«Как же я домой приеду?» Кого ещё из проигравших стоило бы наградить как Авериных

Гимнаст Артур Далалоян назвал несправедливым вручение сёстрам Авериным призов, приравнявших Дину к олимпийским чемпионам, а Арину — к бронзовым призёрам Олимпиады в Токио. В истории Олимпийских игр было немало скандальных ситуаций, связанных с неоднозначным судейством, в результате которых наши спортсмены лишались медалей. Но их почему-то не награждали так, как представителей художественной гимнастики.

Может, стоило бы?

Скандал в Ванкувере

Пожалуй, самым громким был скандал в Ванкувере, когда Евгений Плющенко уступил в битве за золото американцу Эвану Лайсачеку. Тогда на нашем телевидении и в интернете творилось примерно то же самое, что сейчас с сёстрами Авериными. «Засудили», «как можно стать чемпионом без четверных» – в России других мнений быть не могло.

На самом деле всё было далеко не так однозначно. Но чисто спортивная сторона вопроса разбиралась уже не раз. Интереснее то, что было после Олимпиады-2010. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев принял Евгения Плющенко в Кремле со словами «ваше серебро для нас как золото». Но наградил его при этом не Орденом Дружбы, который вручал олимпийским чемпионам, а медалью Ордена Почёта, как и других серебряных призёров.

Машину Плющенко получил тоже как серебряный призёр – Audi Q5, а не чемпионскую Audi Q7, чем был жутко недоволен и сразу заявил, что выставит автомобиль на продажу. То есть как бы ни была настроена общественность, даже президент страны не стал приравнивать Евгения к олимпийским чемпионам. А мог бы, как оказалось.

Бунт 12-тысячного зала

Заслуженный и много уже выигравший в своей карьере Алексей Немов ехал на свою последнюю Олимпиаду в Афинах в 2004-м только с одной целью – медаль на перекладине. Для остальных снарядов здоровья у него уже не было.

На перекладине у него была прекрасная, шикарная программа, но по правилам тех времён перелёты не давали преимущества над обычными перехватами, а потому по базе это было такое же выступление, как и у нескольких других финалистов. То есть всё должно было решить только исполнение. Про скандал с выставлением и разбросом оценок, про бунт, который устроили 12 тысяч болельщиков в переполненном зале, требуя пересмотра результата, помнят все.

«Как же я домой приеду? Я ведь с Олимпиад никогда без медалей не возвращался», – вспоминал Алексей.

Ему пришлось успокаивать зал, чтобы соревнования продолжились. Великий российский гимнаст получил специальный приз Fair Play, но и речи не было о том, чтобы в России его приравняли к олимпийскому чемпиону с теми же почестями или хотя бы к призёру. Впрочем, Немов уже был 4-кратным олимпийским чемпионом, а вот то, что случилось в Афинах, никакими наградами не заменишь. И, кстати, кто помнит победителя тех Игр в упражнении на перекладине?

Тарелочка без дыма

На Олимпиаде в Лондоне в соревнованиях по стрельбе россиянка Марина Беликова осталась без бронзы из-за ошибки арбитров. В ските на траншейном стенде Беликова и словачка Данка Бартекова, в финале набравшие одинаковое количество очков, должны были определить бронзового призёра в перестрелке.

Бартекова выбила на одну мишень больше, но почти сразу стало ясно, что Беликовой не зачли точное попадание. Пуля попала в то место тарелочки, где не было специального дымного наполнителя. То есть попадание было, а дыма не было. Судьи, ориентировавшиеся именно по наличию дымного следа, не зачли точный выстрел, лишив нашу спортсменку шансов на бронзу, а заодно премии от государства и полагавшегося за медаль автомобиля Audi A7.

Очевидная судейская ошибка не привела к призывам наградить спортсменку.

«Мне занизили оценку»

В 2008 году в Пекине скандальное судейство лишило чемпионства российского гимнаста Антона Голоцуцкова.

В опорном прыжке он был безупречен, но судьи без видимых причин снизили ему оценку на 0,1 балла. А конкуренция была такова, что именно одной десятой и не хватило Антону до золотой награды. Естественно, что после объявления результатов Голоцуцков не скрывал своих эмоций: «Все же видели прекрасно: на одну десятую мне занизили оценку, и одной десятой мне до золота не хватило. Вот и всё. Занизили потому, что я русский».

А в Токио даже при равных баллах с победителем Денису Аблязину не дали вторую золотую медаль. Чемпионских почестей за эти выступления гимнасты не удостоились, хотя налицо были как минимум спорные решения арбитров.

Трагедия Ласицкене

В 2016-м Марию Кучину, впоследствии ставшую Ласицкене, вместе с другими российскими легкоатлетами не пустили на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В прыжках в высоту в тот год не было другой спортсменки, которая имела бы настолько колоссальное преимущество над остальными. По сути, у Маши отняли олимпийское золото. Ведь она была на пике формы, не лечилась от травм, а целенаправленно готовилась к триумфу.

И для неё пропуск той Олимпиады был настоящей трагедией. К счастью, в Токио спустя пять лет Маша в драматичном финале добыла заслуженное золото, и ситуация с Рио немного ушла в тень. Тогда она вместе с Сергеем Шубенковым и Еленой Исинбаевой получила от государства по 4 млн рублей, как получили олимпийские чемпионы – 2016. Но ни об орденах и медалях, ни о машинах речи не было.