Симона Байлз не помешает. Почему россиянка Мельникова – главный фаворит чемпионата мира

Олимпийской чемпионке Токио-2020 по силам взобраться на первое место. А потом можно и отдыхать.

В японском Китакюсю стартовал 50-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. Турнир постолимпийский, состав участников по сравнению с Токио далеко не такой звёздный, но это шанс для молодых застолбить за собой место на следующую Олимпиаду.

Впрочем, некоторые именитые спортсмены на ЧМ-2021 приехали. Среди них – российская олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Золото чемпионатов мира ей прежде не доставалось, но сейчас у неё есть превосходный шанс взобраться на первое место.

Дуэль Мельниковой и Байлз не состоится

Турнир в Китакюсю – прекрасный шанс для россиянки Ангелины Мельниковой стать абсолютной чемпионкой мира. Всего два месяца назад в Токио она билась за победу в личном многоборье с американкой Сунисой Ли и бразильянкой Ребеккой Андраде, но уступила десятые доли балла, оставшись третьей.

Мельникова – главная претендентка на победу в многоборье. Она сражалась бы за первое место при любом составе участниц, но сборная США отправила в Японию второй состав, так как вся основа принимает участие в туре Симоны Байлз. Главная звезда мировой гимнастики Ангелине не помешает. Андраде приехала в Китакюсю, но решила не участвовать в многоборье. Очень сильная бельгийка Нина Дерваль объявила о пропуске чемпионата мира, как и вся её команда.

«Я изначально решила, что в нынешнем году буду выступать на всех соревнованиях, а в следующем, вероятно, отдыхать», – призналась Мельникова в интервью сайту МОК.

Уйти на отдых в статусе абсолютной чемпионки мира было бы очень круто!

Кто ещё будет выступать от сборной России в многоборье? Дебютантка чемпионатов мира Мария Минаева – точно, олимпийская чемпионка Токио в команде Владислава Уразова – возможно. Планировалось, что Владислава выступит только на отдельных снарядах, но уже в Китакюсю она тренировала всё. Кроме трёх уже названных спортсменок, в состав сборной России вошла ещё одна дебютантка – Яна Ворона.

Сборная России – без «золотых» гимнастов

В составе мужской сборной России нет ни одного олимпийского чемпиона и призёра Игр в Токио. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин пропускают турнир.

Тренерский штаб нашей команды объявил состав на чемпионат мира ещё в начале сентября, а затем последовали две замены. Удивительно, но первоначальный вариант состава оказался правильным.

18-летний Мухаммаджон Якубов, который готовил к Китакюсю вольные упражнения и опорный прыжок, на тренировке получил травму голеностопа и был заменён на Дмитрия Ланкина. Но тот во время подготовки порвал ахилл и перенёс операцию. В результате Якубов был возвращён в состав, так как отделался лишь ушибом, серьёзных повреждений обследование не выявило.

Кроме него в Японию прилетели чемпионы мира – 2019 в команде Владислав Поляшов и Иван Стретович, чемпион Европы Никита Игнатьев, а также дебютанты сборной Сергей Найдин и Григорий Климентьев.

Мощный состав выставили на домашний турнир японцы – олимпийский чемпион Токио в многоборье Дайки Хасимото и легенда спортивной гимнастики Кохеи Утимура попробуют порадовать болельщиков. Да, на Олимпиаде трибуны были пустыми, а в Китакюсю пустят болельщиков, что, конечно, будет на руку хозяевам соревнований.

Как обычно, сильны китайцы, будет много титулованных участников из других стран.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике – 2021. Китакюсю, Япония



Расписание финалов



21 октября, четверг

12:00. Женщины, многоборье



22 октября, пятница

12:00. Мужчины, многоборье



23 октября, суббота

10:10. Мужчины, вольные упражнения

10:45. Женщины, опорный прыжок

11:50. Мужчины, конь

12:25. Женщины, брусья

13:00. Мужчины, кольца



24 октября, воскресенье

10:25. Мужчины, опорный прыжок

11:00. Женщины, бревно

12:00. Мужчины, брусья

12:35. Женщины, вольные упражнения

13:10. Мужчины, перекладина



Трансляция соревнований будет доступна на официальном Youtube-канале FIG и на телеканалах холдинга «Матч»

12 комплектов наград. Сколько будут российскими?

На чемпионате мира участники разыграют 12 комплектов наград – на два меньше, чем на Олимпиаде. Почему? Потому что на постолимпийских турнирах не разыгрываются награды в командном многоборье – как раз те, где Россия завоевала два ярких золота. Будут только личные медали. Только собственная подготовка. И каждый сам за себя.

На какие награды будет претендовать сборная России?

Конечно, сначала нужно пройти квалификационный отбор, но какие-то предварительные расклады можно сделать уже сейчас.

Мельникова и Уразова (если она пойдёт на все снаряды) однозначно будут бороться за победу в многоборье. У мужчин шансов на топ-3 многоборья, к сожалению, мало. Но это лишь прогноз, и очень бы хотелось от наших парней сенсаций.

На отдельных снарядах шансы есть всегда и у всех. Именно отдельные виды всегда преподносят сюрпризы и открывают новые имена. Почему бы этому не случиться и в Японии? Если судить по предыдущим турнирам, включая национальные, наши девушки будут претендовать на награды во всех видах. У парней любая медаль будет успехом.