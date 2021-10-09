Российские гандболистки разгромили сборную Литвы. И немного пожалели соперниц

Сборная России провела заключительный официальный матч перед декабрьским чемпионатом мира. В матче отбора к Евро-2022 команда Людмилы Бодниевой разгромила в гостях сборную Литвы с преимуществом в 14 мячей. Могли и на два десятка мячей оторваться, но немного пожалели соперниц.

В общем, в исходе этого матча никто и не сомневался. Любой состав сборной России сильнее любого состава сборной Литвы априори. Таковы нынешние реалии. Так что матч с литовками превратился для российской команды в отработку взаимодействий. Ведь сборная России в своём нынешнем составе и после назначения главным тренером Людмилы Бодниевой проводила всего лишь вторую игру.

Конечно, у наставницы нашей сборной наверняка найдётся, что сказать команде по итогам микроцикла из двух матчей – со Швейцарией и с Литвой. Но со стороны матч в Клайпеде наша команда провела здорово. Было заметно, как россиянки старались действовать максимально быстро и активно. В позиционных атаках мяч у сборной России перемещался со скоростью, за которой соперницы из команды Литвы просто не успевали. Они даже правила не успевали нарушать, как следовал бросок.

Из 21 броска в первом тайме сборная России реализовала 17. И к вратарям сложно претензии предъявить. Просто наши девушки бросали очень разнообразно. Что касается защиты, то наши девушки выдвигались достаточно далеко от шестиметровой зоны, встречая соперниц. Литовки порой просто не знали, как преодолеть эту стену. Ну и играли россиянки порой довольно жёстко. Четыре семиметровых только за 30 минут красноречиво говорят о том, что ни о каком тренировочном матче речь не шла. Как и практически полное отсутствие собственных ошибок – концентрация была полной.

На перерыв команды ушли с преимуществом в 7 мячей в пользу сборной России. А во втором тайме сборная России ожидаемо использовала всех заявленных игроков, стала действовать ещё быстрее в атаке, что привело к увеличению количества ошибок, и не так плотно в обороне. Если в первом тайме россиянки не реализовали только четыре броска, то во втором – в два раза больше. Наверное, наши девушки легко могли выиграть с преимуществом в 20 и более мячей, но ограничились «+14» — 35:21. Кажется, немного пожалели соперниц.

Две игры – две победы. И следующие матчи отбора на Евро-2022, куда сборная России попадёт со 100-процентной гарантией, состоятся в марте. Соперником нашей команды будет сборная Польши, которая намного сильнее и Швейцарии, и тем более Литвы. Но до вояжа на Балканы на финальный турнир чемпионата Европы ещё больше года.

Теперь сборная России соберётся вместе на подготовку к чемпионату мира. И как минимум половина нынешнего состава вполне может претендовать на включение в итоговую заявку.