Кабаева нашла ошибку судей на Олимпиаде. Пора уже раскрыть работу арбитров по Авериным

Олимпийская чемпионка 2004 года в художественной гимнастике Алина Кабаева призвала главу Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ раскрыть действия судей, оценивавших индивидуальное многоборье на Играх-2020 в Токио. Кабаева, опираясь на подсчёты экспертов, заявила, что оценки Дины Авериной и Линой Ашрам в упражнении с лентой были неверными, а это повлияло на итоговый результат.

Напомним, в Токио израильтянка Ашрам стала олимпийской чемпионкой, на 0,15 балла опередив россиянку Дину Аверину. Работа судей на Играх-2020 вызвала множество нареканий, но FIG заявила, что судейство было честным и непредвзятым.

Новость по теме Алина Кабаева призвала главу FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх — 2020

Ещё 7 августа сразу после объявления результатов в индивидуальном многоборье Кабаева сделала громкое заявление.

«Олимпиада в Токио зафиксировала опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, проигрывает, это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Этот случай, безусловно, можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. И похоже, что главной задачей на соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали. Наши спортсмены умеют переживать несправедливость», — сказала она в интервью «Спорт-экспрессу».



5 октября, почти два месяца спустя, в распоряжении «Чемпионата» оказалось письмо Кабаевой к Ватанабэ, в котором приводятся оценки экспертов, многократно пересмотревших выступление Дины Авериной и Линой Ашрам за выступление с лентой – последнем виде многоборья. В письме не указана дата. Возможно, оно было написано сразу после Олимпиады. Возможно, совсем недавно.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Новость по теме Алина Кабаева призвала главу FIG раскрыть действия судей на Олимпийских играх — 2020

Что бросается в глаза? Имена экспертов, оценивавших действия гимнасток, Алина Кабаева не приводит, но подчёркивает, что они независимые. На каком основании сделан вывод о независимости? Далее, разброс оценок со стороны экспертов выглядит очень странно.

Например, судья № 1 из «списка Кабаевой» поставила Дине Авериной за ленту 25,700 балла, а судья № 3 – 24,300 балла. Разброс в 1,400 балла выглядит настоящей пропастью. Напомним, в Токио Дина за упражнение с лентой получила 24,000 балла. То же самое и в отношении Линой Ашрам. Оценка эксперта № 3 – 22,000 балла, оценка эксперта № 5 – 23,200 балла. Опять разница колоссальная. Оценка Ашрам в Токио – 23,300 балла.

Один эксперт ставит Дине за работу с предметом 9,9 балла, другой – 10,9. Как такое вообще может быть, что разница в один балл? Даже независимые эксперты не сошлись во мнении. То есть утверждать, что Дину отсудили в Токио нечестно, на основании приведённого документа вряд ли возможно. На Олимпиаде она получила, кстати, 10,0 за работу с предметом.

Но есть один момент, о котором после завершения индивидуального многоборья в Токио говорила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Наши эксперты отсудили упражнение Линой Ашрам с лентой. С учётом потери оценка за исполнение должна быть 7,600 балла. В Токио за исполнение судьи выставили 8,300», — сказала тогда Ирина Александровна.

Смотрим на оценки за исполнение со стороны экспертов, приведённые в письме Алины Кабаевой: 7,600, 7,700, 7,600 и 8,100. Практически совпадают с теми оценками, о которых говорила глава нашей художественной гимнастики.

Чтобы говорить о серьёзности разбора и утверждать, что Дину Аверину засудили, нужно указать имена экспертов и дать детальный анализ разбора выступлений двух гимнасток с разбором каждого элемента и оценкой. В общем, то же самое стоит сделать и Международной федерации гимнастики – пора раскрыть работу арбитров по сёстрам Авериным и Линой Ашрам, чтобы раз и навсегда закрыть тему о справедливости завоёванных медалей.

И вот с этой просьбой Алины Кабаевой сложно не согласиться. Чтобы больше никаких вопросов ни у кого не было. А то очень странно, что через два месяца после Олимпиады обсуждение всё ещё кипит. Пора бы его успокоить. Проблема в том, что «закрытость» оценок в «художке» была всегда и Россию, поддерживавшую такую систему, раньше всё устраивало.