Дина Аверина выиграла первый после Олимпиады турнир. Оценки – просто поразительные!

Сёстры Аверины в преддверии чемпионата мира отлично выступили на турнире в Москве. И дома судьи на баллы для российских звёзд не скупились.

Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио. Арина заняла второе место, но, как и сестра, набрала фантастические для индивидуального многоборья баллы.

Несмотря на не самый высокий уровень конкуренции среди участниц турнира, девушки показали, что находятся в отличной форме и готовы выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Японии в конце октября.

Но не слишком ли щедры были судьи на оценки для россиянок?

Невероятные баллы

Дина и Арина Аверины заняли первое и второе места на турнире Olympico Cup 2021, который проходит в Москве. Третье место у ещё одной россиянки Лалы Крамаренко.

Для Авериных этот турнир стал первым после Олимпийских игр — 2020 в Токио, где Дина сенсационно стала только второй, а Арина заняла лишь четвёртое место.

В индивидуальном многоборье на Olympico Cup Авериным удалось набрать поразительные баллы за свои программы. Итоговый результат Дины – 113,700 балла, а за упражнения с мячом она и вовсе получила максимально возможные баллы. На счету Арины – 111,900 балла.

Для сравнения: победительница Олимпиады-2020 Линой Ашрам в Токио за многоборье получила 107,800 балла, Дина и Арина – 107,650 и 102,100, соответственно.

С одной стороны, первые два места Авериных на турнире удивляют несильно. На Olympico Cup обычно выступают начинающие спортсменки, уровень которых явно ниже, чем у многократных чемпионок мира по художественной гимнастике. Тем не менее Аверины показали, что спустя почти два месяца после Олимпийских игр находятся в отличной форме.

«Я отдохнула очень много для себя, больше недели. Спина не беспокоит, я не чувствую боли. Сама в шоке. Сегодня приходил доктор, который меня лечит, смотрел с трибуны за мной и сказал, что это что-то невероятное, что я способна на такое во время выступления», — рассказала Дина Аверина РИА Новости.

«Мысли завершить карьеру были»

После скандала с судейством на Олимпиаде в Токио Аверины говорили о возможном завершении спортивной карьеры, однако после турнира в Москве стало понятно, что пока уходить из спорта гимнастки не собираются. Сёстры уже заявили, что выступят на чемпионате мира по художественной гимнастике, который пройдёт с 27 по 31 октября в Японии. Но олимпийского реванша не получится: израильтянка Линой Ашрам на этом чемпионате не выступит.

«Мысли завершить карьеру были, в первую очередь, из-за того, что мы боялись такого же судейства. Это одна из главных причин. Ирина Александровна нас убедила остаться, и спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем.

Мы поменяли музыку в упражнении с булавами и ленту решили вернуть прежнюю. Я очень рада, что Ирина Александровна решила вернуть мне «Время вперёд». Горда делать это упражнение, выхожу на него с особенным настроем и энергетикой», – приводит слова Арины Авериной «Матч ТВ».

Теперь главное, чтобы на чемпионате мира проблем с судейством не было. Понятно, что на турнире в Москве всё лояльно, по-домашнему. В Японии через две недели всё будет гораздо строже. Хочется верить, что московские баллы не вскружат Дине и Арине Авериным головы, не вознесут их на небеса, потому что международная бригада судей может постараться жёстко приземлить наших звёзд.

«Сейчас готовимся к чемпионату мира»

Вполне возможно, что мы увидим сестёр Авериных и на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом уже рассказали как сами спортсменки, так и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Было тяжело начинать тренировки. А когда мы уже вошли в режим, стали готовиться к соревнованиям, всё забылось. Сегодня я с радостью выступала для себя, для зрителей, для судей, для тренеров. Даже на Олимпиаде не было зрителей, а тут они были и так поддерживали. Хотелось выступать и выступать ещё больше.

Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который пройдёт также в Японии. А насчёт Олимпийских игр в Париже загадывать ещё рано. Если здоровье позволит, будем готовиться.

Я просто в один день пришла и сказала: «Ирина Александровна, давайте поменяем булавы» и предложила ей эту музыку. Почему бы и нет, что-то новенькое. Под эту музыку мы ставили булавы года два или три назад, но потом поменяли. Потом ещё выступала под неё в показательных», — цитирует Дину Аверину «Матч ТВ».