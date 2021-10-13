Первый миллион получил Тигран Петросян. До этого победители матча за титул чемпиона мира могли позволить себе разве что «Волгу».

«Нужно с них брать, и как можно больше!» Сколько зарабатывали шахматисты в СССР

Призовой фонд предстоящего матча за звание чемпиона мира по шахматам между обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим составит 2 млн евро. Наш гроссмейстер в случае любого исхода неплохо заработает.

Интересно, что даже в Советском Союзе гроссмейстеры получали очень хорошие деньги. Но не всегда. Нашим шахматистам помогли американцы, приехавшие в Москву в 1955-м.

Байка про американцев. Или быль?

Гроссмейстер Марк Тайманов был лучшим музыкантом среди шахматистов и лучшим шахматистом среди музыкантов. А ещё запомнился тем, что проиграл претендентский матч Роберту Фишеру со счётом 0:6, после чего партийные боссы наложили запрет на его участие в международных турнирах.

А ещё в 1955-м он помог всем советским шахматистам улучшить своё благосостояние. Во всяком случае, Тайманов в разных интервью повторял одну историю, которая выглядит, как байка. Но похожа на быль.

В том году в Москву на товарищеский матч со сборной СССР приехала сборная США во главе с сильным гроссмейстером Самуэлем Решевским. Несмотря на разгромное поражение американцев, Решевский в своём микро-матче обыграл чемпиона мира Михаила Ботвинника. Сборную США тогда встречали по высшему разряду, партии проходили в Колонном зале Дома Союзов, а организаторы исполняли почти любое пожелание гостей.

Новость по теме Тайманов: Хрущёв разрешил получать деньги за границей

Новое руководство СССР во главе с первым секретарём ЦК КПСС Никитой Хрущёвым даже сфотографировалось с американскими шахматистами. Во время торжественного приёма после завершения матча Хрущёв обратился к Тайманову с вопросом о том, получают ли советские гроссмейстеры деньги за результаты в заграничных турнирах. И произошёл короткий диалог.

– Что вы, Никита Сергеевич, мы представляем нашу страну, достижения советского строя – всё это бескорыстно.

– А когда играете дома?

– А с чего бы мы жили?

– Слушай, а ведь это неправильно! У капиталистов, у которых денег куры не клюют, вы ничего не берёте, а у нас, не слишком-то богатых, берёте. Нужно с них брать, и как можно больше!

После этого советским шахматистам разрешили брать гонорары в иностранной валюте.

Возможно, разговор был и несколько иным, но шахматисты после этого действительно получили особые условия. Хотя часть заработанных денег обязаны были сдать в Спорткомитет.

Дорога к миллионам

До Хрущёва советские шахматисты жили достаточно скромно, хотя власти их тоже не обижали. В 1948-м в матч-турнире, который должен был определить нового чемпиона мира ввиду смерти Александра Алехина, победил Ботвинник. Советский шахматный король получил от Иосифа Сталина в подарок автомобиль «Победа» и 250 литров топлива за государственный счёт в месяц. Ну и несколько тысяч рублей в качестве денежного приза, тогда как тот же Решевский получил в долларах сумму, значительно превышавшую гонорар победителя.

В дальнейшем за победу в матче за звание чемпиона мира в СССР была установлена такса – 5000 рублей. Но гроссмейстеры могли зарабатывать гораздо больше в международных турнирах, хотя и сдавали обязательную таксу в Спорткомитет. Стоит отметить и то, что федерация шахмат СССР рассылала «рекомендации» организаторам иностранных турниров, в которых обозначала желательные выплаты для советских гроссмейстеров. И они были, скорее, занижены.

Впрочем, и пять тысяч – деньги очень хорошие. За эту сумму можно было приобрести дорогую «Волгу» или два «Москвича». Машины тогда ещё стоили чуть ли не целое состояние.

Впрочем, чемпионы получали и всевозможные подарки, которые подсчёту не поддаются. Были и квартиры, и машины, и всевозможные льготы. Определённо больше чем на пять тысяч.

О миллионах долларов в качестве призовых на турнирах и чемпионских матчах речь не шла. Даже в поединке между Робертом Фишером и Борисом Спасским призовой фонд составлял «всего» 250 тысяч долларов, причём он был увеличен вдвое из-за выходок американца, не спешившего прилетать в Рейкьявик. Впрочем, было и одно исключение. Но неофициальное. И не в долларах.

В 1963 году после победы в чемпионской битве с Ботвинником новый король шахмат Тигран Петросян в Ереване получил миллион рублей, собранных армянами со всего мира. На тот момент это просто колоссальная сумма, учитывая, что средняя зарплата в Советском Союзе на тот момент составляла 135 рублей. Это как если бы в 2021 году чемпиону собрали 400 млн рублей.

Однако именно после «Матча века» «стоимость» шахмат в мире резко выросла. Кстати, Спасский, получив свою часть гонорара, отказался сдавать в Спорткомитет какую-бы то ни было часть заработанных денег, открыв счёт в швейцарском банке. Экс-чемпион мира на несколько лет стал невыездным. Пока сам Леонид Брежнев этот запрет не снял.

Фишер и Карпов в 1975-м могли бы сыграть в матче с призовым фондом в 5 млн долларов, но он не состоялся. В дальнейшем шахматный счёт пошёл на миллионы.