«Только что на этом месте стояла моя ладья!» Как знаменитый Остап Бендер играл в шахматы

У отечественного шахматного феномена есть два удивительных киновоплощения – игра на деньги в «Джентльменах удачи» и васюкинский сеанс одновременной игры Остапа Бендера в «Двенадцати стульях». Миллионы людей, даже не знающие правил, прекрасно помнят фразы: «Лошадью ходи, век воли не видать!» или «На этом поле только что стояла моя ладья!»

Интересно, сколько тысяч будущих шахматистов привлекли в спортивные секции фильмы «Джентльмены удачи» Александра Серого (1971), «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая (1972) и «Двенадцать стульев» Марка Захарова (1976)? Не зря же последнее великое поколение советских шахматистов во главе с экс-чемпионом мира Владимиром Крамником появилось на свет примерно в то время (Владимир Борисович – в 1975 году), когда и вышли фильмы!

«Двенадцать стульев» упомянуты дважды, а значит, и классических Остапа Бендера у нас два – Арчил Гомиашвили (у Гайдая) и Андрей Миронов (у Захарова). И сеанса в Васюках тоже два! Мы вспомним оба фрагмента, сначала обратившись к великому произведению Ильфа и Петрова.

«Междупланетный шахматный конгресс»

«С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных клеевыми красками сапогах. Он наклеивал на стены рукописные афиши:



22 июня 1927 г. В помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему: «Плодотворная дебютная идея» и Сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера (старший мастер) О. Бендера.



Все приходят со своими досками. Плата за игру – 50 коп. Плата за вход – 20 коп. Начало ровно в 6 час. веч. Администратор К. Михельсон».



Сценарий хоть вкратце знаком всем. Во время погони за бриллиантами усопшей тёщи, спрятанными в гостином гарнитуре, предводитель дворянства Киса Воробьянинов и великий комбинатор Остап Бендер оказались высажены с тиражного теплохода «Скрябин». На берегу Волги они нашли небольшой городок Васюки.



На самом деле такой населённый пункт на Волге не значится, хотя городки с такими названиями присутствуют и в Смоленской, и в Витебской областях. В 90-е «Нью-Васюки» с подачи экс-губернатора Калмыкии и экс-президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова возводились в Элисте, но, увы, шахматный город, принимавший Олимпиаду 1998 года, давно уже в изрядном запустении, а новый глава региона Бату Хасиков решил даже переименовать проспект Бендера, на котором стоит памятник Остапу, в проспект имени красного командира Петра Анацкого.

Шахматный бум в СССР

В 20-е годы прошлого века Советский Союз переживал невероятный шахматный бум, вызванный проведением международного шахматного турнира (1925) в Москве, где выступали и Капабланка, и Ласкер, и все мировые звёзды, кроме эмигранта Алехина, а также сильнейшие советские мастера. 21 человек и целый месяц непрерывных баталий породили настоящую шахматную лихорадку (не зря режиссер Пудовкин снял одноимённый фильм с кубинцем в главной роли). Советские власти, руководствуясь ленинским «шахматы – гимнастика ума», сделали ставку на чёрно-белую игру: в стране прошёл Всесоюзный съезд, в клубах и дворцах культуры открывались секции, в любой популярной газете и журнале появился шахматный раздел.

Разумеется, в Васюках любители шахмат тоже мечтали о встрече с великими чемпионами мира (до завоевания короны Ботвинником и начала тотальной доминации шахматной школы СССР оставалось ещё долгих 20 лет). Этим и воспользовался хитрый Бендер. Представившись гроссмейстером, прибывшим с карлсбадского турнира, и отлично подкованный различными газетно-журнальными историями вроде рассказа о Ласкере, обкуривающем соперников вонючими сигарами, он очаровал местных жителей проектом о проведении в Васюках международного супертурнира (а там недалеко и до межпланетного!)

Среди сказочных картин, которые нарисовал перед любителями великий комбинатор, очень интересна встреча находившихся в натянутых отношениях Ласкера и Капабланки. В Москве-1925 пожилой доктор отомстил своему преемнику на троне за разгром в чемпионском матче и отбросил его на третье место. Якобы они помирились после слов, вложенных авторами в уста Хосе-Рауля: «Я всегда преклонялся перед вашим переводом слона с b5 на с4 в испанской партии!»

Фраза требует разъяснения – за несколько лет до описываемых событий в консультационной партии против победителя Московского турнира Ефима Боголюбова Ласкер внезапно и против всех канонов отступил слоном после многократно встречавшегося 1.е4 e5 2.Kf3 Kc6 3.Cb5 a6 на с4, а не на а4 – чёрные получили лучше, но потом Эмануил сумел запутать соперника.

«Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны»

Голодный Бендер без копейки в кармане в момент своей пламенной речи готов был съесть зажаренного шахматного коня и шёл напролом. В итоге ему удалось забрать из васюкинской кассы 21 рубль 18 копеек «на телеграммы». Не так уж и мало: в СССР 20-х годов один рубль позволял рассчитывать на добротный ужин. Сборы на лекцию и сеанс составили ещё 35 рублей. В великолепном плане «гроссмейстера» имелся лишь один недостаток:

«Гроссмейстер <…> твёрдо знал, что первый ход e2—e4 не грозит ему никакими осложнениями. Остальные ходы, правда, рисовались в совершенном уже тумане, но это нисколько не смущало великого комбинатора. У него был приготовлен совершенно неожиданный выход для спасения даже самой безнадёжной партии».

Наступил сеанс, а с ним и неминуемая развязка. Первые ходы Остап сделал весьма достойные:

«На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати чёрные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудрёные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни».

Но продолжение оказалось весьма скромным – «гроссмейстер» терпел поражение за поражением, а в зале назревал скандал. Оставался только одноглазый, который хоть и с первых минут подозревал неладное, не сводя глаз с весьма потрёпанной обуви гроссмейстера, но наделал от волнения ошибок, и его партия с Бендером затянулась. А в решающий момент Остап и применил свой блистательный подготовленный ход – украл с доски ладью соперника!

— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь её уже нет.



— Нет, значит, и не было! — грубовато сказал Остап.



— Как же не было? Я ясно помню!



— Конечно, не было.



— Куда же она девалась? Вы её выиграли?



— Выиграл.



— Когда? На каком ходу?

— Что вы мне морочите голову с вашей ладьёй? Если сдаётесь, то так и говорите!



— Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.



— Контора пишет! — сказал Остап.



— Это возмутительно! — заорал одноглазый. — Отдайте мою ладью!



— Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!



— Отдайте ладью!



— Дать вам ладью? Может быть, вам дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?

Дальнейшее напоминало боевик – бросив горстью фигур в соперника, Бендер ретировался с поля боя. Внизу с приготовленной лодкой его ждал Ипполит Матвеевич. Любители бросились вслед, понимая, что гость-самозванец уносит с собой весь шахматный бюджет города Васюки. В остросюжетной погоне преследователи перестарались и, находясь в шаге от того, чтобы схватить за шкирку великого комбинатора и его администратора, перевернули свою лодку на середине реки, после чего Остап уплыл с поля боя с добычей и высоко поднятой головой.

С точки зрения шахмат — не всё точно

А теперь давайте вернёмся к поэтичному Бендеру в исполнении Миронова и более прямому, напористому Бендеру Гомиашвили. Да, сами эти фильмы вряд ли могут оставить кого-то равнодушным, но ведь нам хотелось бы идеала именно с точки зрения шахмат!

Во-первых, смущает, что в фильме Захарова Бендер гарантирует участие в Васюкинском турнире первого чемпиона мира Стейница, который умер аж в 1900-м, за 27 лет до описываемых событий. Во-вторых, а при чём здесь скаковая лошадь, младенец доярки и козёл (козёл имеется и у Гайдая – он жуёт плакат с объявлением о сеансе), которые мелькают в кадре?

С другой стороны, одноглазый в исполнении Александра Ширвиндта в захаровской экранизации кажется мне куда более колоритным, нежели Савелий Крамаров в киношном первоисточнике. В то же время в фильме с Мироновым расстраивает некая наигранность момента с броском фигур в лицо и отсутствие на экране погони с перевёрнутым баркасом (гайдаевская погоня очень похожа на прятки Милославского и Бунши от стрельцов в «Иван Васильевич меняет профессию»).

Зато в фильме Гайдая 1972 года лекция как-то хронологически неверно совмещена с моментом охмурения васюкинских любителей перспективами проведения межпланетного турнира! Правда, любители здесь выглядят как-то по-человечески, и их лично мне было жалко, в отличие от жертв героя Андрея Миронова. Тем более в какой-то момент кажется, что они просто утонули после переворота лодки – остались плавать только шахматные доски.

Бросается в глаза контраст между одеждой обоих Бендеров во время сеанса – Миронов с шарфом, фуражкой и полосатым пиджаком против Гомиашвили в приличной тройке и при галстуке, а знаменитая фуражка появляется на голове комбинатора ближе к развязке.

Отмечу, что у Гайдая на доске действительно воспроизводятся испанская партия и защита Филидора – позиции же в экранизации Захарова случайны. В фильме 1976 года мат первым из участников сеанса ставит, как и в книге, охаянный на лекции брюнет, а матующий в киноистории, снятой в 1972 году, скорее, похож на блондина.

На цвет и вкус товарищей нет, и из десятков моих друзей, знакомых, экспертов, шахматистов профессиональных и любителей шахмат примерно треть восхищается киновоплощением Андрея Миронова, вторая делает выбор в пользу Арчила Гомиашвили, а третья скорбит о том, что на долю Сергея Юрского выпало сыграть лишь в «Золотом телёнке».

А какой Остап Бендер больше всего нравился вам?