Что надо знать о ЧМ по художественной гимнастике — 2021: расписание, состав сборной России

После грандиозных и скандальных битв за золото на Олимпиаде-2020 большая художественная гимнастика наконец-то возвращается на экраны. В конце октября в Японии пройдёт 38-й чемпионат мира, в рамках которого российские девушки постараются взять реванш за неудачи на Играх.
Разбираемся, что надо знать о чемпионате мира по художественной гимнастике: какие медали будут разыграны, кто выступит в составе сборной России, где посмотреть прямые трансляции турнира.
Фото: РИА Новости
Когда начнётся чемпионат мира по художественной гимнастике — 2021
Чемпионат мира в 2021 году пройдёт в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.
В отличие от Олимпийских игр, в программу чемпионата мира включены не только командное и индивидуальное многоборье, но и упражнения с отдельными предметами.
Всего на чемпионате мира — 2021 будет разыграно девять комплектов медалей: в индивидуальном многоборье и четырёх отдельных видах, в групповом многоборье и двух групповых упражнениях. Ещё один комплект будет вручён победителям и призёрам командного первенства.
Из-за переносов соревнований, связанных с пандемией COVID-19, впервые за долгое время Олимпийские игры и чемпионат мира пройдут в один календарный год.
Сообщается, что организаторы чемпионата мира по художественной гимнастике приняли решение о допуске болельщиков на трибуны во время проведения соревнований.
Расписание выступлений на ЧМ-2021
Группы выступят в упражнениях с пятью мячами и тремя обручами, а также с четырьмя булавами. Отдельно пройдёт командное многоборье. Индивидуальные медали будут разыграны в упражнениях с обручем, мячом, лентой и булавами, а также в индивидуальном многоборье.
Выступления гимнасток в прямом эфире покажут телеканалы холдинга «Матч».
Предварительное расписание соревнований:
27 октября
04:00. Индивидуальные упражнения. Обруч. Мяч. Квалификация
13:15. Индивидуальные упражнения. Обруч. Финал
14:00. Индивидуальные упражнения. Мяч. Финал
28 октября
04:00. Индивидуальные упражнения. Булавы. Лента. Квалификация
13:15. Индивидуальные упражнения. Булавы. Финал
14:00. Индивидуальные упражнения. Лента. Финал
29 октября
10:50. Групповые упражнения. Многоборье. 5 мячей. 3 обруча + 4 булавы. Финал
12:45. Групповые упражнения. Многоборье. 5 мячей. 3 обруча + 4 булавы. Финал
30 октября
08:30. Индивидуальные упражнения. Многоборье. Финал
31 октября
11:30. Групповые упражнения. 5 мячей. Финал
12:20. Групповые упражнения. 3 обруча + 4 булавы. Финал
Фото: РИА Новости
Состав сборной России по художественной гимнастике
Ожидается, что на чемпионате мира в Китакюсю в групповых упражнениях свои страны представят 19 команд. В индивидуальных упражнениях выступят 70 гимнасток.
В индивидуальных упражнениях Россию представят Дина и Арина Аверины. В Японии Дина Аверина поборется за звание первой в истории художественной гимнастики четырёхкратной абсолютной чемпионки мира. Сейчас на счету сестёр Авериных 17 золотых медалей чемпионатов мира.
Стоит отметить, что олимпийская чемпионка Токио-2020 Линой Ашрам, как и вся сборная команда Израиля, не примет участия в чемпионате мира. В отличие от Ашрам, олимпийские чемпионки в групповых упражнениях из Болгарии на чемпионате мира в японском Китакюсю выступят.
А Россию в групповых упражнениях представят олимпийские чемпионки 2016 года Анастасия Близнюк и Мария Толкачёва, серебряные призёры Олимпиады-2020 в Токио Ангелина Шкатова и Алиса Тищенко. А также новички: 18-летняя Полина Орлова и 16-летняя Ольга Карасёва.
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