Россию отправили домой с ЧМ по мини-футболу. Наши сделали героем аргентинского вратаря

Сборная России по мини-футболу была одним из фаворитов чемпионата мира – 2021, который проходит в Литве. Ещё бы, пять лет назад наша команда проиграла лишь в финале турнира!

Однако новый поход за титулом получился менее успешным – Россию оставили без титула уже в четвертьфинале. В обоих случаях наша команда уступила сборной Аргентины.

Матч на ЧМ в Литве получился насыщенным и драматичным. Россия уступала в счёте, отыгралась, но не дожала соперника. В серии пенальти наши парни должны были заканчивать всё одним ударом, а в итоге сделали из вратаря сборной Аргентины героя. Увы, он и отправил нас домой.

А вот и не подерётесь!

Аргентинцы с первых минут предсказуемо пошли в прессинг, и первые минуты для сборной России получились довольно нервными – много ошибок и мало контроля мяча. Кроме того, команда из Южной Америки, похоже, намеренно решила раскалить обстановку и в неигровых эпизодах. У них это получилось: уже на второй минуте Чишкала потолкался с аргентинцем, поставившим мяч в полуметре от места нарушения правил. На третьей минуте скамейка запасных бело-голубых окружила Афанасьева, кто-то даже подтолкнул его в грудь. Судье уже было непросто, но он справлялся.

Ещё одна горячая стычка произошла через минуту: Борруто как-то зацепил Давыдова, а тот, уже заведённый, откровенно толкнул соперника. К счастью, судья разобрался в ситуации и закономерно наградил горчичниками обоих участников локальной битвы. Разнимать конфликтовавших игроков прибежал даже арбитр с противоположной бровки. Настолько всё казалось горячо.

Судья актёру не поверил

Ах да, у нас же не бои без правил, а мини-футбол. Но в нём Россия точно не выглядела лучше Аргентины. Мяч у наших игроков держался не очень хорошо, порой они ошибались даже в простых действиях. Поначалу южноамериканцы вообще не позволяли команде Скоровича подобраться к своим воротам, но после пятой минуты дело пошло: Ромуло, Асадов и Абрамов в течение одной затяжной атаки имели по шансу после стандартных положений, но никто не забил.

Самый опасный момент создали Асадов и Ниязов. Первый промчался по флангу и прострелил на второго, но неточно. А началось всё с жёсткого подката Ромуло. Русский бразилец сыграл в мяч, но аргентинец упал с таким грохотом и криком, будто в него выстрелили.

Увы, но играть всегда чисто не получалось. К 10-й минуте, когда игра, казалось, чуть успокоилась, аргентинцы вновь стали подставляться под тычки и толчки россиян. За девять минут фолов было четыре, а на десятой Артём Ниязов схлопотал и пятый: на эмоциях зацепил аргентинца сзади по ногам. Тот чуть ли не сальто сделал в воздухе, схватился за лицо, показывая, как ему страшно больно. Судья фол дал, штрафной назначил, но на актёрскую игру не повёлся – обошлось без карточки.

Не унылые нули

Сборной России нужно было что-то менять, чтобы погасить эти эмоции и хотя бы не допустить шестого фола, который привёл бы к 10-метровому удару в наши ворота. И Сергей Скорович этот момент прочувствовал. Как только Абрамова сбили у чужих ворот, он попросил тайм-аут. Во-первых, чтобы рассказать, как разыгрывать штрафной, во-вторых, чтобы охладить пыл парней: «Надо успокоиться в плане фолов. Ноги не суйте, просто сопровождайте. Они провоцируют, постоянно падают».

И совет тренера игроки услышали. Забегая вперёд, стоит сказать, что нашего шестого фола аргентинцы так и не дождались. Зато дождались первого на турнире выхода на площадку Эдера Лимы – того самого человека, который в финале ЧМ-2016 забил Аргентине три. Из-за травмы его выпускали только на короткие отрезки, но даже так Лима создал себе опаснейший момент: получил мяч на свободном пространстве, развернулся и пробил в девятку – вратарь вытащил. В итоге первый тайм так и завершился со счётом 0:0. Путилову пришлось несколько раз выручить свою команду, но так или иначе первая половина четвертьфинала получилась очень эмоциональной и почти равной.

Россия пропустила

Второй тайм начался значительно более спокойно. Эмоции бурлили не так сильно, потасовок уже не было, хотя аргентинцы по-прежнему не стеснялись подставляться под наших футболистов, чтобы заработать фол. И это принесло результат: после нескольких атак сборной России аргентинский нападающий охотно запнулся о выставленную ногу, и арбитр дал свисток, а вместе с ним и опаснейший штрафной. Прямо по центру, до ворот – восемь метров. Куццолино пробил мощно и точно – 1:0.

Несмотря на пропущенный мяч, Россия играла лучше. От прессинга Аргентины не осталось и следа, а наши парни раз за разом атаковали. Эдер Лима, может быть, чуть тянул одеяло на себя, но у ворот Сармиенто обстановка накалялась. Кульминация, казалось, наступила на 10-й минуте, когда наша команда после фола на Ниязове получила симметричный момент – штрафной с восьми метров и по центру, но россияне перемудрили – удар Лимы был заблокирован. А через пару минут с похожей убойной точки Антошкин пробить успел, но мяч прилетел в игрока, стоящего в стенке.

И видеоповтор не спас — 1:1

Надо было продолжать давить, и Россия это делала. Аргентинцы до поры сдерживали натиск, но потом всё-таки пропустили. Чишкала с боковой линии сыграл на Антошкина, и тот в падении сумел опередить аргентинского вратаря и чуть ли не занести мяч в сетку на ноге. Сборная Аргентины попросила судей посмотреть повтор эпизода, но наш игрок ногой вратаря не цеплял, гол забит по правилам – 1:1.

Концовка основного времени получилась довольно спокойной. Наши провалились дважды: раз спас Путилов, другой – нас простили. В остальное время игра шла на половине поля Аргентины, но защитники и Сармиенте роковых ошибок не допускали. Разве что фолов у них накопилось уже пять штук, а играть предстояло ещё целых 10 дополнительных минут.

Герой из Аргентины

Два дополнительных тайма вместили в себя несколько голевых моментов. Асадов всё-таки поймал аргентинца на шестой фол и пробил с 10 метров, но Сармиенте команду выручил. Был опасный штрафной и у наших ворот после фола Ниязова, но бьющий зарядил точно в грудь Абрамову. Очень опасно выходил на ворота сборной России Борруто – пытался «черпачком» перекинуть нашего вратаря, но в ворота не попал. Затем Робиньо хлёстким ударом зарядил в крестовину. А в концовке аргентинцы и вовсе перешли на рискованную игру в пять полевых. Но логика была понятна: команда контролировала мяч и избегала получения очередного фола и 10-метрового удара.

Так команды и дотянули до серии пенальти. Развязка тоже получилась драматичной. Сначала Сармиенто вытащил удар Абрамова, и Россия сразу оказалась в позиции догоняющей. Замтарадзе, несмотря на свои габариты, ни один из трёх первых ударов не взял, а вот Путилову четвёртый и пятый забить не смогли: Стаццоне попал в штангу, а Куццолино не переиграл вратаря. Чишкала должен был забивать и приносить команде победу, но снова сейв совершил герой Сармиенте. А потом он же взял удар Ромуло. Аргентина вновь обыгрывает Россию и оставляет её без титула.