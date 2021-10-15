Что надо знать о ЧМ по художественной гимнастике — 2021: расписание, состав сборной России

После грандиозных и скандальных битв за золото на Олимпиаде-2020 большая художественная гимнастика наконец-то возвращается на экраны. В конце октября в Японии пройдёт 38-й чемпионат мира, в рамках которого российские девушки постараются взять реванш за неудачи на Играх.

Разбираемся, что надо знать о чемпионате мира по художественной гимнастике: какие медали будут разыграны, кто выступит в составе сборной России, где посмотреть прямые трансляции турнира.

Фото: РИА Новости

Когда начнётся чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021

Чемпионат мира в 2021 году пройдёт в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

В отличие от Олимпийских игр, в программу чемпионата мира включены не только командное и индивидуальное многоборье, но и упражнения с отдельными предметами.

Всего на чемпионате мира — 2021 будет разыграно девять комплектов медалей: в индивидуальном многоборье и четырёх отдельных видах, в групповом многоборье и двух групповых упражнениях. Ещё один комплект будет вручён победителям и призёрам командного первенства.

Из-за переносов соревнований, связанных с пандемией COVID-19, впервые за долгое время Олимпийские игры и чемпионат мира пройдут в один календарный год.

Сообщается, что организаторы чемпионата мира по художественной гимнастике приняли решение о допуске болельщиков на трибуны во время проведения соревнований.

Расписание выступлений на ЧМ-2021

Группы выступят в упражнениях с пятью мячами и тремя обручами, а также с четырьмя булавами. Отдельно пройдёт командное многоборье. Индивидуальные медали будут разыграны в упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами, а также в индивидуальном многоборье.

Выступления гимнасток в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч».

Чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021. Китакюсю, Япония



Предварительное расписание соревнований:



27 октября



04:00. Индивидуальные упражнения. Обруч. Мяч. Квалификация



13:15. Индивидуальные упражнения. Обруч. Финал



14:00. Индивидуальные упражнения. Мяч. Финал



28 октября



04:00. Индивидуальные упражнения. Булавы. Лента. Квалификация



13:15. Индивидуальные упражнения. Булавы. Финал



14:00. Индивидуальные упражнения. Лента. Финал



29 октября



10:50. Групповые упражнения. Многоборье. 5 мячей. 3 обруча + 4 булавы. Финал



12:45. Групповые упражнения. Многоборье. 5 мячей. 3 обруча + 4 булавы. Финал



30 октября



08:30. Индивидуальные упражнения. Многоборье. Финал



31 октября



11:30. Групповые упражнения. 5 мячей. Финал



12:20. Групповые упражнения. 3 обруча + 4 булавы. Финал

Фото: РИА Новости

Состав сборной России по художественной гимнастике

Ожидается, что на чемпионате мира в Китакюсю в групповых упражнениях свои страны представят 19 команд. В индивидуальных упражнениях выступят 70 гимнасток.

В индивидуальных упражнениях Россию представят Дина и Арина Аверины. В Японии Дина Аверина поборется за звание первой в истории художественной гимнастики четырёхкратной абсолютной чемпионки мира. Сейчас на счету сестёр Авериных 17 золотых медалей чемпионатов мира.

Стоит отметить, что олимпийская чемпионка Токио-2020 Линой Ашрам, как и вся сборная команда Израиля, не примет участия в чемпионате мира. В отличие от Ашрам, олимпийские чемпионки в групповых упражнениях из Болгарии на чемпионате мира в японском Китакюсю выступят.

А Россию в групповых упражнениях представят олимпийские чемпионки 2016 года Анастасия Близнюк и Мария Толкачёва, серебряные призёры Олимпиады-2020 в Токио Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко. А также новички: 18-летняя Полина Орлова и 16-летняя Ольга Карасёва.