Президент России, вероятно, воспользуется лазейкой в решении Спортивного арбитражного суда. И тогда всё будет по правилам!

Путин хочет ехать на Олимпиаду в Китай вопреки решению суда. Санкции его вообще не пугают?

О том, что на Олимпиаде в Пекине Россия из-за санкций ВАДА будет выступать под нейтральным флагом, уже давно известно всем. Равно как и о том, что на территории России до декабря 2022 года нельзя проводить международные турниры, за исключением уже согласованных.

Есть в списке санкций и ещё один важный пункт, который обычно забывают: высшему руководству России, в том числе президенту, запрещено посещать крупные международные состязания. Однако в сентябре Владимир Путин охотно принял предложение главы КНР Си Цзиньпина приехать на Игры в Пекине. Неужели санкции его вообще не пугают?

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Наказание для чиновников

Принятие предложения китайского лидера – не просто вежливость в целях сохранения дипломатических отношений с союзником. Путин действительно может спокойно посетить Олимпиаду в Пекине, даже несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда.

Почему? Давайте разбираться.

В декабре 2020-го CAS постановил, что президент России, премьер-министр, министры, депутаты, сенаторы и другие высшие чиновники не могут на время двухлетней дисквалификации страны посещать крупные международные турниры вроде Олимпийских игр, чемпионатов мира и чемпионатов Европы. Кроме того, российским чиновникам было запрещено занимать руководящие должности в международных федерациях.

Так CAS стремился показать, что по заслугам за допинговую систему в России получают все, в том числе и главные организаторы, по мнению судей, этого беспорядка – чиновники.

Решение руководству страны не понравилось, но поделать с этим оно ничего не могло: «Мы относимся к этому решению негативно. Но вместе с тем уже было отмечено нашими спортивными руководителями, – главное, что спортсмены получают право участвовать в международных соревнованиях», – объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».

Исключений нет!

Сперва показалось, что какого-то особого дискомфорта этот пункт санкций не вызовет. Визиты чиновников на международные турниры действительно особой роли не играют, чего не скажешь об их возможности занимать руководящие посты в международных организациях.

В марте 2021 года трёхкратному олимпийскому чемпиону Владиславу Третьяку пришлось покинуть совет Международной федерации хоккея (ИИХФ), членом которого он являлся с 2012 года. Главная причина в том, что Третьяк – депутат, а значит, попадает под санкции.

Владислав Третьяк и Владимир Путин Фото: РИА Новости

«В ИИХФ многие убеждены, что вердикт ВАДА и CAS неправильный. Но он не оспаривается. Члены Совета ИИХФ даже писали письма в ВАДА в мою поддержку. Но международное антидопинговое агентство заявило, что исключений не сделает никому», – с грустью заметил Третьяк.

Третьяк подчеркнул – ВАДА не делает исключений никому. Почему же тогда Путину можно?

Пригласили? Поезжай!

Дело в том, что даже в таком строгом и бескомпромиссном запрете Спортивного арбитражного суда есть лазейка. Если страна-организатор турнира официально пригласила президента на соревнования, то он может абсолютно беспрепятственно на них приехать. Причём это касается не только главы государства, но и вообще любого чиновника из России.

А раз сам Си Цзиньпин официально предложил Владимиру Путину посетить Игры в Пекине – то всё чисто и законно. Кстати, НОК Японии тоже приглашал Путина на Олимпиаду, чтобы посмотреть любимое сердцу президента дзюдо. Но глава России сам на Игры не поехал.

Однако в Китай Путин, вероятнее всего, приедет, ведь страны связывают хорошие отношения. Да и Сергей Лавров отметил позитивное отношение президента к приглашению из Китая.

«Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года, и, конечно, мы рассчитываем, что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества», – рассказал министр иностранных дел в сентябре.

Но российского флага на Олимпиаде не будет. Разве что президент принесёт его с собой.