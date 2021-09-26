«Нам навязали грязноватую игру». Как у России увели золото чемпионата мира по мини-футболу

На чемпионате мира – 2021 по мини-футболу, который проходит в Литве, Россия будет биться с Аргентиной. Победа даёт право выйти в полуфинал турнира, однако не только этот факт сделает матч невероятно принципиальным. Всё дело в том, что Россия и Аргентина пять лет назад спорили за золото в финале ЧМ-2016. И Россия, которая в той битве была фаворитом, неожиданно уступила.

Теперь же команда Сергея Скоровича горит желанием взять реванш за то досадное поражение.

Серебряное проклятье

Сборная России очень бодро прошла по турнирной сетке чемпионата мира в Колумбии. Чуть-чуть помучились в стартовом матче с Таиландом (6:4), зато ни с Египтом, ни с Кубой не было уже никаких проблем (6:1 и 7:1 соответственно). Выбравшись из группы с первого места, Россия попала на довольно слабый Вьетнам. И если в 2021 году вьетнамцы боролись с нами до последних секунд, то пять лет назад были отправлены в нокаут очень быстро (7:0).

В четвертьфинале россиянам встретился первый серьёзный соперник – испанцы, которые часто обижали нас в решающих стадиях крупных турниров. Матч на ЧМ-2016 тоже получился не самым простым: наши парни чуть ли не весь первый тайм уступали в счёте, но смогли переломить игру и довести дело до очень убедительных 6:2, причём в конце матча отличился даже наш вратарь. Ну а когда Россия в невероятно упорной борьбе (4:3) сломила сопротивление Ирана, который выбил с турнира самих бразильцев, показалось, что нам уже ничего не страшно.

Ничего, кроме серебряного проклятья. Дело в том, что Россия с 2012 по 2016 год трижды подряд выходила в финалы чемпионатов Европы и трижды подряд их проигрывала. Хотелось верить, что в финале чемпионата мира команда Скоровича наконец-то избавится от злого рока.

Фото: rfs.ru

Это была катастрофа!

Для России выход в финал чемпионата мира был событием историческим. До этого лучшим результатом нашей сборной было третье место в 1996 году, когда в команде блистали Ерёменко, Белый, Верижников и другие великолепные игроки. Впрочем, и для Аргентины, с которой нам предстояло биться в финале, как минимум серебро тоже было уже рекордом. Скажем прямо, учитывая класс игроков и опыт решающих матчей, Россия была фаворитом финала. Однако что-то в решающем противостоянии пошло не так, и южноамериканцы увели золото прямо у нас из-под носа.

Аргентинцы дошли до финала благодаря качественной игре в обороне. Их защитная линия словно болотная трясина поглощала все атаки соперников. От своей философии бело-голубые в финале отступать, конечно, были не намерены, а потому первые 15 минут первого тайма прошли в тяжёлой борьбе. Однако на 16-й Эдер Лима наконец-то порадовал болельщиков – заковырял-таки мяч в сетку. Вот только порадоваться голу россияне не успели – пропустили тут же. А через три минуты под занавес тайма в наши ворота влетел и второй мяч. Воодушевление сменилось разочарованием – 1:2.

Фото: rfs.ru

Казалось, у нас есть ещё 20 минут, чтобы отыграться. Робиньо в самом начале тайма сравнял счёт, но аргентинцы опять ответили в течение 30 секунд. А потом забили ещё раз – это была катастрофа! При счёте 2:4 сборная России просто завязла в защите соперника, споткнулась об обилие мелких фолов и ненужных остановок. Аргентина мало того, что вела в счёте, так ещё и играла в максимально комфортный для себя футбол. Неудивительно, что довела дело до вполне спокойной победы – 4:5.

«Аргентинцы навязали нам грязноватую игру»

«Наша команда была явным фаворитом. Должны были выигрывать золото, но аргентинцы смогли навязать нам вязкую и грязноватую игру, выбили нас из равновесия. Первый тайм наша команда потеряла на то, чтобы приноровиться к игре. Мы оказались не готовы к такой игре. Честь и хвала тренеру сборной Аргентины», — сказал чемпион Европы Олег Денисов на «Матч ТВ».

Фото: rfs.ru

Большинство экспертов сошлись на том, что сборной России не хватило какой-то внутренней уверенности и спокойствия, чтобы довести дело до победы. Роковыми стали два гола, которые аргентинцы легко забивали сразу после того, как наши реализовывали свои моменты в мучениях. Это ещё больше подкашивало команду в тот момент, когда нужно было проявить стойкость.

«Мы очень хорошо показали себя в финале, допустили, конечно, ряд ошибок, которые не позволили остаться в игре. Чуть больше везения и удачи – и был бы титул. Будем ждать следующего турнира. И не просто ждать, а работать и двигаться вперёд», – подводил итоги финала Сергей Скорович.

Фото: rfs.ru

Время следующего турнира уже пришло. России придётся снова сражаться с Аргентиной. Хочется верить, что наша команда проделала необходимую работу над ошибками.