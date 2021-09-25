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Олимпийский чемпион Алексей Немов рассказал о собственных впечатлениях об Олимпиаде-2020: золото России, Нагорный, Байлз

«Если думать о машинах и квартирах, то дойти до вершины трудно». Немов — об итогах ОИ-2020
Игорь Брагин
Алексей Немов
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Легендарный российский чемпион — о победе наших гимнастов в Токио, перспективах Никиты Нагорного и конспирологии вокруг Симоны Байлз.

Победа российских гимнастов на Олимпиаде-2020 в командных соревнованиях – один из главных спортивных моментов года, а то и целого десятилетия. Вместе с простыми болельщиками радовался золоту и легендарный чемпион Алексей Немов, которому приходилось побеждать и в личных видах, и в команде. Немов приехал на Гран-при Формулы-1 в Сочи, чтобы поддержать российского пилота Никиту Мазепина, а заодно и рассказал «Чемпионату» о том, как болел за гимнастов на Олимпиаде, какие перспективы есть у Никиты Нагорного и как он относится к терапевтическим исключениям, которые в частности есть у американки Симоны Байлз.

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«Наши парни не жалели себя»

– Болельщики до сих пор переживают события Олимпиады в Токио. Лично для вас какой момент Игр стал самым запоминающимся?
– Наибольшие эмоции я испытал от победы наших парней в командных упражнениях. Накануне соревнований я всем ребятам отправил месседж: «Отдайте все силы для победы в команде, это самое важное». Я по себе знаю, что если ты выкладываешься на 100% в командном турнире, то потом в личных состязаниях вся команда будет тебя так же максимально поддерживать. Я очень рад, что наши парни прониклись командным духом, не жалели себя и добились того, о чём мы все мечтали.

– Вы побеждали и в командных соревнованиях, и в личных. Где сложнее выступать с моральной точки зрения?
– Я всегда чувствовал больше ответственности, выступая за команду, потому что от тебя зависит результат целого коллектива и ни в коем случае нельзя ошибаться. Очень важно, что наши ребята в Токио ровно прошли все снаряды и не дали возможности нашим азиатским конкурентам сделать то, к чему они стремились.

– А какие эмоции испытывает гимнаст, который уже завершил своё выступление и теперь ждёт результата товарищей по команде? Тяжело смотреть со стороны, когда от тебя уже ничего не зависит?
– Конечно, очень волнительно, но главное – чётко выполнить свою задачу. Я чаще всего выступал последним, когда именно от моего результата зависело, удастся ли нам победить. В гимнастике у каждого спортсмена есть своя роль, к которой он готовится годами. Есть забойщики, которые открывают соревнования и задают настроение всей команде. Им особенно важно сделать свою программу безошибочно, это тоже огромная ответственность.

Обычно спортсменов расставляют так, чтобы оценки шли по нарастающей от гимнаста к гимнасту. Но у нас довольно непредсказуемый вид спорта, поэтому иногда первому ставят больше, чем всем остальным. Так что с точки зрения тактики все всё понимают, но по судейству есть много нюансов.

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«Я бы посоветовал Никите фокусироваться на работе»

– Какие мысли в голове у гимнаста, который ждёт оценки после своего выступления? Кажется, что нервное напряжение в такие моменты просто зашкаливает.
– Лично я всегда старался сдерживать себя. Понимал, что если буду нагнетать, то только наврежу себе. Тут важно проявлять долготерпение и спокойствие. Какую оценку поставят, та и будет моя. Другой всё равно не будет.

– Один из героев нашей команды на Олимпиаде в Токио Никита Нагорный здорово себя проявляет не только со спортивной точки зрения, но и с медийной. На ваш взгляд, есть ли у него задатки для того, чтобы повторить ваш путь, стать настолько же известным и узнаваемым среди широкой аудитории?
– У Никиты всё впереди. На сегодняшний день он один из сильнейших гимнастов планеты. Что касается медийной составляющей, присутствия в соцсетях, то сейчас это неизбежно. Другое дело, что у действующего атлета на первом месте всегда должен быть спорт и работа по достижению целей. Ребята сейчас другие, они очень отличаются от нас в 1996-м или 2000-м. Но я бы посоветовал и Никите, и всем спортсменам фокусироваться именно на работе. Медийность, популярность и успех обязательно придут, если ты будешь побеждать. Причём чем дольше ты на вершине, тем больше с тобой будут хотеть сотрудничать.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«То, что делает Байлз, сложно даже для мужиков»

– Пожалуй, самой обсуждаемой спортсменкой Олимпиады в Токио стала американская гимнастка Симона Байлз. В России многие уверены, что она снималась с соревнований не из-за психологических проблем, а из-за того, что ей не успели вовремя подвезти некие препараты. Вы верите в эту конспирологическую теорию?
– Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Те вещи, которая делает Симона, это очень сложно даже для мужиков. Она приехала на Олимпиаду в качестве фаворита и должна была в том числе тащить сборную США к золоту в командном многоборье. Но что-то не получилось. С одной стороны, это их дело. С другой, к нашим ребятам почему-то относятся по-другому. Мы выступали без флага, без гимна. Я никого не обвиняю, но это факт.

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– При этом известно, что Байлз может легально принимать запрещённые препараты на основе терапевтических исключений. Как вы относитесь к подобной практике в целом?
– Я считаю, что спорт должен быть честным. Да, у спортсменов из разных стран разные условия для подготовки, но все же приезжают на Олимпиаду, чтобы выявить сильнейшего в честной борьбе. Спорт – это не война, Олимпиада, наоборот, должна объединять людей, потому что мы все делаем одно и то же дело. Я, к примеру, 23 года отдал гимнастике и провёл в зале более 30 тысяч часов. И прекрасно понимаю, что на профессиональном уровне по-другому не бывает. Поэтому я очень уважаю всех спортсменов за их колоссальный труд.

«Правительство поступило честно и правильно»

– По словам Ирины Винер, ситуация вокруг сестёр Авериных в Токио была очень похожа на вашу историю в Афинах. Вы тоже видите сходство?
– Ирина Александровна, конечно, права, но лишь отчасти. Главное отличие в том, что в Афинах на трибунах были зрители, причём иностранные, которые абсолютно объективно оценили ситуацию. Девочки же, к сожалению, выступали при пустом зале. Мне сложно делать выводы, но ведь в квалификации девчонки делали те же самые комбинации и были лучшими, а тут соперница потеряла предмет, но выиграла. Но всё же я не могу давать оценки и кого-то судить, потому что это не моя специализация.

– После Олимпиады Дина Аверина, завоевавшая серебро, получила все те же регалии, что и олимпийские чемпионы. С вашей точки зрения, это правильное решение?
– Я считаю, что наше правительство поступило честно и правильно. Там посчитали, что Дина была бы первой при объективном судействе. Второй момент, как к этому отнесутся сами девочки. Это выбор каждого человека: принять или отказаться.

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«Репортаж с Губерниевым? Спасибо за наводку»

– Вообще, спортсмены после олимпийских побед думают о том, что сейчас посыплются «плюшки»: деньги, машины, квартиры?
– Если думать о машинах и квартирах до соревнований, то дойти до вершины будет крайне трудно. Но тут надо понимать, что мы ради этих «плюшек» работаем в течение 15 лет и далеко не каждому удаётся хоть что-то заработать в спорте. Ты сегодня победил, получил какие-то возможности, в том числе материальные, а завтра уже придут молодые, и у тебя снова ничего не будет. Важно правильно распоряжаться тем, что тебе даётся. Я всегда старался делать всё, чтобы достойно отблагодарить своего тренера Евгения Григорьевича Николко. У нас могли возникать какие-то разногласия, но я не мог позволить, чтобы мой наставник был обделён.

– В последнее время всё чаще бывшие спортсмены пробуют себя на телевидении. Что-то подсказывает, что ваш совместный репортаж с Дмитрием Губерниевым мог бы стать настоящей бомбой. Не задумывались о такой возможности?
– А вы знаете, это хорошая тема, спасибо за наводку (улыбается). Если серьёзно, то можно поговорить с Димой. Я бы видел свою роль в том, чтобы доносить до людей какие-то специфические моменты, делать гимнастику более доступной для понимания. Чтобы зрители не гадали, кому и почему ставят конкретные оценки.

– У вас, как и большинства публичных людей, довольно много недоброжелателей в соцсетях. Как вы реагируете на подобные выпады?
– Я всё читаю, воспринимаю адекватную критику, но понимаю, что не могу для всех быть хорошим. Вообще, я не люблю негатив, поэтому и не заостряю на нём внимание.

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