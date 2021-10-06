Жизнь с чистого листа. Обновлённая сборная России по гандболу одержала свою первую победу

В национальной команде сменился тренер и почти не осталось звёзд Олимпиад. Но главное — есть движение вперёд и результат!

С чистого листа?

Эх, жалко нельзя взять и заморозить в моменте сборную России по гандболу. Чтобы всегда была у нас команда образца финала Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Или в Токио. Уж кому какая больше по душе.

Но время идёт, поколения игроков должны сменять друг друга. И как раз после Игр в Японии у нашей сборной наступила новая жизнь. Во-первых, во главе команды появился новый тренер: Людмила Бодниева, кажется, ещё совсем недавно сама устраивала феерию на площадке, а теперь передаёт свой опыт другим игрокам. По разным причинам в команде почти не осталось звёзд: нет ни Макеевой, ни Дмитриевой, ни Вяхиревой, ни Сень, ни Кузнецовой. Катастрофа? Ничуть! Есть Сабирова и Илларионова, Кирдяшева и Никитина, а ещё дебютантки – Зеленкова, Давиденко и Мурзалиева.

Понятно, что команда пока находится в процессе поиска себя: новый состав был сформирован буквально за неделю до первого официального матча. И, скажем, за оборону ещё тревожно: всё-таки там важна сыгранность, взаимопонимание, опыт. А это всё ещё предстоит наработать.

И нарабатывать надо уже в рамках серьёзной борьбы: в октябре стартовал отборочный цикл к чемпионату Европы – 2022. Россия начала сражение за путёвку в Москве матчем с молодой, дерзкой Швейцарией. Эта команда тоже только строится, да и вообще сборная Швейцарии никогда в истории не отбиралась на крупные турниры. Но было волнительно: справятся ли наши девочки?

Зеленкова решает!

Самое начало получилось довольно нервным, однако россиянки быстро взяли себя в руки и оторвались на три мяча – 5:2. Три из первых пяти голов забила Валерия Кирдяшева. Раскрепоститься команде помогла классная атмосфера на трибунах «Динамо»: группа активных болельщиков била в барабаны, без устали скандировала «Россия! Россия!» и не давала девушкам остановиться.

У россиянок поначалу было немало ошибок при передачах в края, но когда они проходили, шансов у Швейцарии не было. На экваторе первого тайма на табло горели приятные глазу 7:3.

Соперницы не успевали за быстрыми перемещениями подопечных Бодниевой, часто фолили и постоянно играли в меньшинстве. Правда, россиянки этим пользовались неохотно – оторваться больше чем на три-четыре мяча всё никак не получалось. Возможно, это было связано с достаточно активной ротацией. Впрочем, выход Зеленковой сказался положительно: Екатерина в течение пары минут забила два первых гола за сборную России и ассистировала на вход Никитиной. После этого ударного отрезка счёт стал 13:7. До перерыва больше никто отличиться не смог.

Рано расслабились

После перерыва сборная России помчалась вперёд как заведённая. Михайличенко, Сабирова, Фомина – три гола за три минуты. Казалось, это нокдаун для сборной Швейцарии, которая стала регулярно ошибаться в передачах. А россиянки добавляли – впервые в форме сборной на площадку вышла Мурзалиева, и почти сразу забила. А потом и Михайличенко сделала «плюс 10» – 19:9.

И на этом наши девушки как-то расслабились. Понятно, что при крупном счёте трудно сохранять концентрацию, ясно, что нет и должной сыгранности в обороне. Но швейцарки, не предпринимая никаких сверхусилий начали шаг за шагом разницу в счёте сокращать. За десять минут второго тайма они отправили в ворота Лагиной восемь мячей – это больше, чем за весь первый тайм.

Российская атака, наоборот, замолчала. На 11-й минуте тайма девушки забили 22-й гол, а следующего пришлось ждать почти девять минут! За это время Швейцария почти возродила интригу – 22:17.

К счастью, за десять минут до сирены Кирдяшева с семи метров наконец-то расколдовала ворота соперниц, но совершить какой-то рывок уже не вышло. Показалось, что обе команды смирились с результатом: наших устраивала победа, гостей – некрупное поражение. В заключительные десять минут можно отметить разве что Кирдяшеву, забившую два очень красивых мяча.

Итоговый счёт – 26:22. Новая жизнь практически с чистого листа для сборной России по гандболу началась не без шероховатостей, но удачно. Через три дня надо закрепить успех в Литве.