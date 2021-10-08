«Грубейший зевок в истории». Как российский чемпион мира пропустил мат в один ход

Почти 80 лет в матчах с участием чемпионов мира дело не доходило до мата. Но Владимир Крамник умудрился его получить.

15 лет назад в Бонне во время матча абсолютного чемпиона мира по шахматам россиянина Владимира Крамника с лучшей на тот момент в мире компьютерной программой Deep Fritz 10 произошло событие, которое обсуждали больше, чем сам результат противостояния человека с компьютером на самом высоком уровне.

Во второй партии Крамник, игравший чёрными, загнал машину в проигрышную позицию, но в решающий момент сделал ход, который удивил весь мир.

$ 500 000 за участие, $ 1 млн — за победу

Создатели последней на тот момент версии программы Deep Fritz договорились о матче с Владимиром Крамником в самый удобный для этого момент.

Российский гроссмейстер за три месяца до этого в тяжелейшем и скандальном матче обыграл в Элисте болгарина Веселина Топалова, став абсолютным чемпионом мира. Конечно, Крамник мог отказаться от сражения с компьютером. Но ведь ранее он в ранге классического чемпиона уже играл с шахматным монстром и добился ничьей.

Весомым аргументом был и гарантированный гонорар в $ 500 000. А в случае победы Крамник мог заработать $ 1 млн! Но факт в том, что Владимир подошёл к матчу с компьютером не в идеальной форме. С другой стороны, создатели Deep Fritz согласились на требование чемпиона предоставить ему для тренировки именно ту версию программы, с которой и предстоял матч.

И он сыграл с компьютером более 60 блиц-партий только чёрными, одержав победы всего лишь в двух партиях.

«Могу сказать, что во время тренировок было очень много ничьих… Поэтому я понимал, что и в матче будет много ничьих, только если я буду хорошо играть, а при плохой игре с моей стороны ничьих будет мало», — философски замечал Крамник.

«Грубейший зевок в истории»

Абсолютный чемпион в первой партии, которую играл белыми, действовал с позиции силы. Он разыграл каталонское начало, применил редкое продолжение уже на седьмом ходу, лишив Deep Fritz возможности подключить дебютную библиотеку, убедился в своей правоте (на 18-м ходу компьютер не решился разменять слона на коня), получил позиционное преимущество и… в эндшпиле не нашёл сильнейшего продолжения. Партия завершилась ничьей на 47-м ходу после почти полного уничтожения фигур на доске.

Во второй партии Крамник действовал ещё сильнее. Он принял ферзевый гамбит, но применил новинку уже на третьем ходу, однако компьютер сумел свести позицию к хорошо изученной «славянке». Но и Владимир нашёл возможность для контрудара и получил хороший вариант: слон против коня, возможность проходной пешки на ферзевом фланге, сдвоенные пешки в центре у чёрных. Однако гроссмейстер сначала потерял темп, «отложив» на один ход необходимый размен ладей, а в концовке сделал что-то необъяснимое.

У Крамника были шансы на победу, однако он сыграл вариант, который вёл к форсированной ничьей, поскольку белые совершенно логично взяли конём ладью на f8 и угрожали чёрным матом в один ход.

К ничьей вёл ход королём. Но Крамник, долго считавший варианты, почему-то двинул вперёд ферзя. После этого он встал из-за стола, а Матиас Файст, один из разработчиков программы и оператор компьютера в матче, удивлённо смотрел то на доску, то на монитор, проверяя, действительно ли чемпион мира сделал то, во что невозможно было поверить. Убедившись, что позиция верная, Файст поставил Крамнику мат. Для этого ему помощь программы была не нужна.

«Чемпион мира зевнул мат в один ход, имея на часах достаточно времени для того, чтобы выпить чашечку кофе. Это грубейший зевок в истории», – грустно констатировал гроссмейстер Виорел Бологан.

«Поражение объяснить не могу»

«У меня было преимущество. Не знаю, достаточно ли его было для победы, но я играл на победу и играл без риска. В какой-то момент партии я отказался от ничьей. Если бы я не зевнул мат, то ничья была бы абсолютно точно. Однако всё решил один мой неверный ход слоном. Тем не менее своё поражение я объяснить не могу. Чувствовал себя хорошо, играл тоже неплохо: считал варианты. То, что зевнул мат, — у меня впервые в жизни такое произошло», — посетовал российский гроссмейстер после окончания партии.

В итоге Крамник проиграл матч со счётом 2:4. Чемпион мира потерпел поражение и в последней, шестой партии, когда вынужден был играть на победу и рисковал.

Примечателен в этой истории не сам зевок чемпиона мира (такое, хоть и нечасто, но случается), а именно поставленный лучшему шахматисту планеты мат. Ведь обычно гроссмейстеры в проигрышных позициях сдаются, не доводя дело до своеобразного унижения.

До этого зевка Крамника мат в матче с участием чемпиона мира был зафиксирован почти 80 лет назад — в 1929 году, когда Александр Алехин обыграл Ефима Боголюбова.

Кстати, Крамник через 12 лет после того болезненного поражения от Deep Fritz получил ещё один мат. И вновь ходом ферзя на поле h7. Случилось это в партии с поляком Яцеком Томчаком на Олимпиаде в Батуми в 2018-м. Уступавший в рейтинге 165 (!) баллов Томчак отбивался от классных ходов чёрных, имевших лишнюю пешку, но не упустил шанса мгновенно переломить ход борьбы, воспользовавшись оплошностью Крамника. И на 32-м ходу поставил уже экс-чемпиону мира неожиданный мат.