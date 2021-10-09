«Как только увидишь нашего тренера — беги». Российские синхронистки посмеялись у Урганта

Спортсменки сборной России по синхронному плаванию стали гостями нового выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Было много шуток, смеха и интересных историй. Например, девушки рассказали о «демоническом» прозвище Ромашиной и совете «любимому диджею», периодически выключающему и путающему музыку на Олимпийских играх.

И, кстати, знаете, кем бы стала Влада Чигирёва, если бы не синхронное плавание? Космонавтом!

«А где какие-то прорывы?»

«Нас часто спрашивают, по какому принципу мы приглашаем гостей? И обычно мы стараемся оперировать какими-то громкими новостями, для того чтобы позвать того или иного гостя, но в этом случае ничего особенного и не произошло, — иронично начал представление девушек Иван Ургант. — Я бы сказал, рутинные гости».

«Из года в год…» — подхватил Дмитрий Хрусталёв.

«Наши синхронистки выиграли всё золото на Олимпиаде. Ну, и где новости? Они так выигрывают уже шесть Олимпиад подряд. Ну что это такое? Ну, ребят? А где какие-то прорывы? — продолжил шутку Ургант. — Ну давайте буднично поговорим о золоте».

Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина и Влада Чигирёва эффектно, в стиле синхронного плавания, вошли в студию под «Калинку-малинку» от группы «Фрукты».

«Как приятно на вас смотреть, когда на вас намного больше одежды и меньше косметики», — шуткой поприветствовал девушек Иван Ургант.

«Спасибо, что не заставили нас прийти в одинаковой одежде! — смеясь, ответила Пацкевич. — Мы устали везде появляться одинаковыми, и сегодня мы наконец-то индивидуальны».

«Демоническая» Ромашина

На первый вопрос Ивана Урганта о выходе синхронисток к бассейну ответила Мария Шурочкина. Она рассказала, что именно выход создаёт впечатление: «Как мы выходим, такое впечатление и производим. Люди часто спрашивают, почему мы так странно выходим, а это — отличительная черта спорта».

Влада Чигирёва дополнила, что выход судьями не оценивается, но, несмотря на это, синхронистки начинают тренировать его задолго до соревнований. Например, над сложным выходом на произвольную программу с перестроениями, который зрители увидели на Олимпиаде, девушки думали несколько месяцев.

Иван поинтересовался у Светланы Ромашиной, даёт ли ей титул семикратной олимпийской чемпионки «преимущества внутри коллектива».

«Мне кажется, никаких преимуществ нет. Только порой они называют меня демонической».

На вопрос, почему девушки так необычно называют Светлану, Александра Пацкевич смеясь ответила: «Вы поближе её узнайте».

«Вы имеете в виду, что без потусторонних сил семь золотых олимпийских медалей не выиграть?» — поинтересовался Иван Ургант.

«Да, в том числе», — ответила Александра.

Мария Шурочкина рассказала, что в команде у каждой из девушек есть своё поле ответственности.

Например, сама Мария отвечает за лёгкость и юмор. А Александра Пацкевич — за креатив, съёмку видео и TikTok.

«Как только увидишь нашего тренера — беги»

Девушки ответили на вопрос о постоянных инцидентах с выключающейся музыкой во время выступлений российской команды.

Светлана Колесниченко рассказала о последнем случае, произошедшем на Играх в Токио: «Мы не дрогнули, мы сидели как сидели. Потому что если бы мы начали что-то делать, а играла другая музыка, то мы должны бы были сделать что-то под неё. Когда включилась не та музыка и продолжала играть, на нас все смотрели и думали: «А что они сидят-то? Должны были уже прыгнуть, штраф пошёл», а мы сидим. Потом диджей… наш любимый, — улыбнулась Светлана, — понял…».

Почему любимый? Оказывается, это тот самый диджей, который работал на Олимпиаде-2004 в Афинах, когда во время групповых соревнований на выступлении сборной России музыка выключалась дважды!

«Мы его ни в коем случае не обвиняем», — продолжила Колесниченко.

Светлана Ромашина подтвердила, что с этим диджеем девушки знакомы лично, общаются с ним на всех соревнованиях и переписываются.

После случившегося в Токио он несколько раз извинился перед российскими синхронистками, писал сообщения, на что Светлана вежливо ответила, что никакого зла они на него не держат, но в переписке добавила: «Как только увидишь нашего тренера — беги!»

Две потери зажима для носа на Олимпиаде

А с Александрой Пацкевич на Олимпиаде в Токио произошла ещё одна ситуация, которую можно назвать страшным сном каждой синхронистки — во время технической программы она дважды потеряла зажим для носа!

Первый сбили в середине программы. Как опытный спортсмен Александра не растерялась и достала запасной, который находился под купальником. Пацкевич продолжала выступление и выбирала момент, когда сможет его надеть. А это не самая лёгкая задача, в такой ситуации синхронистке необходимо выбрать мгновение, когда движение руки к носу будет незаметным.

Когда такой момент настал, коварный зажим просто выпал из рук Пацкевич и ей пришлось делать технический элемент под водой без него. К счастью, у Александры была ещё одна попытка достать зажим, и на этот раз надеть его ей всё-таки удалось. «Хорошо, что в этот раз я взяла их два, потому что обычно я беру один», — поделилась переживаниями Пацкевич.

Чигирёва мечтала о космосе

Влада Чигирёва рассказала, что подавала заявку на полет в космос, однако её заявку не рассмотрели. Для участия ей нужно было снять видео — прочитать письмо Татьяны к Онегину. Дополнительно Влада сделала кадры под водой, «чтоб показать, что могу задерживать дыхание и находиться в невесомости».

Оказывается, Влада с самого детства мечтала стать космонавтом. Её отчим работал на Байконуре, а когда ей было около девяти лет, вместе с мамой она впервые побывала в Звёздном городке и увидела космические корабли.

Тогда она сказала маме, что хочет быть космонавтом. На что та ответила: «Мы сейчас составляем новое соло, пойдём в воду», — смеясь, рассказала Влада.

Кого увидим в Париже?

На вопрос о том, кого мы увидим на следующей Олимпиаде, Ромашина ответила, что в Париже «увидим Свету (Колесниченко), возможно, Владу (Чигирёву) с Машей (Шурочкиной)». В ответ на это Шурочкина сделала шуточный жест «сыта по горло».

«Я ещё не объявляла о завершении своей спортивной карьеры, — рассказала Ромашина, — и буквально на днях главный тренер сборной команды Татьяна Покровская сказала мне: «Может быть, годик передохнёшь и вернёшься в Париж?»