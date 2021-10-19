«Я вам запрещаю её тренировать». Забытая любимица Винер, так и не ставшая чемпионкой

Когда мы слышим фразу «любимица Винер», то в первую очередь вспоминаем Алину Кабаеву и Евгению Канаеву. Обе спортсменки пользовались особым расположением главного тренера сборной и стали чемпионками. Но была у Ирины Александровны и ещё одна любимица.

Любимица, чемпионкой не ставшая, а потому болельщиками уже забытая.

Юлии Синицыной из-за природного таланта и предполагаемого звёздного будущего прощали многое. Однако пять лет назад Синицына пропала из сборной. Что же случилось с яркой гимнасткой, которую боготворила Винер? Неужели любовь тренера её и погубила?

«Я вам запрещаю её тренировать»

В гимнастику Юлия Синицына попала случайно. Как признавалась спортсменка, она всегда мечтала стать балериной. В четыре года Синицына вместе с мамой увидела на улице девочек-гимнасток, пошла вслед за ними в зал и в тот же день прошла отбор в спортивную школу.

Практически сразу Ирина Винер-Усманова заметила девочку и взяла её под свой патронаж, удивившись пластичности и артистичности юной гимнастки.

«Она увидела меня на занятиях, как я двигаюсь, танцую, и сказала, что я – чудо, ребенок-индиго», – рассказывала Синицына в интервью «StarHit».

В подготовке Синицыной Винер отошла от своих привычных методов: жёстких тренировок и нагрузок. «Девочке-индиго» была предоставлена полная свобода действий: она могла заниматься в своё удовольствие и наслаждаться процессом. Всё, что делали тренеры – оттачивали природное мастерство спортсменки.

«Помню, когда я была ещё маленькой, мне было пять лет, тренировалась у нас в зале, что-то не получалось и очень сильно заплакала, – вспоминала Юлия. – На занятия пришла Ирина Александровна и поинтересовалась, почему ребенок плачет. Я с ней сразу поделилась тем, что меня не устраивает. И она сказала: «Я вам запрещаю её тренировать и нагружать, иначе вы мне загубите талант – она должна просто ходить в зал и получать удовольствие от занятий». Она посадила меня к себе на колени, мы начали с ней вместе тренировать Алину Кабаеву – я делала замечания, которые мне казались верными».

Гимнастка рассказывала, что Винер оказывала ей особую поддержку, помогала и наставляла, особенно когда она начала учиться экстерном и переехала на базу в Новогорске.

Синицына – новая Кабаева?

С возрастом, конечно, интенсивность тренировок возрастала, а требования, предъявляемые к спортсменке, становились более серьёзными. Синицыну стали готовить к крупным стартам. Но от главного правила – невмешательства в подготовку юного дарования – Винер не отходила, поэтому Юлии лишь помогали оттачивать имеющиеся навыки и разучивать новые элементы.

В 2010 году в возрасте 12 лет Синицына попала в юниорскую сборную России. Через год Юлия стала серебряным призером первенства России среди юниоров, а через два – победительницей турнира. Причем оба раза Синицына обходила Яну Кудрявцеву, занимавшую третье место.

После этого «девочка-индиго» выступила ещё на нескольких международных турнирах, в том числе на юниорской серии Гран-при. Триумфом Синицыной завершился чемпионат Европы среди юниоров, где гимнастка завоевала два золота: в команде и в упражнениях с булавами.

Карьера юной спортсменки шла в гору. Любимой ученице Винер-Усмановой прочили блестящее будущее, равняли с Алиной Кабаевой, которая была кумиром гимнасток по всему миру. Однако победа на первенстве Европы так и осталось для Синициной главной в карьере.

«Бог ей дал всё, а с весом надо бороться»

После первых серьёзных побед стали проявляться проблемы. Причём они были вызваны как раз особо мягким отношением к спортсменке. Юлию стала подводить техника, а получать высокие оценки за счёт одного только природного артистизма становилось всё сложнее.

Ещё хуже было то, что спортсменка стала поправляться. Если для обычных людей даже пара лишних килограммов обычно не становится большой проблемой, то для гимнасток и лишние 100 грамм могут сыграть решающую роль.

Юлия начала проигрывать на взрослом уровне своим конкуренткам: Маргарите Мамун, Яне Кудрявцевой и Марии Титовой. На этапе Гран-при в Москве в 2014 году Синицына стала лишь пятой, проиграв победительнице Мамун целых пять баллов!

Фото: РИА Новости

После турнира гимнастка из-за лишнего веса стала ощущать боли в стопе. В итоге ей пришлось временно прекратить выступать на турнирах, чтобы восстановить здоровье.

«Да, она крупная, красивая девочка. Она великолепная исполнительница, блестящая гимнастка. На неё смотреть одно удовольствие! Бог ей дал всё, а с весом надо бороться. Если она нарушает, у неё начинает нога болеть. У меня так Меркулова погибла. Мармеладик и блинчики, ничего не смогла с собой сделать», – говорила Винер в интервью «RT».

«Конфетки – это моя любовь»

Юлия постоянно тренировалась, худела, параллельно делая физиотерапию, однако практически ничего не менялось. И, несмотря на это, она продолжала бороться, объясняя свой выбор краткостью карьеры гимнасток: «Конфетки – это моя любовь. Но когда передо мной стоит выбор: конфетки или моя судьба, я выбираю второе. Когда спортивная карьера закончится, у меня будет хоть мешок этих конфет, а сейчас нужно постараться, не так долго осталось терпеть. Карьера гимнастки заканчивается в 21-22. Я справлюсь», – уверяла Юлия.

Синицына пообещала себе сделать все, чтобы вернуться в форму. По её рассказам, на обед она съедала одно яйцо и маленький кусочек варёного мяса или рыбы, проводила много времени в спортзале, запрещая себе пить во время тренировок.

Проблема с лишним весом у гимнасток не редкость. Но обычно в таких ситуациях тренеры поступают жёстко: не можешь похудеть или держать себя в руках – уходи из сборной. Но даже тут Винер сделала поблажку: «Юля ещё молодая, Юле я ещё даю возможность преодолеть себя».

И Синицына преодолела! Сбросив лишний вес, гимнастка перестала испытывать серьёзный дискомфорт в ноге и вновь вернулась к выступлениям на соревнованиях.

В марте 2015 года Синицыной всё же удалось выступить на нескольких этапах серии Гран-при, однако на подиум спортсменка не поднималась. Перед чемпионатом страны у Юлии снова заболела нога, и опять причиной стал лишний вес. Но проблема была решена, и в апреле гимнастка завоевала серебро и бронзу чемпионата России в упражнениях с мячом и булавами. Казалось бы, появились хорошие шансы вернуться в сборную на следующий, олимпийский, сезон, но оставшаяся в ноге боль вынудила Юлию пройти медицинское обследование.

«Обидно, что я не справилась»

Врачи выявили у Синицыной стрессовый перелом второй плюсневой кости, с которым она выступала долгое время. Это, увы, не редкость среди гимнасток, ведь подобную травму обнаружить довольно сложно.

Во время восстановления Юлия снова набрала вес, который скинуть уже не смогла. Терпение второй мамы, как называют Винер гимнастки, кончилось, и девушку исключили из сборной.

Кумир Синицыной Алина Кабаева осудила гимнастку: «Когда у тебя есть результаты, так по-хамски относиться и сдаваться – считаю, предательство. Ты должна не сдаваться ни в коем случае и идти до последнего. Такой должен быть внутренний настрой. Только тогда ты будешь первой, лучшей и непобедимой», – отреагировала олимпийская чемпионка на проблему Юлии.

Обижаться Синицына не стала. Гимнастка считала виновной саму себя: «Летом она [Винер-Усманова] мне сказала: «Юля, если ты не похудеешь, поедешь домой». Как-то так получилось, что я не похудела. Обидно не за то, что Ирина Александровна сказала: «Уезжай», а за то, что я не смогла, не справилась», – с грустью говорила Синицына в интервью «RT».

Танцы. Звёзды. Телеэфир

Отчаиваться Синицына после вылета из сборной не стала. Поначалу она выступала на турнирах в России, а потом гимнастку пригласили в шоу «Танцы со звёздами», где она встала в пару с Василием Делововым. Дуэт выбыл из проекта по итогам третьего конкурсного дня. Как признавалась потом Юлия, так она в некотором роде исполнила свою мечту о танцах.

Интересно, что тогда Синицына ещё надеялась вернуться в гимнастику: «Мне нравится заниматься танцами. Но я не заканчиваю свою спортивную карьеру, мне всего 17 лет, я смогу ещё удивить поклонников художественной гимнастики», – рассказывала Юлия «Starhit».

По словам Синицыной, Винер-Усманова поддержала свою любимицу в новом начинании и даже давала советы перед выступлениями. Однако в гимнастику спортсменка не вернулась. Вскоре её пригласили сниматься в сериале про «художниц», а затем и в шоу «Танцы и звезды».

В 2017 году Синицына прекратила выступать даже на любительских турнирах по гимнастике и стала сниматься для различных изданий, а также участвовать в различных рекламных роликах. Сейчас 23-летняя Юлия – популярный блогер в «Инстаграме». На аккаунт, в котором экс-гимнастка позиционирует себя как актриса, подписаны более 37 тысяч человек.

А совсем недавно, во время Олимпиады-2020 в Токио, Синицына даже попробовала себя в роли ведущей «Матч ТВ». Интересно, что бывшая спортсменка в прямом эфире брала интервью у Ирины Винер-Усмановой перед вылетом сборной России в японскую столицу.

В конце беседы на вопрос, какой результат в Токио для гимнасток она будет считать успешным, глава российской гимнастики, будто в назидание Синицыной ответила: «Успехом буду считать, когда наши гимнастки преодолеют себя. «Преодолеть себя» — олимпийский девиз. Если они смогут это сделать, значит, результат не заставит себя ждать».