Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Вручение чемпионских машин гимнасткам Авериным вызвало скандал: Далалоян раскритиковал это решение, Винер ответила

«Почему кто-то спорит с президентом?» Большой скандал из-за чемпионских машин Авериных
Андрей Шитихин
Большой скандал из-за чемпионских машин Авериных
Комментарии
Олимпийский чемпион гимнаст Далалоян посчитал вручение наград проигравшей Авериной несправедливым. Винер-Усманова назвала его идиотом.

Слова олимпийского чемпиона, абсолютного чемпиона мира по спортивной гимнастике Артура Далалояна о награждении президентом России сестёр Авериных вызвали настоящую бурю. Спортсмен посчитал несправедливым вручать занявшей второе место Дине чемпионскую машину, а занявшей четвёртое место Арине – автомобиль, как у бронзовых призёров.

В ответ его назвали идиотом. Такие дела.

Авериных ругают за BMW. А было время, когда Овечкин просил «Мерседесы» для всей сборной Авериных ругают за BMW. А было время, когда Овечкин просил «Мерседесы» для всей сборной

«У всех это вызвало бурное…»

«Честно ответить? Или слукавить? Безусловно, у всех это вызвало бурное… Ладно, не буду говорить за всех. Скажу за себя. Моя первая реакция — лёгкое непонимание. С одной стороны, девочки заслужили то, что получили. А с другой, это не совсем справедливо по отношению к тем спортсменам, которые на Олимпиаде по каким-то причинам — из-за невезения, травм или спорного судейства — в призёры не попали, но остались незамеченными. В отличие от Авериных», — ответил Артур на вопрос о наградах Авериным «Спорт-экспрессу».

Новость по теме
Артур Далалоян: Дине Авериной вручили BMW X5? Это не совсем справедливо

Невезение, травмы, спорное судейство – всё это было в Токио. И не только у Дины и Арины.

Да в той же спортивной гимнастике – помните же, да? В опорном прыжке Денис Аблязин выступал великолепно. Он набрал абсолютно одинаковую сумму баллов с Чэ Хван Сином. Но стал только вторым, поскольку у корейца один из прыжков был с большим коэффициентом сложности. Но итоговая сумма одинаковая. Не меньше, а одинаковая.

Однако ничего и близко не было к тому, что случилось в гимнастике художественной. Хотя ситуация ещё более спорная, а оценки – одинаковые.

Судьи украли золото у российского гимнаста на Олимпиаде-2020. Аблязин заслужил победу! Судьи украли золото у российского гимнаста на Олимпиаде-2020. Аблязин заслужил победу!

Можно вспомнить соревнования в дзюдо. А именно то, как будущая олимпийская чемпионка из Японии в полуфинале ломала руку россиянке Мадине Таймазовой. Но судьи просто закрыли глаза на то, что делала «хозяйка» татами. Мадина в упорнейшей схватке проиграла, но в итоге завоевала бронзу.

Ведь тоже можно сказать: если бы не судьи, Таймазова боролась бы в финале и победила. Но чемпионский BMW X5 ей никто не вручил – она получила награду как бронзовый призёр.

«Японка ломала мне руку запрещённым приёмом». Российскую дзюдоистку засудили на Олимпиаде? «Японка ломала мне руку запрещённым приёмом». Российскую дзюдоистку засудили на Олимпиаде?

«В России слишком много идиотов»

Наверняка Артур Далалоян вспомнил и об этих случаях, когда давал ответ на вопрос. В очередной раз можно сказать, что виноваты журналисты, которые вообще такой вопрос задали, но такая работа. Задавать вопросы. Порой неудобные.

Гимнаст, который на Олимпиаде выступал с травмой и ради команды рисковал своим здоровьем, высказал своё мнение. И его накрыло волной ненависти. Ровно то же самое было абсолютно со всеми, кто высказывал подобное мнение. Или говорил, что обыгравшая Авериных израильтянка Линой Ашрам выступила здорово и за свою победу билась так, как никогда в жизни.

Самой показательной стала реакция президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Она назвала олимпийского чемпиона Далалояна идиотом только за то, что он высказал своё мнение. Мнение, отличное от того, что у президента страны.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — сказала легендарный тренер в интервью Sport24.

Чтобы подобных ситуаций больше не было, говорить про Авериных нужно запретить.

Вернее, запретить говорить про них всяким «идиотам».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021