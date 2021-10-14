Знаменосец сборной на Олимпиаде похитил и забил человека до смерти. Дикая история из Индии

Великий чемпион и хороший человек – не синонимы. Порой выдающиеся спортсмены не просто не являются примерами для подражания, а становятся жестокими преступниками.

Двукратный призёр Игр борец Сушил Кумар похитил человека и избил его до смерти, а потом месяц скрывался от полиции. И этот человек был знаменосцем своей страны на Олимпиаде-2012!

Бандитские разборки

Кумар – бронзовый призёр Олимпиады-2008 в Пекине по вольной борьбе в весовой категории до 66 кг. А на Олимпийских играх – 2012 в Лондоне он добыл серебряную награду и был знаменосцем сборной Индии. Однако сейчас все его спортивные заслуги ушли на второй план.

На одном из стадионов Индии произошла потасовка между спортсменами-борцами, в результате которой погиб 23-летний чемпион по борьбе среди юниоров Сагар Дханкар. Сообщается, что он умер из-за черепно-мозговой травмы, полученной в результате удара тупым предметом.

Предыстория конфликта вообще больше похожа на сценарий фильма о гангстерах.

По одной из версий, конфликт между борцами возник из-за квартиры жены Кумара, которую арендовал молодой Сагар Дханкар. Пока Сагар проживал в этой квартире, его гостями регулярно становились люди с плохой репутацией, что не нравилось известному спортсмену.

Отношения между борцами становились всё более напряжёнными, и тогда в конфликт вмешались друзья Сагара, среди которых был племянник известного в Дели мафиози. Кумара унизили и заставили пойти на уступки, и олимпийский призёр затаил обиду.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Герой Олимпиады в бегах

Вместе со своими товарищами Кумар похитил и Сагара, и его друга. После чего их привезли на территорию одного из стадионов Дели, где избивали более получаса. Когда члены «банды» Кумара поняли, что вскоре приедет полиция, они бросили Сагара в полуподвальном помещении стадиона и сбежали. Избитого доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

По версии другого индийского издания, драка на стадионе была связана с желанием 38-летнего Сушила Кумара «напомнить о своём превосходстве над молодыми борцами».

После случившегося Сушил Кумар почти месяц находился в бегах, а полиция Дели объявила о награде в 100 000 индийских рупий ($ 1,4 тыс.) за любую информацию о бывшем спортсмене.

Достоверно неизвестно, получит ли кто-то это вознаграждение, но Кумара арестовали. И совсем недавно суд отклонил его запрос на освобождение под залог. Учитывая, что это не первая подобная история – в 2018-м Кумара уже подозревали в участии в потасовке на отборочных соревнованиях в Индии – ему светит серьёзный срок. Статус звезды спорта его уже не спасёт.