам больше олимпийских медалей. Я не хочу умалять достоинств других видов спорта, но мы заслуживаем того, чтобы нас награждали и за отдельные виды, и за команду, как в спортивной гимнастике, фигурном катании, плавании. Мы тоже трудимся, делаем по четыре выхода за Олимпиаду. И это очень сложно.

«Мы трудимся тихо. А народ любит скандалы»

– Как вы относитесь к разговорам о том, что художественную гимнастику могут убрать из программы Олимпийских игр?

– Я думаю, что такого не произойдёт. Просто не может подняться рука на это. Это будет трагедией для всего общества, потому что художественная гимнастика – это один из самых красивых видов спорта. Есть фигурное катание, которое сейчас очень хорошо раскрутили, и я считаю, что наши гимнастки заслуживают такого же внимания.

– Почему же фигурное катание намного более популярно, чем художественная гимнастика?

– Мы тихо трудимся, без скандалов. А народ у нас любит скандалы. Мы через любовь. У нас потрясающая обстановка, тренеры всегда помогают друг другу, несмотря на соперничество внутри сборной. Мне вообще кажется так: спорт – это соперничество, но чем больше ты своего соперника уважаешь и восхищаешься им, тем лучших результатов ты достигаешь.

– Есть такое выражение «нет худа без добра». Может быть, наше поражение на Олимпиаде прекратит разговоры о том, что с художественной гимнастикой на Олимпиадах надо что-то делать, потому что вроде бы российское доминирование в этом виде спорта закончилось.

– А оно не закончилось!

– Я имею в виду – для зарубежных наблюдателей. Не для нас, конечно.

– Я считаю, что в спорте нет предела совершенству. Думаю, теперь у наших спортсменок будет понимание, что надо быть на 30 голов выше, чтобы вообще никаких вопросов не возникало. Хотя Дина на Олимпиаде сделала все четыре вида чисто.

– Если отвлечься от художественной гимнастики, какие моменты Олимпиады в Токио вы назвали бы самыми запоминающимися?

– Конечно, много эмоциональных моментов было. И наша первая олимпийская медаль у Виталины Бацарашкиной в стрельбе, и шикарный прыжок Маши Ласицкене – я просто влюблена в неё, такое тепло и чистота от неё исходит. Хочется, чтобы побольше было в обществе таких людей. И такой тяжёлый путь она прошла опять же: и не допускали её до Олимпиады, и травма была – она большая молодец, что со всем этим справилась. И нашу сборную по теннису отмечу. Меня недавно познакомили с Андреем Рублёвым и Настей Павлюченковой – это потрясающие люди. Знаете, порой говорят, что спортсмены – это недалёкие люди, не слишком умные, которых только спорт интересует. Но это же не так! У нас очень умные спортсмены, хорошие люди, я счастлива быть с ними знакомой.

«Я убивалась в зале, чтобы не подвести тренеров»

– Впереди чемпионат мира по художественной гимнастике, где наши девушки сделают всё, чтобы вернуться на верхнюю ступень пьедестала. У вас 17 золотых медалей чемпионатов мира. Можно ли сравнивать как-то победу на Олимпиаде и на чемпионате мира?

– Знаете, я никогда не ставила целью количество медалей. Говорят, что должна быть спортивная злость. Но я шла через любовь. Любовь к тому, что я делаю, к тем, с кем я тренируюсь. Это отношение помогло мне совершенствовать себя. Конечно, Олимпиада – это особенные соревнования, которые ни с чем не сравнимы. Там выходишь и не знаешь, что будет. На чемпионатах мира, конечно, тоже всё сложно, но Олимпиада – это совсем другое измерение. Во-первых, она проходит раз в четыре года, во-вторых, туда всего две девочки от страны попадают, а занимаются тысячи! После Олимпиад в Пекине и в Лондоне у нас в Омске вокруг огромного центра стояла толпа с детьми на просмотр – такая у нас популярность в регионах. Это очень здорово.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Сейчас идёт речь о том, что сёстры Аверины могут пойти на новый олимпийский цикл, чтобы выступить на второй Олимпиаде. Вы прошли две Олимпиады, обе выиграли. Что вас мотивировало продолжить соревноваться после того, как вы уже стали олимпийской чемпионкой?

– У меня история такая: я юниоркой четыре года выигрывала первенство России, с 12 до 16 лет. Это тоже очень непростой пусть. А переход с уровня юниоров в мастера – это очень сложный период: ты была лучшей, а теперь надо снова зарабатывать себе имя, бороться с сильными соперницами – это очень сложно морально. У меня получилось так, что я не проходила перед Пекином весь олимпийский цикл. Два года я прошла по юниорам, а потом ещё полтора – по взрослым. И до Олимпиады даже ни разу не выступала в многоборье на чемпионате мира. Но бог помог. Олимпиада в Пекине была самой красивой по впечатлениям. А эмоции были уже в Лондоне. На этих Олимпиадах была разная я.

Что меня мотивировало? После выступления в Пекине я отдыхала всего два дня. Мне хоть и было уже 18, тренер мне сказала: «Ты ещё маленькая, на тусовки не идёшь, работаем дальше!» И я понимала, что уже с таким именем я не могу приехать на финал Кубка мира и плохо выступить. Я не могла себе этого позволить. Это звание, которое завоевала я и моя команда, обязывало меня выйти подготовленной. Я порой убивалась в зале, чтобы не подвести себя и своих тренеров.

Я себе бросила вызов, что нужно пройти ещё четыре года лидером и дойти до Олимпийских игр. Я не говорила себе, что должна выиграть, но проигрывать не любила. То есть у меня не было такого, что я выиграла и надела корону. Наоборот, каждая победа мотивировала пахать ещё больше.

– Наверняка вы смотрели фильм «За пределом» об истории Маргариты Мамун. Как вы относитесь к этому фильму? Он показывает более жёсткую версию реальности или более мягкую?

– Я вам так скажу. Можно снимать фильм про каждую нашу гимнастку: про Алину Кабаеву, про Иру Чащину, про Юлю Барсукову, про Яну Батыршину – у каждой свой путь и свои испытания. В фильме показали путь одной спортсменки, а он у всех абсолютно разный. Есть схожие моменты в плане высоких требований, постоянных тренировок. Но в целом нельзя сравнивать истории.

– Есть ли в художественной гимнастике такое понятие, как «очередь»? То есть сначала более заслуженная спортсменка должна что-то выиграть, прежде чем её место займёт юная соперница?

– Если бы у нас была такая очередь, то я бы не поехала на первую Олимпиаду. Ирина Александровна приняла решение отправить меня, когда я выиграла восемь главных стартов. И когда на главном тренере такая ответственность, тут уже не до очереди. Тут уже нужны медали.

Похожая ситуация была недавно в фигурном катании, когда Алина Загитова выиграла золото Олимпиады, а не Женя Медведева. Это спорт. Да, конечно, хочется больше зрелищности, больше взрослой гимнастики или того же фигурного катания. Мне сейчас очень нравится Лиза Туктамышева, я от неё в восторге. Она с таким опытом! Уже бы наесться можно, но она не боится конкуренции от суперталантливых девочек. Очень здорово, когда остаются такие спортсмены, ведь именно они двигают молодёжь. Как ни крути, победить их – это главная мотивация молодых спортсменов.

– Кстати, о молодёжи. В фигурном катании, говорят, новые правила будто созданы для самых молодых спортсменок, которым проще выполнять элементы чисто физиологически. В художественной гимнастике нет таких разговоров?

– Всегда кто-то будет доволен, а кто-то нет. Мы прекрасно знаем, что спортсмену, который достигает успеха, никакие преграды не мешают. Почему-то та же Лиза Туктамышева стала призёром чемпионата мира. Почему-то наша Настя Близнюк по-прежнему добивается успехов. Понятно, что в групповых упражнениях пройти два цикла более реально, чем в личном многоборье, но есть и Настя Максимова, и Настя Татарева, которые прошли по две Олимпиады. Если есть желание совершенствоваться и побеждать, то почему нет? Это же здорово.