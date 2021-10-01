Николай Антонов, спасаясь от смерти, срывался в обрыв, но сумел выйти к спасателям. Кроме него, не выжил никто.

«Нашли тех, кто закопался в снег». Как Эльбрус забрал жизни 11 человек на День Победы

Сентябрьская трагедия на Эльбрусе, забравшая жизни пятерых туристов, штурмовавших гору и оказавшихся в плену снежной бури, – далеко не первая на самой высокой вершине Европы. В 2006-м при попытке покорить гору ко Дню Победы насмерть замёрзли сразу 11 человек.

Что же тогда привело к массовой гибели людей?

Восхождение к 9 мая

В начале мая 2006 года две группы альпинистов – одна из России, а другая из Украины, были зарегистрированы в МЧС Кабардино-Балкарии, чтобы совершить восхождение на Эльбрус с западной стороны.

Подъём на гору обе группы намеревались посвятить Дню Победы. Контрольной датой прибытия обратно на базу считалось 14 мая. На всём протяжении экспедиции обе группы должны были постоянно выходить на связь. Но 8 мая в назначенное время сеанс связи не состоялся.

Было известно, что в 3:20 по Москве 8 мая российская группа вышла на маршрут, через два часа поднялась на скалы Петухова, где дождалась прибытия украинских коллег. Затем обе группы вместе отправились на подъём дальше. И пропали.

Погода была идеальной

Члены обеих групп занимались в клубах альпинизма. Россияне – в Москве, украинцы – в Киеве. Они не были совсем «зелёными», за исключением украинских ребят Александра Хоруженко (16 лет) и Максима Мельника (17 лет). Но и опыта восхождения в горы у многих было немного. Для них попытка покорить Эльбрус оказалась смертельной.

8 мая в самом начале подъёма погода была идеальной. Но когда обе группы достигли седловины, ситуация изменилась – поднялся сильный ветер, началась метель. Этим и опасен Эльбрус. В течение часа погода может измениться кардинально. Местные спасатели говорят, что иногда находили вмёрзшие в снег тела туристов в шлёпанцах и шортах: они пошли на гору в 30 градусов тепла, а оказались в итоге в ледяном аду.

Изменившиеся погодные условия вынудили обе группы остановить подъём. Москвичу Николаю Антонову на высоте стало плохо. Руководитель московской группы Максим Зубарев предложил Антонову спуститься к базе вместе с тремя сопровождающими.

Выжил только один

И только Николай Антонов (один из самых подготовленных в физическом плане участников восхождения) в состоянии сильнейшего обморожения сумел добраться до спасателей. Он шёл по направлению ветра, несколько раз срывался с обрывов, но смог самостоятельно выйти к базе. Случилось это уже 10 мая во второй половине дня. Он рассказал о том, что оставшиеся участники обеих групп решили не спускаться, а переждать непогоду, зарывшись в снег. На тот момент, когда Антонов потерял из виду всех, в том числе и своих сопровождающих, альпинисты были живы.

У спасателей была надежда, что оставшиеся на вершине люди дождутся помощи. Но слишком экстремальными для выживания оказались условия. Альпинисты пытались спастись от сильнейшего мороза, зарывшись в снег, но замёрзли. Семерых погибших нашли через день, затем ещё двоих.

«Если людей не нашли за три-четыре дня, то их уже нет в живых. Хотя 20 лет назад одна женщина вышла к населённому пункту после двух недель блуждания по хребтам. Ей повезло попасть на восточную сторону Эльбруса, где есть кошары, там она находила пищу. Но случаи выживания после долгих блужданий редки. Опытный альпинист может пережить одну-две ночи, просто окопавшись в снегу. Главное, не заснуть надолго и не дать ветру задуть отверстие, тогда можно задохнуться», – говорил тогдашний начальник эльбрусского поисково-спасательного отряда Борис Тилов.

В случае с майской трагедией 2006 года снег не спас людей, у которых было с собой специальное снаряжение и еда.

«Мы нашли тех, кто закопался в снег. Они, скорее всего, умерли от переохлаждения. На склонах Эльбруса температура опускалась до минус 50 градусов, а люди находились там с вечера 8 мая», — отметил руководитель пресс-службы МЧС Кабардино-Балкарии Кантемир Давыдов.

Девятерых погибших удалось опознать. Восхождение на Эльбрус оказалось последним для москвичей Евгения Пузырёва, Андрея Ловчинова, Максима Зубарева, Дениса Бухвостова и Александра Антонова (брата выжившего Николая Антонова), а также киевлян Николая Хоруженко, его сына Александра Хоруженко, Максима Мельника и Вячеслава Зори. Тела Максима Урубкова и Алексея Дмитриева найти не удалось.