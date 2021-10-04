Пока наши спортсменки ждут виз в Японию, на родине им ставят умопомрачительные баллы. Разочарование потом может быть очень сильным.

«Мы ничего не успеем сделать». Неужели у Авериных и на чемпионате мира золота не будет?

Сёстры Дина и Арина Аверины до сих пор не получили визы в Японию для участия в чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю. Не получили документы не только они, но и вообще все члены российской делегации. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила опасение, что турнир пройдёт без участия сборной России.

А пока идёт борьба за поездку на чемпионат мира, сёстры Аверины впервые после Олимпиады вышли на ковёр и получили какие-то невероятные оценки.

«Виз в Японию у нас нет»

Чемпионат мира пройдёт с 27 по 31 октября в стране, где Дина и Арина потерпели болезненное поражение на Олимпиаде. Но на родине одну из них признали олимпийской чемпионкой, а другую – бронзовым призёром благодаря решению президента России. В Китакюсю Аверины настроены показать, что именно они – сильнейшие гимнастки современности.

Вот только внезапно возник визовый вопрос, поставивший под вопрос их вероятные золотые медали. В художественной гимнастике, где обычно такие вопросы решены если не за год, то за пару месяцев до старта.

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«Пока у нас нет виз в Японию. Я уже разговаривала с нашим вице-президентом международной федерации Василием Николаевичем Титовым, и он сказал, что будет обращаться к послу и в Министерство иностранных дел. Я уже сказала, что всё может закончиться тем, что мы ничего не успеем сделать и не попадём на чемпионат мира», — отметила Винер-Усманова в интервью ТАСС.

Неужели золото под угрозой?

Реально ли, что сборная России во главе с Авериными останется без чемпионата мира? В пандемийное время ничего исключать нельзя. Конечно, это крайность. Но разве не было примеров, когда наших спортсменов не пускали на соревнования, не выдавая визы?

Совсем недавний случай с легкоатлетками Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой, которых не пустили на этап «Бриллиантовой лиги» в США.

Не пустили – и тоже в США – российскую теннисистку Светлану Кузнецову. Она подала документы за полгода до начала серии турниров в 2019-м, но так и не дождалась визы. Даже президент США не помог, хотя Кузнецова к нему и обращалась. Через «Инстаграм».

«Может, попросить помощи у Дональда Трампа? Я очень хочу попасть на турниры в США», — написала Светлана, дав при этом ссылку на официальную страницу Трампа.

Были похожие ситуации с борцами, которым не дали визы для участия в Кубке мира, и с биатлонистами. Речь во всех случаях про США. Сейчас же турнир в Японии. Шансы есть.

Идеал художественной гимнастики

Пока идёт работа по получению японских виз, Дина и Арина Аверины впервые после Олимпиады в Токио вернулись на ковёр. Их выступление на традиционном международном турнире в Москве иначе как идеальным назвать невозможно.

За программу с обручем Дина получила от судей 29,10 балла, Арина – 28,90. За программу с мячом оценка Дины – 30,00 (максимально возможные баллы), оценка Арины – 29,80. Выше просто не бывает. Что это – действительно идеальное выступление или судьи так решили поддержать девочек, обиженных в Токио?

Впрочем, что бы ни означали такие оценки, в Китакюсю, куда ещё нужно попасть, подобное вряд ли возможно. И как бы потом разочарование именно от оценок, а не от занятых мест, не было слишком сильным.