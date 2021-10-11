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В Болгарии назвали судейство художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 объективным – ответ Ирине Винер-Усмановой

«Уважение судьям!» В Болгарии прямо ответили на претензии Винер о «незаслуженном золоте»
Андрей Шитихин
В Болгарии прямо ответили на претензии Винер
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Илиана Раева встала на защиту своих спортсменок, победивших Россию. И, кажется, она права.

Слова президента Федерации художественной гимнастики Болгарии Илианы Раевой, оценившей судейство на Олимпиаде в Токио, вновь всколыхнули чуть поутихшие было эмоции. В столице Японии наши «групповички» сенсационно проиграли болгаркам 1,370 балла, и Раева прямо заявила, что это было ожидаемо, так как именно сборная Болгарии считалась главным фаворитом. Своей коллеге ответила Ирина Винер-Усманова. Но не так, как Артуру Далалояну.

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«После непрекращающихся обвинений по поводу судейства Олимпийских игр 2020 года в Токио со стороны России и «незаслуженной» золотой медали Болгарии в групповых упражнениях я впервые публично выскажу своё мнение по этой теме. Болгарские групповые упражнения, без сомнения, были лучшими на Олимпийских играх в Токио!

…В этом нет ничего неестественного. Эта фантастическая команда с её потрясающим тренером завоевала самую большую награду в спорте: олимпийскую золотую медаль! …Мы уважаем своих соперников и считаем, что заслуживаем их уважения. … Уважение судьям», — написала Раева на своей странице в «Фейсбуке».

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И что здесь не так? Совершенно естественно, что глава болгарской художественной гимнастики встала на сторону своих спортсменок. Было бы странно, если бы Раева заявила, что команда её страны победила незаслуженно, а золото должно было достаться сборной России.

И, кажется, Раева не слукавила. Сборная Болгарии на Олимпиаде выглядела очень здорово. Как минимум не хуже россиянок. И если уж вспоминать, то на предыдущих Играх у нашей сборной были грубые ошибки с потерями предметов, на которые судьи закрывали глаза.

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В Токио всё было близко, всё было в невероятной борьбе. Просто мы все привыкли, что всегда в этой борьбе побеждают наши, и думали, что так будет всегда. Но ведь другие тоже работают и мечтают о победах не меньше. Раева сказала ровно то, что считала нужным, признавшись при этом, что слишком долго держала эти слова внутри и не комментировала ситуацию. А самое главное из её слов – соперников нужно уважать.

Ирина Винер-Усманова ответила своей коллеге. К счастью, не так, как Артуру Далалояну.

«Каждая страна имеет своё мнение», — цитирует Ирину Александровну «Спорт-Экспресс».

Действительно, каждый останется при своём мнении. Которое не изменят уже ни протесты, ни иные возможные действия.

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